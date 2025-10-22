Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ткачёв оформил шедевр в овертайме, «Салават» прервал чёрную серию. Итоги дня в КХЛ

21 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В конце второй двадцатиминутки Давид Думбадзе и Николай Чебыкин сделали счёт 2:0 в пользу череповецкого клуба. В середине третьего периода Никита Камалов забросил третью шайбу гостей в игре. В конце встречи Иван Подшивалов и Дмитрий Завгородний установили окончательный счёт в матче.

Для «Северстали» данная победа стала пятой подряд и седьмой – в последних восьми встречах.

На 24-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, переправивший бросок от синей линии Егора Яковлева. На 56-й минуте отличным броском в верхний угол счёт сравнял нападающий «Сибири» Иван Климович. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Владимира Ткачёва.

Таким образом, «Металлург» одержал третью победу подряд. Магнитогорская команда выиграла семь из последних восьми матчей. «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.

На 11-й минуте матча счёт открыл Артём Горшков, которому ассистировали Владислав Ефремов и Евгений Кулик. Вторую шайбу «Салават Юлаев» забросил на старте второго периода — отличился Александр Жаровский с передач Данила Алалыкина и Девина Броссо, который набрал свой первый результативный балл за уфимский клуб. Третью шайбу хозяев забросил Владислав Ефремов с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова. В концовке встречи «Трактор» забросил две шайбы при игре с пустыми воротами — отличились Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал свою пятиматчевую серию поражений.

Заброшенными шайбами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Уилл Райлли, Ник Меркли, Борна Рендулич, Адам Кленденинг и Павел Акользин. За «Спартак» голы забили Нэйтан Тодд (дубль), Лукас Локхарт, Иван Рябов и Герман Рубцов, сравнявший счёт за несколько секунд до конца третьего периода.

Отметим, что в середине второго периода счёт во встрече был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.

Матчи 22 октября

