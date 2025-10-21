«Салават» — худшая команда КХЛ. Клубу нужно не бояться провалить сезон ради будущего

Не надо судорожно пытаться его спасти. Пора пройти испытание «чистилищем» и исправить накопившиеся ошибки.

Для уфимцев настало, вероятно, темнейшее время в их истории. Как минимум в рамках КХЛ. «Салават Юлаев» — обладатель Кубка Гагарина, клуб с приставкой «топ» и регулярный претендент на медали — абсолютно худший в лиге на данный момент.

Команда в 15 матчах одержала суммарно всего три победы, набрала восемь очков и плотно закрепилась на последнем месте не только в конференции, но и во всей КХЛ. До зоны плей-офф уже целых девять очков.

Сейчас не совсем понятно, к чему «Салавату» стремиться в нынешнем сезоне, на что надеяться и что его вообще ждёт в ближайшем будущем.

По тому, что происходит с юлаевцами, кажется, словно они ещё цепляются за нынешний сезон. Недавний обмен Девина Броссо, позволивший им укрепить атаку, которой очевидно не хватало качественного завершителя, как будто бы говорит: мы ещё поборемся!

Вот только нужно ли это сейчас?

Броссо — качественный нападающий, у которого просто не пошло в московском «Динамо», никакого негатива по отношению к нему или его уровню нет. Да и, кажется, сумму за него отдали чисто символическую. Тем не менее Девин, по информации в СМИ, получает 40 млн рублей в год, а его контракт действует до 2027 года. Насколько в Уфе продумали эту сделку? Видят ли в Броссо не просто палочку-выручалочку в моменте, а хоккеиста, на которого можно надеяться и в будущем сезоне?

Эта сделка подсвечивает главный вопрос, остающийся открытым: что сейчас нужно делать «Салавату Юлаеву»?

Возможно, ответ отыщется, если удастся понять, в чём заключаются главные проблемы команды.

Сейчас принято ругать менеджмент уфимцев. Заслуженно ли это? Более чем. Даже если в руководстве не знали о финансовых проблемах (во что лично мне верится с трудом), всё равно непонятны многие переплаты за хоккеистов. Возможно, фронт-офис привык, что у клуба есть деньги, так что можно их особо не считать, живя на широкую ногу. Вот и сейчас по привычке продолжают двигаться в соответствии с этой парадигмой.

Ринат Баширов Фото: hcsalavat.ru

Пример. По данным СМИ, нападающий Джек Родевальд получает 30 млн рублей в год. В 15 матчах он забил три гола, суммарно набрав четыре очка при показателе полезности «-8». В два, а то и в три раза меньше получают такие игроки, как Данил Юртайкин (5+10), Роман Канцеров (10+7), Даниил Гутик (5+7). А ещё многие другие, чьи показатели куда лучше.

В Уфе уже давно разучились заключать по-настоящему выгодные сделки, соря деньгами направо и налево, переплачивая и раздувая бюджет.

Прибавим к этому скандал с «Толпаром», где семерых хоккеистов поймали на допинге. Как отмечали в РУСАДА, руководство «Салавата» пыталось выставить виновными самих парней.

«Они были заинтересованы в сохранении своей репутации — максимально отодвинуть тренерский состав и персонал от этой темы и попытаться оставить спортсменов виноватыми в этой истории», — сказал зимой 2025 года глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов.

Здесь полный комментарий специалиста: В РУСАДА отметили, что «Толпар» пытался выставить виноватыми игроков в истории с допингом

Короче говоря, руководство юлаевцев уже максимально дискредитировало себя, прямо и косвенно обрушив репутацию, о которой так сильно переживало. На мой взгляд, есть все основания считать именно их главными виновниками нынешнего положения команды.

Коль с этим вопросом разобрались, теперь нужно подумать: а что же делать «Салавату»? Говоря о последнем месте в КХЛ и не самой радостной игре, нельзя упускать из виду вот какой занимательный факт.

После завершения розыгрыша Кубка Гагарина — 2025 клуб покинули лидеры. Люди, на которых во многом и держалась команда, которые тащили её, на которых больше всего рассчитывали.

Давайте взглянем на десятку лучших бомбардиров «Салавата» в прошлой регулярке:

Джош Ливо; Шелдон Ремпал; Александр Хмелевски; Нэйтан Тодд; Александр Шаров; Скотт Уилсон; Динар Хафизуллин; Денис Ян; Данил Алалыкин; Михаил Науменков.

Шарова уберём за скобки, поскольку он покинул клуб ещё в декабре. Что у нас остаётся? Из девяти лучших бомбардиров в составе остались… двое.

Двое!

Джош Ливо с Шелдоном Ремпалом Фото: РИА Новости

Можно сказать, что команду приходится строить почти с нуля, ибо столпы, на которых она держалась, почти в полном составе покинули её.

На начало сезона на лидерских позициях в «Салавате» оставался только Александр Хмелевски, однако ж и он, единственная топ-звезда клуба, совсем зачах, после чего ему решили дать вольную. Его случай крайне показателен: даже главная надежда настолько обескровленной команды совершенно не сумела поправить её положение. Проблемы оказались более глубокими и серьёзными, чем можно было подумать изначально. Сейчас юлаевцам требуется время. Много времени.

Нужно понимать, что «Салавату» приходится перестраиваться, по сути, на ходу, искать внутренние ресурсы, новых лидеров. Учиться жить и играть по-новому. А это не так уж и просто. Прибавим тот факт, что Виктор Козлов ещё довольно молодой и неопытный тренер, для него такая ситуация абсолютно новая в карьере. Что получается на выходе? Совершенно логичные проблемы на льду.

Главное, что можно заметить в контексте игры, так это то, что у команды какие-никакие внутренние ресурсы всё-таки есть. Это даёт робкую (а может, и не очень робкую) надежду, что в дальнейшем результаты должны немного выправиться. Хотя бы за счёт того, что парни сыграются, найдут «химию» и новые столпы. Как говорится, свято место пусто не бывает. Алалыкин — тому подтверждение.

Хватит ли этого для итогового попадания в плей-офф — вопрос. Но сейчас уфимцам стоит думать совсем не об этом.

Возможно, нынешним сезоном придётся пожертвовать.

Поговаривают, что уже в следующем году в Уфу вернутся деньги (на что хочется надеяться). Уж тогда-то «Салават» вновь запрыгнет на вершину! Ведь так?..

Не совсем. Для этого придётся проделать большую работу над ошибками.

Сейчас — идеальное время для руководства юлаевцев, чтобы научиться грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а для самой команды — наработать связи и к концу сезона походить на настоящую команду. В таком случае, даже если деньги не вернутся, в следующем году «Салават» уже не будет серой и безвольной массой. Даже с имеющимися ресурсами можно построить классный коллектив с качественной игрой. Главное не гнаться за локальными успехами ценой построения крепкой команды. У нас, к сожалению, любят и умеют жертвовать будущим во славу «обеления» и результатов, которые можно предъявить здесь и сейчас.

Игроки «Салавата» Фото: hcsalavat.ru

С игровой точки зрения плюс ситуации юлаевцев в том, что сейчас можно рисковать, искать новые сочетания, комбинации. Делать всё, что вздумается. Сложно опуститься ниже последнего места. Зато можно заложить фундамент на будущий сезон и вернуть доверие публики.

В том числе и активным использованием талантливой молодёжи, которая накопилась у Евгения Есаулова в «Толпаре», и крепких парней Николая Лемтюгова из «Тороса». А ещё поиском качественных легионеров по доступной цене (не только ж Игорь Варицкий способен на такое) и игроков, которых можно приобрести по приемлемому соотношению «цена-качество».

Сейчас нет смысла судорожно пытаться «обелиться» и исправить уже допущенные ошибки, совершая новые и толкая клуб ещё ближе к краю пропасти. Ребятам сейчас нужна поддержка — они и сами вряд ли рады тому, что происходит. А менеджменту пора начать работать над своими ошибками. Иначе «Салават» не спасёт даже возвращение финансовых средств.