«Рейнджерс» избежали позорного антирекорда. Но русский новичок «Миннесоты» лишил их победы

Главной интригой в преддверии матча между «Рейнджерс» и «Миннесотой» был антирекорд НХЛ по продолжительности безголевой серии на домашней площадке с начала сезона. Напомним, он принадлежит «Питтсбург Пайрэтс», которые в 1928 году не могли забить 187 минут 19 секунд. «Синерубашечники» перед игрой с «дикарями» не могли поразить чужие ворота дома 180 минут.

Зато на выезде у «копов» пока всё отлично – именно игра в гостях не даёт команде Салливана упасть на дно таблицы. В последнем матче с «Монреалем» первую шайбу в сезоне забросил и Артемий Панарин, который после признался, что испытал эмоции, похожие на те, что посещают игрока во время первого гола в карьере. Так сильно давила на россиянина безголевая серия.

У «Миннесоты» тоже не всё в порядке – команда проиграла три последние встречи, а лучший бомбардир Кирилл Капризов два матча откатал по нулям. Кузбассовцу, чьи матчи сейчас после подписания контракта рассматриваются под микроскопом, надолго уходить в тень неприемлемо.

С интригой вечера было покончено уже на первой минуте, в очередной раз сработала связка Зибанеджада и Панарина – швед вывел партнёра на бросок, а россиянин не оставил шансов голкиперу. Антирекорд «Питтсбург Пайрэтс» живёт и переносится на следующий год. Как минимум.

Эта шайба должна была помочь «синерубашечникам» скинуть груз с плеч, а впервые в этом сезоне порадовавшиеся голу трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» завести. Но нет, хозяева придумали себе новые проблемы и собственноручно влезли в новые оковы. Весь оставшийся период преимуществом владела «Миннесота», могла забивать две-три, но ограничилась одной шайбой – Бродин бросил от синей линии, а небольшой рикошет от Лафреньера дезориентировал Шестёркина.

Во втором отрезке игра выровнялась, а центральным эпизодом стало попадание в шлем Игорю Шестёркину в исполнении Кирилла Капризова. Форвард «Миннесоты» так мощно бросил с острого угла, что разбил вратарскую защиту для шеи. Игорю в итоге пришлось менять шлем.

В заключительном отрезке хозяева здорово начали, создали несколько моментов, однако после неудачи в завершении дали сопернику провести пару атак, одна из которых закончилась голом – Юров затолкал шайбу на пятаке. Для Данилы эта шайба стала первой в НХЛ. Чуть позже выяснилось, что она ещё будет и победной.

Точку же поставил Кирилл Капризов, который прервал серию без очков, парашютом закинув шайбу в пустые ворота.

«Рейнджерс» избежали позорного антирекорда, однако так и не добились первой победы на домашней площадке – гол новичка Юрова лишил их этой возможности.