Романтик Ларионов и прагматик Никитин. Чего ждать от битвы СКА с ЦСКА?

Нынешнее положение СКА и ЦСКА оставляет желать лучшего. Восьмые-девятые места в конференции — далеко не то, чего ждут и требуют от обеих армейских команд. Причин у кризисного состояния коллективов Игоря Ларионова и Игоря Никитина сразу несколько.

«Есть вещи, которые разрушают всё изнутри, поэтому нет игры. Командная «химия» – это то, что даёт импульс всему. Что это конкретно? Давайте мы сами с ними разберёмся. Те проблемы, которые на поверхности – это следствие проблем с внутренней «химией».

Кризис, конечно, по факту есть. Но мы верим в парней, верим в то, что делаем. Уверен, что решим эту ситуацию», — говорил на одной из пресс-конференций главный тренер москвичей.

Игорь Никитин, вернувшийся в ЦСКА из «Локомотива», занят построением новой команды, а на это, о чём прекрасно знают и помнят в Ярославле, необходимо время. Никитинская модель игры предполагает строгое выполнение игрового задания, дисциплину, порядок, действия не на себя, а на команду. Интересы коллектива всегда ставятся выше собственных. Разумеется, далеко не всегда и не до всех это удаётся быстро донести. Есть молодые хоккеисты, есть иностранцы, к которым нужен особый подход.

Игорь Валерьевич всегда требует с любого игрока надёжности, отработки в оборону, поменьше самодеятельности и побольше порядка. И если в Ярославле механизм за долгие годы был отлажен как часы, то в Москве всё нужно выстраивать заново, подгонять под себя. Отсюда и внутрикомандные проблемы, смена капитана (Карнаухов вместо Нестерова), ротация и другие привычные для профессионального спорта тренерские ходы. Никитин — прагматик и целиком системный специалист.

Игорь Никитин с игроками ЦСКА Фото: ХК ЦСКА

В свою очередь, Игорь Ларионов — тренер совершенно иного плана. За плечами у Профессора великолепная карьера игрока, три завоёванных Кубка Стэнли, однако работа тренером в КХЛ — это совершенно иное, да и хоккей сейчас сильно изменился.

Игорь Николаевич часто любит вспоминать на пресс-конференциях о том великом «Детройте», работе со Скотти Боумэном, чем периодически раззадоривает некоторых журналистов и экспертов.

У Ларионова, как и у Никитина, сильно обновившаяся команда, но собранная по иному образцу и на бумаге куда менее грозная, нежели ЦСКА. Опять же, именно Ларионов подбирал хоккеистов под себя, приглашал своего сына, Голдобина, Локтионова, Филлипса, Гримальди, Бландизи. Именно он дал шансы Дишковскому, Недопёкину и другой молодёжи. Ему как главному тренеру и отвечать. Ларионов старается поставить армейцам остроатакующий и быстрый хоккей, с акцентом на игру в чужой зоне и прессинг соперника. Однако пока эти схемы не работают. Игорь Николаевич — романтик, дающий хоккеистам больше свободы, однако романтизм и красивые слова в хоккее не приведут к Кубку Гагарина.

Кстати, и у СКА, и у ЦСКА заметны проблемы во вратарской линии, поэтому будет интересно посмотреть, как обе команды сыграют в защите, что продемонстрируют голкиперы и какая нагрузка на них выпадет.

В целом же от первого армейского дерби сезона стоит ожидать результативной и яркой игры. Отсиживаться в обороне в таких встречах нет никакого смысла. СКА это попросту не умеет делать, а нынешний ЦСКА ещё не созрел для строгой оборонительной игры с акцентом на защиту собственных ворот. Поэтому должно получиться весело.