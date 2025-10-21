«Русский кошмар!» Первая драка Гребёнкина в НХЛ – играючи уложил канадца на лопатки

Никита Гребёнкин продолжает завоёвывать сердца болельщиков «Филадельфии» и место для себя в составе команды. В плане очков пока скудно, но это понятно, играет Никита совсем немного, однако всё равно заметен на площадке, и тренер это чувствует.

«Трудности сейчас в том, что у нас в каждом матче по пять удалений. Если посчитать, это сильно уменьшает время игры в равных составах. Мне надо его выпускать, он действует, добивается своего – идёт в борьбу за шайбу, цепляется за неё, он в этом очень хорош. Это отличный игрок, думаю, он может выйти на другой уровень. Да, он сейчас зарабатывает время, но мне надо чаще выпускать его на лёд. Он динамичный игрок, а вне льда – забавный парень. Есть небольшой языковой барьер, однако он уже учит английский, а универсальный язык хоккея он и так понимает», — говорил главный тренер Рик Токкет после матча с «Миннесотой», который Гребёнкин пропустил.

Сегодня россиянин вновь попал в состав, выйдя в четвёртом звене с Гарнетом Хэтэуэем и Джеттом Лучанко. И хотя удалений у «Филадельфии» в игре с «Сиэтлом» было даже больше пяти и игровое время Гребёнкина не увеличилось, а только уменьшилось, свой росчерк на этой игре он всё равно оставил.

Первый период получился богатым на голы и драки – Джордан Эберле вывел гостей вперёд на восьмой минуте, подправив шайбу на пятачке, однако «лётчики» быстро отыгрались благодаря голу Оуэна Типпетта, который сотворил Шон Кутюрье. Он отобрал шайбу у замешкавшегося голкипера за воротами и переправил её партнёрам, которым оставалось только завести её в сетку. Гол Тайсона Фёрстера в большинстве сделал счёт 2:1, а сразу после него Гребёнкин начал демонстрировать свои способности. Россиянин вступился за Хэтэуэя и играючи уложил на лопатки канадского защитника Кейла Флёри. Вот что буквально значит «биться за место в составе».

«Русский кошмар Гребёнкин», — так назвали болельщики россиянина в соцсетях.

«Такие удаления [как после драки Гребёнкина] мы точно выстоим. Не уверен, дрался ли он до этого. Приятно видеть, как он заботится о партнёрах», — отметил после игры Кутюрье.

Во втором периоде голевой запал «Филадельфии» разгорелся ещё сильнее, «лётчики» забили трижды, на что «Кракен» ответили лишь одной шайбой. Гребёнкин почти не выходил на лёд — досиживал свои штрафы (пять минут за драку, две – за зачинщика, и ещё дисциплинарную десятку), но уже в третьем периоде стал появляться не только со своими партнёрами, но также и в тройке с Зеграсом и Мичковым. И демонстрировал, что он не только про махания кулаками, а игрок, который способен на большее. Мог и сам забивать, однако промахнулся, плюс несколько раз выводил на бросок партнёров великолепными передачами. «Токкет будет сумасшедшим, если ещё раз оставит его в запасе», — так комментировали игру Никиты болельщики.

Ждём Гребёнкина в следующих матчах, и, может, Токкет уже попробует его на постоянку с Зеграсом и Мичковым? У Матвея не слишком удачно складывается начало сезона (возможно, и летняя травма сказывается), а с Гребёнкиным это звено сегодня смотрелось крайне удачно.