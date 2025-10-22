СКА удивил и забил аж три гола! Но команда Ларионова снова проиграла

Перед первым армейским дерби в этом сезоне было особенно любопытно, что это будет – остатки былой роскоши или такое же топовое зрелище, как в прошлые годы? Многое изменилось в обеих командах. В ЦСКА после чемпионства в Ярославле вернулся Игорь Никитин, прилично обновился состав. В СКА перемены даже круче – завершилась эпоха Романа Ротенберга, переехали из «СКА Арены» обратно в «Ледовый», главным тренером стал Игорь Ларионов, а в составе – куча молодёжи, поднявшейся по клубной вертикали.

Ни те ни другие сейчас не лидеры лиги. Команды разделяют два очка на грани восьмёрки, и Никитин, и Ларионов признают, что кризис есть. Однако ЦСКА, который в последнее время ход набрал, идёт в зоне плей-офф. СКА, который одержал единственную победу в октябре только благодаря ошибке судьи, занимает девятую строчку.

Игра началась с неожиданного и немного курьёзного гола хозяев. Николай Голдобин с нулевого угла пульнул шайбу и рикошетом от спины Гамзина открыл счёт. Но в остальном же период получился пристрелочным – команды действовали без спешки, больше концентрировались на обороне – и даже в меньшинстве играли ярче, чем в большинстве.

В первой же смене второго периода Джозеф Бландизи схватил две минуты за подножку, и убойное большинство ЦСКА (лучшее в лиге) получило ещё один шанс проявить себя. На этот раз спецбригада сработала как часы – Николай Коваленко из круга вбрасывания без помех пальнул впритирку с дальней штангой.

У СКА долго никак не получалось раскачаться – даже бросков в створ ворот не было, а гости тем временем всё больше поджимали. Петербургские болельщики уже начали свистеть – им не нравилось, что игра постоянно идёт в зоне их команды, и в этот момент москвичи забили второй. Спронг набросил от борта, а Дроздов подскочил на пятачок и затолкал шайбу в ворота.

Перед перерывом СКА всё же смог встрепенуться, четвёртая тройка живенько поддавила ЦСКА в зоне атаки, а затем почин поддержало второе звено. Менелл из-за ворот выдал передачу на пятачок, и Марат Хайруллин завёз шайбу в сетку. Радоваться, впрочем, было рано – Игорь Никитин взял запрос на офсайд, и шайбу отменили.

На старте третьего периода запал СКА поутих, а ЦСКА быстренько увеличил преимущество – Колби Уильямс нанёс дальний бросок, Заврагин отмахнулся от него блином, однако шайба взмыла вверх и скользнула ему за спину – в сетку. Для верности её окончательно добил Полтапов, хотя гол засчитали на канадца.

И опять пропущенный гол оживил команду Ларионова – хозяева добавили в движении, стали получаться атаки, и это принесло результат. Владислав Романов переправил бросок Филлипса, сделав его неберущимся для Гамзина и забил свой первый гол в КХЛ!

Только СКА возродил интригу, как схватил два удаления подряд. «5 на 3» для ЦСКА был слишком щедрым подарком, которым тот не мог не воспользоваться. Дальше гостям оставалось только спокойно довести дело до финальной сирены – совсем без нервов не получилось, за 75 секунд до конца при игре вшестером Михаил Воробьёв сыграл на добивании на пятачке.

СКА удивил, впервые с сентября забив аж три гола. Но череда поражений всё равно продолжилась. 120-е армейское дерби в рамках КХЛ закончилось победой столичных армейцев. Кроме того, они смогли прервать серию поражений в Петербурге, которая длилась с осени 2023 года.