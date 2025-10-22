Грандиозный конфуз «Бостона»! Сравняли счёт в концовке и тут же забили сами себе

Это был вечер Брэда Маршана в Бостоне – бывший капитан «мишек» впервые вернулся в город, где провёл бо́льшую часть карьеры и выигрывал Кубок Стэнли. Теперь он действующий чемпион уже в составе «Флориды», с которой подписал новый контракт.

Естественно, к приезду Маршана готовились, на арене «Ти-Ди Гарден» его встретили со всеми почестями, полагающимися легенде клуба. И от видеопосвящения на кубе и оглушительных оваций канадец даже пустил слезу: «Это было невероятно трогательно. Я старался не заплакать. Как только увидел своих детей на экране, на меня словно обрушилась тонна кирпичей. Я обожаю здешних фанатов. Они особенные».

Но главным сегодня для обеих команд было победить. И «Флорида», и «Бостон» подошли к очной встрече с четырёхматчевыми сериями поражений. Старт игры остался за «Пантерз» — в первой же смене они получили большинство и немедленно его реализовали. Бросок Лунделля отскочил от штанги за спину Джереми Свеймана, а дальше Мэки Самоскевич «доел» отскок. Маршан отметился передачей. Во втором периоде Эй Джей Грир увеличил преимущество, забив сразу после вбрасывания.

В третьей двадцатиминутке «Бостон» пустился в погоню – «Флорида» не смогла вывести шайбу из зоны, и хозяева тут же этим воспользовались, разорвав пошатнувшиеся ряды обороны, Павел Заха забил в пустой угол. Через две минуты подправление Элиаса Линдхольма в большинстве уравняло счёт на табло.

Гости довольно быстро забили ещё – Маршан нашёл передачей Луостаринена, тот оторвался от защитника и один на один разобрался со Свейманом, послав шайбу в притирку со штангой.

«Бостон» не сдавался и, сняв вратаря на последних минутах, практически обеспечил себе овертайм благодаря голу Моргана Гики. Однако вслед за этим случился невероятный конфуз – «Бостон» забил сам себе.

Очередная атака «пантер» завершилась броском Картера Вераге, который угодил в штангу. Шайба отскочила в поле, и срикошетила от ноги Эндрю Пика в сетку. Все усилия «Бостона» пошли прахом – отыграться ещё раз у них уже не хватило времени.

«Тяжело проглотить такую пилюлю. Мы бились последние 20 минут, вернулись в игру и заслуживали лучшей участи по такой игре. Даже слов не находится, чтобы описать такую вещь. Так случается в хоккее», — отметил после игры Гики.

Ну а Маршан подвёл итог своему возвращению просто – он счастлив и не жалеет о том, что уехал: «Я покинул «Бостон» и перевернул страницу, и мне повезло снова найти нечто особенное. Я очень благодарен тому, что являюсь частью «Флориды», — сказал он. Ещё бы он был недоволен!