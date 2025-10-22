Скидки
Главная Хоккей Статьи

Вашингтон – Сиэтл – 4:1 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, четвёртый ассист Овечкина

В ожидании №900. Овечкин не забил, но помог отличиться партнёру — а «Вашингтон» победил
Дмитрий Сторожев
Аудио-версия:
Комментарии
На счету Александра очередной голевой пас. А в кармане у «столичных» очередные два очка.

Для «Вашингтона» продолжается сказка предыдущего сезона. И такой уровень новых «Кэпиталз» потихоньку становится закономерностью – «столичные» после поражения в стартовом матче «Бостону» одержали четыре победы подряд, а затем оступились во встрече с «Ванкувером».

Результат достойный – он помогал команде Спенсера Карбери идти в зоне плей-офф на Востоке и рассчитывать на то, чтобы сравняться по очкам с лидирующей группой конференции по итогам матча с «Сиэтлом».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30     2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25     3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp)     3:1 Шварц (Майерс) – 43:50     4:1 Уилсон (Дауд, Протас) – 59:10    

«Кракен» после шести стартовых игр тоже обнаружили себя в первой восьмёрке на Западе, но у них было три поражения (пусть два из них и вне основного времени), да и до вершины довольно далеко.

«Вашингтон» подходил к очной встрече в статусе фаворита, который «Кэпиталз» начали оправдывать довольно быстро. Уже к середине первого периода хозяева повели в счёте – Джон Карлсон перехитрил всех и выкатил шайбу на Ника Дауда, которому оставалось поразить пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Столичные» укрепили преимущество в начале второго периода и сделали это дважды в течение 68 секунд – Райан Леонард встретил «кракенов» быстрым голом из раздевалки, а затем Джейкоб Чикран в большинстве забросил третью шайбу в последних четырёх матчах и 99-ю в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как вы могли заметить, в качестве ассистента выступил Александр Овечкин. Пока мы ждём от него 900-го гола, он продолжает раздавать голевые передачи – для него это был уже четвёртый результативный пас в сезоне. А ещё это 604-е очко в большинстве: до вхождения в топ-10 в истории НХЛ по этому показателю осталось всего шесть – десятку с 610 баллами замыкает Яромир Ягр.

Игровое преимущество «Вашингтона» тем временем было огромным – хозяева, в отличие от подопечных Лэйна Ламберта, не удалялись, могли ещё не раз пробивать Мэтта Мюррея и закончили 40 минут со счётом 27:9 по броскам в створ.

Интрига ожила вскоре после начала третьего периода – первым большинством в матче «Сиэтл» не воспользовался, но вскоре после выхода Этена Фрэнка из штрафного бокса Джейден Шварц всё-таки отыграл одну шайбу для своей команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Более чем за две с половиной минуты до окончания основного времени Ламберт заменил вратаря шестым полевым игроком. Все ждали выхода на лёд Овечкина — и он действительно появился на льду на какое-то время. Но за последним голом в матче наблюдал со скамейки — в пустые ворота шайбу отправил Том Уилсон.

4:1 — «Вашингтон» продолжает побеждать и делает это при участии Ови. А мы всё ещё находимся в ожидании гола №900.

