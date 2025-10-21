«С большим уважением отношусь к Ларионову». «Токсичный» капитан вернулся в «Торпедо»

Родившийся в Карелии и попавший в большой хоккей через систему СКА нападающий Алексей Кручинин за свою карьеру где только не успел поиграть – в его биографии, помимо нескольких заходов в состав питерских армейцев, было и два отрезка за «Локомотив», и «Югра» (ещё игравшая тогда в КХЛ), и «Трактор», и «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Сибирь», «Северсталь», целый сезон в ВХЛ за петербургское «Динамо»…

Неплохие отрезки у Кручинина были в каждом из клубов, но по-настоящему выйти на лидерские позиции и проявить себя удалось только в «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова. Кручинин пользовался первое время неограниченным доверием тренера, даже входил в тренерский штаб клуба во время продолжительной травмы, когда не мог играть сам. Ларионов сделал Алексея капитаном, и тот ответил ему как результативной игрой, так и необходимой атмосферой в раздевалке.

Тем удивительнее было наблюдать за их разладом в сезоне-2023/2024. Сначала из состава пропал защитник Антон Сизов, затем перед плей-офф отчислили и капитана Кручинина. Ларионов косвенно говорил о недовольстве опытными хоккеистами, а в прессу попали слухи о прямых конфликтах и «токсичности» Сизова с Кручининым. Антон с Алексеем отыграли сезон за «Северсталь», где главным был экс-помощник Ларионова Андрей Козырев. А после ухода уже Ларионова в СКА парни вернулись в Нижний Новгород, причём Алексея вновь сделали капитаном.

После победы над «Ладой» Кручинин пообщался с «Чемпионатом» и рассказал, каким видит своё возвращение в «Торпедо».

Алексей Кручинин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Мы сыграли больше всех матчей в лиге, накапливается усталость»

– Какие эмоции у вас остались после матча с «Ладой»?

– Двоякие. С одной стороны, нам очень нужна была победа и мы её добились. С другой стороны, та игра, которую мы показали, если говорить именно про качество игры… Оставляет желать лучшего, мягко скажем. Работы много впереди.

– В контексте соперника или своих действий?

– Своих действий прежде всего. Мы не отпираемся от соперника, мы смотрим на свою игру. Поэтому тут двоякая ситуация. Мы, конечно, победили, победа нам нужна была как воздух сейчас, в этот момент, тем более дома, порадовать своих болельщиков. Но вместе с тем до этого были хорошие матчи именно по качеству хоккея, однако мы не могли их выиграть. Не знаю даже…

– Не знаете, что важнее?

– Да, сложно сказать с ходу. Наверное, лучше, когда как сейчас, то, что мы хотя бы выиграли и сможем на этих эмоциях построить дальше хоть что-то, дать какую-то более качественную игру. Будет на что опереться.

– В целом вы как капитан, наблюдая за атмосферой в раздевалке, можете найти ключевую причину, по которой следом за ярким стартом у «Торпедо» пошла полоса неудач? Что сломалось?

– Тут много факторов, какой-то один выделить сложно, не назвать. Во-первых, у нас календарь получился такой, мы сыграли шесть игр через день после тех шести побед. Были игры как на выезде, так и дома, пауз не было.

Если посмотреть на таблицу, мы в лиге сыграли больше всех матчей, с опережением общего графика команд идём. Это тоже повлияло, всё-таки накапливается усталость. Есть ещё определённые вещи, которые останутся внутри раздевалки. На что-то сетовать сейчас нет смысла, мы продолжаем работать, продолжаем искать свою игру, продолжаем биться друг за друга, за свой город. Поэтому смотрим только вперёд.

– История с лучшим стартом в истории клуба, промежуточным первым местом в конференции и лиге могла сыграть с вами злую шутку? Потерять постепенно связь с реальностью.

– Нет, вряд ли. Не думаю, что это возможно, мы все здесь знаем, кто мы, что мы и для чего мы здесь. Поэтому думать так, что после шести игр всего лишь, что всё, мы идём за Кубок Гагарина, где записываться в очередь… Нет, такого не бывает, и это точно не про нас. Не было такого, что мы «поплыли». Поэтому всё в порядке.

«Возраст главного тренера не играет вообще никакой роли, мы все уважаем Исакова»

– Как вам Нижний Новгород? Можно сказать, вернулись в межсезонье практически в родную команду.

– Отлично. Всё нравится. Ждём не дождёмся переезда на новый стадион. Конечно, с хорошими эмоциями, с тёплыми вернулся в Нижний Новгород, рад здесь играть и жить.

– Не будет грустно покидать такой «намоленный» Дворец спорта Профсоюзов, где своя уникальная атмосфера?

– Время покажет, надеемся, что атмосфера в новом Дворце спорта будет ещё громче, ещё лучше, чем здесь, больше людей будет приходить. Самое главное, чтобы мы показывали хороший, качественный хоккей и побеждали, а зрители нам организуют достойную поддержку, в нижегородских болельщиках я не сомневаюсь.

– Летом, когда рассматривали различные варианты продолжения карьеры, сразу согласились на предложение из «Торпедо»? Как только они проявили заинтересованность?

– Конечно, Нижний Новгород был для меня приоритетом. Хотел договориться прежде всего с ними, сначала вели переговоры с «Торпедо».

Алексей Кручинин в составе «Северстали» Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

– Ключевая причина, по которой возвращение стало в принципе возможно – смена тренерского штаба?

– Руководство клуба проявило заинтересованность в моём возвращении, значит, и тренерский штаб меня видел в своих схемах, меня, соответственно, это тоже заинтересовало.

– Как вам в принципе играется в системе Алексея Исакова? Какой это специалист, есть схожие и различные черты с Андреем Козыревым, Игорем Ларионовым?

– Мне очень нравится играть под его руководством. Хороший специалист, молодой, голодный. Фанат хоккея. Всё здорово.

– В плане ментальной подготовки коллектива, чтобы «построить» раздевалку, молодой возраст ему никак не мешает?

– Нет, конечно, мы очень сильно его уважаем, поэтому ему не надо даже на нас кричать, мы понимаем, когда он недоволен с полуслова, и в первую очередь всегда сами знаем, что нам надо добавлять, в чём нам необходимо добавлять. Поэтому возраст здесь не играет никакой вообще роли. Отношение к тренерскому штабу исключительно уважительное.

Алексей Исаков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

– Исаков – тренер новой формации? Он, в свою очередь, также настроен на уважительное отношение к игрокам? Без муштры.

– Я не думаю, что дело в какой-то формации, это вопрос, на мой взгляд, исключительно воспитания. Когда он относится к людям с уважением, также и мы относимся с уважением к нему. При этом он в любой момент может дать понять команде, что он недоволен, чем он недоволен, в этом плане разговор у нас налажен.

«Благодарен Ларионову за два года, которые провёл под его руководством»

– В каких отношениях вы разошлись с Игорем Ларионовым?

– В рабочих, нормальных отношениях. Я не знаю, мы с ним после того, как я ушёл из «Торпедо», по сути, больше и не общались практически.

– Много разговоров ходило о ваших конфликтах перед уходом из «Торпедо» в «Северсталь», о причинах этого перехода, даже матчи «Торпедо» со СКА назвали «токсичными». За этим ничего не стоит?

– Этим не я же занимаюсь, а наша медиакоманда. Я не называл встречу со СКА «токсичной», так к ней не относился. Для меня это был рядовой матч, просто с хорошей командой – СКА из Санкт-Петербурга. Я никакого негатива не испытывал.

– Никакой дополнительной подоплёки не было, источника мотивации хотя бы?

– Нет, ни в коем случае. Я вообще с большим уважением отношусь к Игорю Николаевичу, благодарен ему за те два года, которые провёл под его руководством в команде.

Игорь Ларионов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

– Задачи, которые сейчас ставит перед собой «Торпедо» – это в первую очередь пробиться в плей-офф? Либо задумываетесь о чём-то большем?

– Не знаю, как вам ответить на этот вопрос, тем более сейчас, на этом отрезке чемпионата и в той форме, в которой наша команда. Мы будем идти от матча к матчу. Заглядывать куда-то далеко, плей-офф, не плей-офф, битва за Кубок…

Сами видите, у нас пока далеко не самая лучшая полоса, тяжёлое время, поэтому думать о каких-то вещах, которые будут только в марте, нет никакого смысла. Нам нужно сейчас вернуться к своей игре, начать побеждать чаще и чаще побеждать дома. Это самое главное.

– Впереди выездная серия и соперники, с которыми необходимо брать очки. Какой настрой на ближайшие матчи?

– У нас сейчас любой выезд, любая игра, уже даже не столь важно, дома или на выезде, она очень сложная, мы не смотрим даже на соперника, повторюсь, этого в принципе не нужно делать, и точно не сейчас.

Мы пока не в тех позициях, что мы можем над кем-то доминировать, не в том состоянии вообще. Мы сейчас сами в поисках своей игры, идём в такой серии, что точно не входим в число лучших команд лиги. Поэтому любая игра с любым соперником – это особый, тяжёлый вызов, простых игр не бывает, и дополнительную мотивацию искать не нужно.

Алексей Исаков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

– Через такие трудности коллектив и закаляется, разве нет?

– Так и есть. Будем работать, искать свой хоккей, биться друг за друга, сплачиваться вместе как единый коллектив, идти от игры к игре и двигаться дальше. К чему это всё приведёт – посмотрим, сейчас не будем загадывать ничего.