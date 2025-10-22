Скидки
Питтсбург – Ванкувер – 5:1 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, Кросби лучший бомбардир в истории клуба

Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»
Дмитрий Сторожев
Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье
Аудио-версия:
Малыш Сид продолжает переписывать историю «Пингвинз».

Несмотря на то что Александр Овечкин и Сидни Кросби являются одними из самых возрастных игроков в сегодняшней НХЛ, мы продолжаем наслаждаться их игрой и следить за их путями к абсолютному величию. Пока капитан «Вашингтона» продолжает идти к отметке в 900 голов в регулярных чемпионатах, его коллега из «Питтсбурга» тоже переписывает книгу рекордов – но на других страницах.

Матч, которому было суждено стать судьбоносным для Сида, начался с быстрого гола «Ванкувера». »Косатки» приехали в гости к «пингвинам» после трёх побед подряд и стремительно пошли за четвёртой – Конор Гарланд пробил Артура Шилова уже в начале второй минуты. Правда, ещё до перерыва хозяева успели отыграться – Коннор Дьюар в середине стартового периода восстановил равновесие.

Следующего гола пришлось ждать чуть ли не до заключительной части второй трети. Но игроки «Питтсбурга» сполна отплатили своим болельщикам за ожидание и забросили сразу три раза. Начался ударный отрезок с точного броска Томми Новака в большинстве. Одним из его ассистентов был Крис Летанг – запомните, к этой теме мы вернёмся чуть позже.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А уже через две минуты собравшиеся на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» зрители стали свидетелями грандиозного исторического события. Автором следующей шайбы «Пингвинз» стал Сидни Кросби. И для капитана «Питтсбурга» это результативное действие стало 1896-м в составе клуба – ни один игрок в истории франшизы таким похвастаться не может. Малыш Сид вышел на единоличное первое место, обойдя Марио Лемье, – теперь именно он является лучшим бомбардиром «пингвинов» с учётом регулярок и плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Если говорить сугубо о регулярных чемпионатах, то там Кросби ещё предстоит обогнать СуперМарио – по итогам сегодняшней встречи в активе 87-го номера стало 1695 результативных действий в гладкой части сезона, в то время как у Лемье таковых 1723.

«Питтсбург» же продолжил без особых проблем обыгрывать «Кэнакс» – ещё через минуту после гола Кросби c паса Евгения Малкина отличился Энтони Манта, а в третьем периоде окончательный счёт в большинстве установил Джастин Бразо.

Канадцу помогли забить тот же Манта – и Крис Летанг, для которого этот голевой пас стал 600-м в карьере. Летанг стал четвёртым действующим и всего лишь 20-м в истории НХЛ защитником, сумевшим добраться до этой отметки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Двойной праздник «Пингвинз» отметили на славу – одержали третью победу подряд и вошли в группу из шести лидеров Восточной конференции, в активе которых по 10 очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18     1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39     2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp)     3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18     4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29     5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)    

А Сид теперь будет гнаться за рекордом Лемье в регулярках – и очень вероятно, что он покорится ему уже в этом сезоне.

