Почему НХЛ играет в Европе, а Ла Лига не играет в Америке?

Испанский футбол — да и европейский тоже — встревоженно гудит. «Барселона» и «Вильярреал» должны были сыграть вынесенный матч чемпионата в Майами. Место, конечно, выбрано не просто так: в городе живёт немалое количество испаноязычных любителей футбола, которые уже обеспечили прекрасные доходы «Интер Майами», где вместе с Лионелем Месси выступает ещё дюжина аргентинцев.

Однако остальные команды Ла Лиги и местный профсоюз футболистов восприняли это в штыки. Встречи тура начинались с того, что первые 15 секунд игроки просто стояли на месте и не двигались. Особенно громко протестовали в «Реале»: защитник Дани Карвахаль заявил «Я считаю, что это нарушает честность турнира, потому что не все команды лиги будут соревноваться в одинаковых условиях».

Это не первый такой случай: европейский футбол в основном тренировался на «кошках» и выносил на другие континенты матчи национальных суперкубков — турниров, которые изначально являются чуть выставочными и традиционно проводятся на нейтральных полях. Здесь же речь шла об игре национального первенства, болельщиков лишали игр, за которые они платили во время покупки абонемента. В общем, всё сорвалось, а руководство Ла Лиги выпустило максимально жёсткий релиз, где неприкрыто наехало в первую очередь на «Реал» как на самого шумного участника протестов.

«Барселона» до Майами не доедет Фото: Xavi Bonilla/Zuma/ТАСС

Для людей, которые плотно погружены в другие виды спорта, такая реакция может показаться удивительной. Вынесенные матчи — давняя практика для американских лиг и европейских лиг, которые пытаются работать в американской манере. КХЛ за 17 лет своего существования успела поиграть как в Вильнюсе и Таллине, так и в Дубае с Ташкентом. Чаще всего игры проводились на ура, хотя были и попытки, которые никто не понял (матчи «Слована» в Вене, например). Сейчас география таких встреч явно ограничена, но по политическим причинам.

У НХЛ в начале 90-х вообще существовала необычная практика: пару сезонов команды проводили 84 матча в сезоне (к этой цифре скоро вернутся). Небольшую часть сверхлимитных игр организовывали в американских и канадских городах, где не было клубов НХЛ. Для каких-то городов (Атланты, Финикса) это считалось проверкой перед потенциальным расширением, и она была пройдена — правда, как оказалось, долго клубы там не прожили.

Теперь все американские лиги выбираются в гости вне пределов своих стран. НХЛ каждый год проводит встречи в Швеции, Финляндии и Чехии — странах, которые дают лиге немалую «кормовую базу», и НХЛ старается привезти туда команды, где играет побольше аборигенов. У НФЛ, НБА и бейсбольной МЛБ география другая — это всеядный интернациональный Лондон, соседняя Мексика, помешанная на бейсболе Япония. НФЛ даже в Бразилию заходит: две игры «неправильного» футбола с успехом прошли в Сан-Паулу, и в следующем году дынеобразный мяч временно сменит круглый на самой «Маракане».

В общем-то, разница подхода между европейской и американской спортивными традициями видна очень сильно. Слово «традиция» как раз наилучшим образом описывает то, чем силён спорт Европы. Возьмём, например, немецкую лигу. Местные фанаты были разъярены тем, что для удобства телевещателей какие-то матчи были вынесены на понедельник: зрителю на диване это удобно, однако выездному болельщику максимально непросто. После массовых протестов немецкие футбольные власти пошли навстречу. Немцы, впрочем, постоянно протестуют на футболе: против дорогих билетов, против слишком большого влияния зарубежных инвесторов.

Немецкие футбольные фанаты против коммерциализации Фото: Uwe Anspach/dpa/ТАСС

Для американца протест против коммерциализации вообще является смешным: коммерческая жилка была свойственна им всегда и везде. Местные клубы зарабатывали деньги тогда, когда европейский футбол не избавился от многих любительских черт. Даже сейчас формально клубы НХЛ являются только франшизами одной большой лиги, что роднит её с условным «Макдоналдсом». Не взлетел «Мак» в Атланте, приносит убыток? Ну ничего, перевезём вместе с работниками в Виннипег. В условном Хартфорде могли протестовать против того, что их любимый клуб вдруг стал «Каролиной», но это было совершенно бесполезно: владелец принял решение, которое могли поменять лишь другие владельцы.

Разница подходов видна и в коммерческих результатах. Исследователи Коллегии экономистов Каталонии пришли к неутешительному выводу: каждая из топ-5 лиг европейских стран глубоко убыточна. Даже рачительная Бундеслига, клубы которой часто демонстрируют положительное трансферное сальдо, по итогам сезона-2022/2023 показала коллективный убыток в $ 570 млн. Про АПЛ и говорить нечего: хотя цифры телеконтракта потрясают воображение, суммарные потери лиги исчисляются $ 1,78 млрд. Италия, Франция и Испания – посреди двух этих полюсов.

В Америке всё проще: НХЛ не постеснялась угробить целый сезон в 2005-м, когда зарплаты игроков стали расти слишком дикими темпами и начали загонять клубы в минусовую зону. В результате даже НХЛ, которая сильно отстаёт от трёх главных лиг страны и имеет наименьшее количество американских команд среди всех, вполне здорова экономически, ни один клуб лиги не работает в убыток. Что уж говорить про НБА: один 22-летний Шэйдон Шарп из «Портленда», не самый звёздный игрок ассоциации, будет суммарно получать больше, чем весь состав «Пизы» или «Лечче», и чуть меньше, чем один «Фейеноорд».

Возможно, мы слишком сильно ушли от темы вынесенных матчей, но это показывает, как по-разному в Европе и в Америке относятся к зарабатыванию денег на спорте. В Европе про бизнес любят говорить, однако в реальности это им не является: зарплаты растут, трансферные выплаты растут, но вместе с ними растут и долги. Новые телеконтракты не покрывают эти потери, поэтому на помощь приходят щедрые помощники из монархий Залива, которые часто вливают государственные деньги.

НХЛ готова ехать в финский Тампере Фото: Heikki Saukkomaa/Imago/ТАСС

В Америке же о бизнесе не только говорят, но и делают его, действительно зарабатывая деньги на своих командах. Однако вот парадокс: почти все американские владельцы, приходящие в европейский футбол, либо занимаются грошовой экономией, которая не даёт командам встать на победный путь, либо просто прибивают клубы странными схемами. «Лион» Джона Текстора — отличный пример странных манипуляций и махинаций.

В общем, вынесенные встречи — это попытка европейцев сыграть на поле американцев, которая тут же упирается в протесты людей, которые воспитаны в другой спортивной традиции. Забавно, что тот же «Реал», который так грозно возмущался против попыток Ла Лиги выбраться на американский континент, уже в ноябре преспокойно примет матч «Вашингтона» и «Майами» из НФЛ на «Бернабеу», и в кассу рачительного Флорентино Переса наверняка упадёт какая-то сумма евро.

А что же Россия? А в нашей стране спортивных традиций игровых видов спорта фактически и нет: те, что были, неразрывно были связаны с прежним общественным строем, который развалился. Пришлось строить новые с листа, и получается гремучая смесь, где у европейцев и американцев зачастую бралось не худшее, а лучшее.