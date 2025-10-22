Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 октября 2025 года, обзор, видео голов, расписание матчей КХЛ 22 октября

Ткачёв оформил шедевр в овертайме, «Салават» прервал чёрную серию. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 21 октября 2025 года
Аудио-версия:
«Северсталь» обыграла «Адмирал» и продолжила побеждать.

21 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 36:57 (5x5)     0:2 Чебыкин (Скоренов, Калдис) – 37:59 (5x5)     0:3 Камалов (Квочко, Рейнгардт) – 50:08 (5x5)     0:4 Подшивалов (Думбадзе) – 59:29 (en)     1:4 Завгородний (Основин, Ручкин) – 59:59 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В конце второй двадцатиминутки Давид Думбадзе и Николай Чебыкин сделали счёт 2:0 в пользу череповецкого клуба. В середине третьего периода Никита Камалов забросил третью шайбу гостей в игре. В конце встречи Иван Подшивалов и Дмитрий Завгородний установили окончательный счёт в матче.

Для «Северстали» данная победа стала пятой подряд и седьмой – в последних восьми встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Силантьев) – 23:45 (5x4)     1:1 Климович (Яковлев, Лукин) – 55:52 (5x5)     1:2 Ткачёв (Силантьев, Смолин) – 63:45 (3x3)    

На 24-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, переправивший бросок от синей линии Егора Яковлева. На 56-й минуте отличным броском в верхний угол счёт сравнял нападающий «Сибири» Иван Климович. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Владимира Ткачёва.

Таким образом, «Металлург» одержал третью победу подряд. Магнитогорская команда выиграла семь из последних восьми матчей. «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5)     2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4)     3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5)     3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5)     3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)    

На 11-й минуте матча счёт открыл Артём Горшков, которому ассистировали Владислав Ефремов и Евгений Кулик. Вторую шайбу «Салават Юлаев» забросил на старте второго периода — отличился Александр Жаровский с передач Данила Алалыкина и Девина Броссо, который набрал свой первый результативный балл за уфимский клуб. Третью шайбу хозяев забросил Владислав Ефремов с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова. В концовке встречи «Трактор» забросил две шайбы при игре с пустыми воротами — отличились Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал свою пятиматчевую серию поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

Заброшенными шайбами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Уилл Райлли, Ник Меркли, Борна Рендулич, Адам Кленденинг и Павел Акользин. За «Спартак» голы забили Нэйтан Тодд (дубль), Лукас Локхарт, Иван Рябов и Герман Рубцов, сравнявший счёт за несколько секунд до конца третьего периода.

Отметим, что в середине второго периода счёт во встрече был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 22 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Новости. Хоккей
