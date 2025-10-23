Скидки
Интервью с хоккеистом Кевином Лабанком, почему он перешёл в команду Шанхайские Драконы, как относится к Жерару Галлану

«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
Рустам Имамов
Интервью с хоккеистом Кевином Лабанком
Интервью с Кевином Лабанком.

Переродившийся в облике «Шанхайских Драконов» китайский клуб из Санкт-Петербурга стал, пожалуй, главным открытием на старте сезона КХЛ. По всем параметрам команда удивляет как на медийном поле, так и в плане результата. Жерар Галлан всерьёз нацелился на первое место в Западной конференции, а генменеджер Игорь Варицкий старается ему помочь яркими трансферами.

Один из последних – Кевин Лабанк. За этим американцем давно охотились европейские клубы, но ранее он не покидал Северную Америку. Да и зачем, ведь ему удавалось найти себе работу в НХЛ даже после ухода из бедового «Сан-Хосе». В прошлом году шанс Лабанку дал «Коламбус», этот сезон Кевин должен был начать в «Каролине», однако его отчислили из команды по итогам лагеря новичков.

После этого посыпались предложения из КХЛ. Минское «Динамо», «Трактор», ЦСКА, «Ак Барс» – слухов было много, Минск уже, казалось, согласовал сделку, однако в последний момент Кевин оказался именно в «Шанхайских Драконах». В интервью «Чемпионату» Кевин объяснил выбор клуба, рассказал о планах вернуться в НХЛ как можно скорее и признался, что до сих пор считает «Сан-Хосе» родным клубом и переживает из-за его неудач.

Кевин Лабанк

Кевин Лабанк

Фото: hc-dragons.com

«Раздевалка на «СКА Арене» настолько большая, что в ней можно просто потеряться»

– Для начала о последнем матче «Шанхайских Драконов». Встреча со «Спартаком» – одна из самых ярких в вашей жизни?
– Да, конечно, это была захватывающая игра. Только, знаете, есть один важный нюанс – нам нужна была победа. Пусть матч оказался бы куда менее ярким и интересным, но, если бы мы победили, это было бы в разы лучше.

Нам как раз и не хватило где-то сил, уверенности, в концовке сыграть строго, не допустить всего этого азарта, довести игру до нужного результата. Хочется побеждать в хоккее «пять на пять», в основное время, не допускать таких моментов. Однако ничего страшного, сезон длинный, впереди ещё много матчей. Есть время, за которое мы сможем навести порядок в своей игре.

– И всё-таки для нападающих и в целом для полевых игроков матч с таким количеством голов – это весело? Как будто бы возвращаешься в детство, в детский хоккей с его непосредственностью.
– Согласен, забивать – это весело, но я думаю, что побеждать ещё веселее. Мы заработали одно очко, не остались ни с чем, ведь важны каждое очко, каждая победа, чтобы занять в итоге более выгодное место в турнирной таблице.

– Три передачи конкретно в этой игре и в целом впечатляющая статистика после перехода. Получается, вы уже привыкли к лиге, системе, клубной тактике?
– Конечно, как мне кажется, главное – слушать тренера. Жерар Галлан – очень опытный специалист, я ему полностью доверяю, у него отличная система, и если мы будем играть по этой системе, слушать все установки Жерара, то у нас будет шанс выигрывать каждый вечер.

А вот если будем от них отходить, то увидим такие матчи, какой был со «Спартаком». Нужно играть чётко по системе, тогда всё будет нормально. У нас отличная команда, сильные ребята, я рад быть в России и играть за «Шанхайских Драконов».

– Насколько я понимаю, у вас были различные варианты в КХЛ, но вы выбрали именно «Шанхайских Драконов». Почему?
– Когда мне впервые позвонили из «Шанхайских Драконов», я в первую очередь говорил с Жераром Галланом. И у меня ушли все сомнения. Я играл против него, против его команд, так что понимал уровень этого специалиста. Играть под руководством Галлана – это привилегия.

Моя карьера пошла сейчас не по лучшей траектории, и он именно тот тренер, который сможет вернуть мне уверенность в себе, поможет добраться до того уровня игры, на котором я находился ранее и каким он должен был быть.

Жерар заставил меня почувствовать себя большим хоккеистом, как только я приехал сюда, он вдохновил меня на успешную игру. К тому же мне понравилась организация, подход к делу – всё на уровне.

– Получается главная причина, по которой вы играете за «Шанхайских Драконов», – это возможность поработать с Галланом?
– Да, думаю, так и есть. Важная причина.

– Какой Галлан внутри, в работе, в раздевалке? Как вам работается с ним?
– Знаете, он такой типичный североамериканский тренер. При этом большой профессионал. Послушайте, с учётом того, как долго он тренировал в НХЛ, каких результатов добился, можно сказать, что он гений своего дела. Его система даёт результат, он доказал это на практике, поэтому наша задача стараться от неё не отходить.

Жерар Галлан

Жерар Галлан

Фото: hc-dragons.com

– В общении с хоккеистами Галлан скорее грубый или вежливый? Бывает жёстким и конфликтным?
– Тут всё очень просто. Он груб и может быть жёстким, если мы этого заслуживаем, если играем плохо. В то же время он добр и вежлив, когда играем хорошо. При этом грань дозволенного никогда не переходит, всё в рамках разумного. Он корректен. Так что всё нормально, как и бывает в хоккее.

– Что скажете про «СКА Арену»? Она сравнима с аренами НХЛ?
– Разумеется, она даже лучше, чем многие арены в НХЛ! Очень красивая, впечатляющая. Честно, это одна из лучших арен, а возможно, и в принципе лучшая арена из тех, на которых я когда-либо играл.

Невероятные условия для игроков: баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка, в которой есть всё необходимое – она такая большая, что можно в ней даже потеряться. Я ещё молчу про её размер, вместимость, условия для зрителей. Одна эта арена – уже аргумент в пользу того, чтобы принять предложение «Шанхайских Драконов».

«СКА Арена»

«СКА Арена»

Фото: РИА Новости

«Если выбирать между АХЛ и КХЛ — выберу КХЛ. Тут мастеровитые ребята, хотят играть в хоккей»

– Что думаете об уровне игры в КХЛ после нескольких проведённых в лиге матчей?
– Он очень высокий. Много мастеровитых игроков, видно, что ребята хотят скорее играть в хоккей, нежели биться. Меньше ударов, больше игры с шайбой, мне это нравится. Не говорил бы, что лучше или хуже, просто это отличается от Северной Америки, от НХЛ. Другой стиль, но мне он комфортен.

– Уровень КХЛ выше, чем уровень АХЛ?
— Думаю, да, уровень достойный, это вторая по силе лига в мире, ребята здесь мастеровитые. Они именно что хотят играть в хоккей, видны талант и хоккейный интеллект.

– Журналисты сравнивали «Шанхайских Драконов» с командами со дна турнирной таблицы НХЛ, например, с «Сан-Хосе». На ваш взгляд, у вас был бы шанс победить в игре с командой Национальной хоккейной лиги? Мы не говорим о матчах с «Эдмонтоном» или «Флоридой», но во встречах с аутсайдерами НХЛ были бы шансы?
– Мне сейчас стало обидно на самом деле! Я до сих пор с теплотой отношусь к «Сан-Хосе», это практически родная для меня команда. А вы говорите про «Шаркс» как про аутсайдеров, немного посмеиваетесь над ними. Мне неприятно. Я провёл много хороших лет в этом городе, в этой команде, так что отношусь к этому с определёнными эмоциями.

– То есть и сейчас переживаете из-за поражений «Сан-Хосе»?
– Мне бы хотелось, чтобы они чаще побеждали, конечно. Я желаю им удачи. Мне нравились команда, организация, город. Всё было хорошо. Но и сейчас мне всё нравится, Петербург – отличное место для жизни, «Шанхайские Драконы» – клуб с большими амбициями и возможностями, здесь всё делается на высшем уровне.

«Сан-Хосе Шаркс»

«Сан-Хосе Шаркс»

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

– Если возвращаться к «Сан-Хосе», какую ключевую причину видите в их неудачной игре в последних сезонах?
– Команда в перестройке, которая затянулась, и им нужно время. Звучит банально, но нужно время, в команде есть таланты, в системе есть перспективные ребята, давайте подождём пару лет и посмотрим, как они себя проявят. Нужно время, чтобы они адаптировались к НХЛ, набрались опыта, показали свой уровень, и в таком случае мы увидим сильную команду. Я в это верю.

– То есть вы видите возвращение «Сан-Хосе» в борьбу за Кубок Стэнли?
– Не сразу, но, конечно, команда вернётся. «Шаркс» не так давно были в финале, я бы не считал их аутсайдерами, это неправильно. Это команда с историей. И текущее место не для «Сан-Хосе».

– Вы смотрите матчи «Сан-Хосе» в свободное время?
– Когда играл за «Коламбус», это было бы говорить неправильно, но сейчас уже могу назвать себя болельщиком «Сан-Хосе», я переживаю за команду. Поэтому стараюсь следить за матчами. Это сложно делать из-за разницы во времени, однако стараюсь смотреть как можно больше игр – насколько могу. Я в принципе люблю хоккей и смотрю всё что попадётся.

– В дальнейшем планируете вернуться в НХЛ?
– Конечно, а кто не хочет? Это цель любого хоккеиста моего уровня, тут без вариантов. Я не исключение. Сейчас у меня все мысли о «Шанхайских Драконах» и моём результате здесь, нашем командном результате.

Я хочу оказаться в команде-победителе. Если у нас не всё сложится и у меня будет время весной, то я рассмотрю возвращение в Северную Америку к плей-офф, однако об этом не думаю, я готов провести весь плей-офф здесь, в России, и побороться за Кубок Гагарина. А дальше уже, глядя на мою игру, будем искать с агентом варианты в НХЛ.

Кевин Лабанк

Кевин Лабанк

Фото: hc-dragons.com

– В этом сезоне у вас было не так много возможностей найти контракт в НХЛ. Вы поэтому задумались о продолжении карьеры в Европе?
– В принципе, варианты были, я получал от агента предложения, однако они меня не устраивали по ряду причин. Меня гораздо больше привлекли предложение «Шанхайских Драконов» и те перспективы, что есть у меня в этой команде, под руководством Галлана.

– Лучше играть в хорошей команде в КХЛ и приносить результат, чем ездить между АХЛ и НХЛ?
– Разумеется. Если выбирать между АХЛ и КХЛ, то я выберу КХЛ.

