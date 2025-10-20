Мощное возвращение Спронга в ЦСКА, Гомоляко ушёл из «Лады». Итоги дня в КХЛ

20 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись два матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных новостях из мира хоккея.

На 15-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Волков забил первый гол. На 36-й минуте форвард «Динамо» Антон Слепышев сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Павел Красковский вывел ярославцев вперёд.

Спустя 20 секунд форвард бело-голубых Артём Швец-Роговой восстановил равенство. На 58-й минуте нападающий гостей Александр Волков установил окончательный счёт в матче — 3:2 в пользу ярославцев.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 16 матчей, в которых набрало 19 очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 26 очками после 18 встреч располагается на первой строчке Запада.

На второй минуте нападающий минчан Никита Пышкайло забил первый гол. На третьей минуте форвард армейцев Дмитрий Бучельников сравнял счёт. На 12-й минуте защитник Джереми Рой вывел ЦСКА вперёд. На 25-й минуте нападающий Прохор Полтапов забросил третью шайбу в ворота «Динамо».

На 45-й минуте форвард Даниэль Спронг укрепил преимущество армейцев. На 52-й минуте нападающий минчан Сэм Энас сократил отставание. На 55-й минуте форвард Станислав Галиев отыграл ещё одну шайбу гостей. В концовке встречи Спронг оформил дубль, забив в пустые ворота и установив окончательный счёт.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками после 16 встреч располагается на пятой строчке Запада.

Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады»

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко покинул клуб по семейным обстоятельствам. Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов заявил, что специалист сам попросил клуб отпустить его.

«Сергей Юрьевич обратился ко мне ещё две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу. Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Харламова пресс-служба клуба.

Гомоляко является двукратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром России, трёхкратным бронзовым призёром чемпионата России, двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом мира среди молодёжи. Выступал за «Трактор», «Металлург», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а в сезоне-2000/2001 провёл 43 матча в составе «Лады».

Летом 2019 года Гомоляко был назначен на должность спортивного директора ХК «Сочи», а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 года являлся спортивным директором магнитогорского «Металлурга», став по итогам сезона-2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.

Форвард Девин Броссо подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Форвард Девин Броссо подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, соглашение рассчитано на два года. Ранее форвард был обменян из московского «Динамо».

Форвард перешёл в московский клуб перед началом сезона-2025/2026. На счету 30-летнего канадца 12 матчей за бело-голубых, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ранее в КХЛ Броссо выступал за «Амур» и «Куньлунь».

«Сочи» расторг контракт с нападающим Троем Джозефсом

«Сочи» расторг контракт с нападающим Троем Джозефсом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний форвард подписал контракт с сочинским клубом в межсезонье.

В текущем сезоне Джозефс сыграл 10 матчей и набрал два очка, отдав две результативные передачи. На счету нападающего 0 заброшенных шайб.

Джозефс пополнил состав «Металлурга» в дедлайн сезона-2024/2025, перебравшись из тольяттинской «Лады» в результате обмена. За магнитогорскую команду Трой провёл 23 игры в регулярном чемпионате и заработал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф в его активе четыре матча и 1 (1+0) результативный балл. Всего в КХЛ канадский нападающий провёл 114 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 30 шайб и отдал 24 результативные передачи.