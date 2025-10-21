Красно-белые чуть не упустили победу, но совершили нечто невообразимое.

Что сделал «Спартак»?! Грандиозный камбэк в концовке ещё одного дикого матча КХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ завершала игра в Москве. «Спартак» и «Шанхай» устроили ремейк встречи двухнедельной давности – тогда «драконы» не смогли забросить ни одной шайбы, а красно-белые трижды поразили ворота соперника и забрали два очка.

Путь к очередной победе над китайским клубом подопечные Алексея Жамнова начали уже на четвёртой минуте – Нэйтан Тодд реализовал удаление Макса Эллиса и открыл счёт в матче. Ответ, однако, последовал практически незамедлительно – Никита Попугаев уже через три минуты восстановил равновесие на табло.

Следующий ход сделал Лукас Локхарт – 7 октября он стал первым китайским игроком, сыгравшим против китайского клуба в КХЛ, а сегодня оказался и автором первого китайского гола в его ворота. И снова в большинстве – на этот раз «Спартак» воспользовался удалением Борны Рендулича.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К середине встречи преимущество спартаковцев достигло двух шайб, однако ещё до второго перерыва от него не осталось и следа – сперва Уилл Райлли сократил отставание «Шанхая» до минимума, а затем Ник Меркли оформил гол в раздевалку. И да, тоже при розыгрыше лишнего – спецбригады большинства работали хорошо у обеих команд.

Они же помогли подопечным Жерара Галлана впервые выйти вперёд – вскоре после выхода из раздевалок Рендулич исправился за собственное результативное удаление и превратил красно-белых в догоняющих.

«Драконы» успели нарастить отрыв (да, в большинстве) и даже довести его до трёх шайб. Но затем время камбэка настало у «Спартака». На возвращение у хозяев было чуть больше шести минут – и они использовали это время максимально эффективно.

Запустил камбэк MVP последнего Кубка Харламова Иван Рябов, набравший первое очко в КХЛ. Его успех развил Нэйтан Тодд, а за 12 секунд до конца основного времени спасителем стал Герман Рубцов. Настоящее безумие!

И без того грандиозный камбэк удалось превратить в победу – в серии бросков своё слово ещё раз сказал Локхарт, чей стиль исполнения буллитов с этого сезона знают если не все, то очень многие. Кроме, видимо, Андрея Кареева.

7:6 Б – мало нам было матчей «Трактор» – «Авангард» и «Металлург» – «Нефтехимик». «Спартак» и «Шанхай» подарили нам ещё одну абсолютно дикую игру – и победителем из неё вышли красно-белые.