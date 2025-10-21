Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Спартак — Шанхайские Драконы — 7:6 Б — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026

Что сделал «Спартак»?! Грандиозный камбэк в концовке ещё одного дикого матча КХЛ
Дмитрий Сторожев
Отчёт «Спартак» — «Шанхайские Драконы» — 7:6 Б
Аудио-версия:
Красно-белые чуть не упустили победу, но совершили нечто невообразимое.

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ завершала игра в Москве. «Спартак» и «Шанхай» устроили ремейк встречи двухнедельной давности – тогда «драконы» не смогли забросить ни одной шайбы, а красно-белые трижды поразили ворота соперника и забрали два очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

Путь к очередной победе над китайским клубом подопечные Алексея Жамнова начали уже на четвёртой минуте – Нэйтан Тодд реализовал удаление Макса Эллиса и открыл счёт в матче. Ответ, однако, последовал практически незамедлительно – Никита Попугаев уже через три минуты восстановил равновесие на табло.

Следующий ход сделал Лукас Локхарт – 7 октября он стал первым китайским игроком, сыгравшим против китайского клуба в КХЛ, а сегодня оказался и автором первого китайского гола в его ворота. И снова в большинстве – на этот раз «Спартак» воспользовался удалением Борны Рендулича.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К середине встречи преимущество спартаковцев достигло двух шайб, однако ещё до второго перерыва от него не осталось и следа – сперва Уилл Райлли сократил отставание «Шанхая» до минимума, а затем Ник Меркли оформил гол в раздевалку. И да, тоже при розыгрыше лишнего – спецбригады большинства работали хорошо у обеих команд.

Они же помогли подопечным Жерара Галлана впервые выйти вперёд – вскоре после выхода из раздевалок Рендулич исправился за собственное результативное удаление и превратил красно-белых в догоняющих.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Драконы» успели нарастить отрыв (да, в большинстве) и даже довести его до трёх шайб. Но затем время камбэка настало у «Спартака». На возвращение у хозяев было чуть больше шести минут – и они использовали это время максимально эффективно.

Запустил камбэк MVP последнего Кубка Харламова Иван Рябов, набравший первое очко в КХЛ. Его успех развил Нэйтан Тодд, а за 12 секунд до конца основного времени спасителем стал Герман Рубцов. Настоящее безумие!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

И без того грандиозный камбэк удалось превратить в победу – в серии бросков своё слово ещё раз сказал Локхарт, чей стиль исполнения буллитов с этого сезона знают если не все, то очень многие. Кроме, видимо, Андрея Кареева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

7:6 Б – мало нам было матчей «Трактор» – «Авангард» и «Металлург» – «Нефтехимик». «Спартак» и «Шанхай» подарили нам ещё одну абсолютно дикую игру – и победителем из неё вышли красно-белые.

Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyn4Zgth
Выиграй PS 5 в «Фанатский Экспресс»
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android