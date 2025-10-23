«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»

Переродившийся в облике «Шанхайских Драконов» китайский клуб из Санкт-Петербурга стал, пожалуй, главным открытием на старте сезона КХЛ. По всем параметрам команда удивляет как на медийном поле, так и в плане результата. Жерар Галлан всерьёз нацелился на первое место в Западной конференции, а генменеджер Игорь Варицкий старается ему помочь яркими трансферами.

Один из последних – Кевин Лабанк. За этим американцем давно охотились европейские клубы, но ранее он не покидал Северную Америку. Да и зачем, ведь ему удавалось найти себе работу в НХЛ даже после ухода из бедового «Сан-Хосе». В прошлом году шанс Лабанку дал «Коламбус», этот сезон Кевин должен был начать в «Каролине», однако его отчислили из команды по итогам лагеря новичков.

После этого посыпались предложения из КХЛ. Минское «Динамо», «Трактор», ЦСКА, «Ак Барс» – слухов было много, Минск уже, казалось, согласовал сделку, однако в последний момент Кевин оказался именно в «Шанхайских Драконах». В интервью «Чемпионату» Кевин объяснил выбор клуба, рассказал о планах вернуться в НХЛ как можно скорее и признался, что до сих пор считает «Сан-Хосе» родным клубом и переживает из-за его неудач.

Кевин Лабанк Фото: hc-dragons.com

«Раздевалка на «СКА Арене» настолько большая, что в ней можно просто потеряться»

– Для начала о последнем матче «Шанхайских Драконов». Встреча со «Спартаком» – одна из самых ярких в вашей жизни?

– Да, конечно, это была захватывающая игра. Только, знаете, есть один важный нюанс – нам нужна была победа. Пусть матч оказался бы куда менее ярким и интересным, но, если бы мы победили, это было бы в разы лучше.

Нам как раз и не хватило где-то сил, уверенности, в концовке сыграть строго, не допустить всего этого азарта, довести игру до нужного результата. Хочется побеждать в хоккее «пять на пять», в основное время, не допускать таких моментов. Однако ничего страшного, сезон длинный, впереди ещё много матчей. Есть время, за которое мы сможем навести порядок в своей игре.

– И всё-таки для нападающих и в целом для полевых игроков матч с таким количеством голов – это весело? Как будто бы возвращаешься в детство, в детский хоккей с его непосредственностью.

– Согласен, забивать – это весело, но я думаю, что побеждать ещё веселее. Мы заработали одно очко, не остались ни с чем, ведь важны каждое очко, каждая победа, чтобы занять в итоге более выгодное место в турнирной таблице.

– Три передачи конкретно в этой игре и в целом впечатляющая статистика после перехода. Получается, вы уже привыкли к лиге, системе, клубной тактике?

– Конечно, как мне кажется, главное – слушать тренера. Жерар Галлан – очень опытный специалист, я ему полностью доверяю, у него отличная система, и если мы будем играть по этой системе, слушать все установки Жерара, то у нас будет шанс выигрывать каждый вечер.

А вот если будем от них отходить, то увидим такие матчи, какой был со «Спартаком». Нужно играть чётко по системе, тогда всё будет нормально. У нас отличная команда, сильные ребята, я рад быть в России и играть за «Шанхайских Драконов».

– Насколько я понимаю, у вас были различные варианты в КХЛ, но вы выбрали именно «Шанхайских Драконов». Почему?

– Когда мне впервые позвонили из «Шанхайских Драконов», я в первую очередь говорил с Жераром Галланом. И у меня ушли все сомнения. Я играл против него, против его команд, так что понимал уровень этого специалиста. Играть под руководством Галлана – это привилегия.

Моя карьера пошла сейчас не по лучшей траектории, и он именно тот тренер, который сможет вернуть мне уверенность в себе, поможет добраться до того уровня игры, на котором я находился ранее и каким он должен был быть.

Жерар заставил меня почувствовать себя большим хоккеистом, как только я приехал сюда, он вдохновил меня на успешную игру. К тому же мне понравилась организация, подход к делу – всё на уровне.

– Получается главная причина, по которой вы играете за «Шанхайских Драконов», – это возможность поработать с Галланом?

– Да, думаю, так и есть. Важная причина.

– Какой Галлан внутри, в работе, в раздевалке? Как вам работается с ним?

– Знаете, он такой типичный североамериканский тренер. При этом большой профессионал. Послушайте, с учётом того, как долго он тренировал в НХЛ, каких результатов добился, можно сказать, что он гений своего дела. Его система даёт результат, он доказал это на практике, поэтому наша задача стараться от неё не отходить.

Жерар Галлан Фото: hc-dragons.com

– В общении с хоккеистами Галлан скорее грубый или вежливый? Бывает жёстким и конфликтным?

– Тут всё очень просто. Он груб и может быть жёстким, если мы этого заслуживаем, если играем плохо. В то же время он добр и вежлив, когда играем хорошо. При этом грань дозволенного никогда не переходит, всё в рамках разумного. Он корректен. Так что всё нормально, как и бывает в хоккее.

– Что скажете про «СКА Арену»? Она сравнима с аренами НХЛ?

– Разумеется, она даже лучше, чем многие арены в НХЛ! Очень красивая, впечатляющая. Честно, это одна из лучших арен, а возможно, и в принципе лучшая арена из тех, на которых я когда-либо играл.

Невероятные условия для игроков: баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка, в которой есть всё необходимое – она такая большая, что можно в ней даже потеряться. Я ещё молчу про её размер, вместимость, условия для зрителей. Одна эта арена – уже аргумент в пользу того, чтобы принять предложение «Шанхайских Драконов».

«СКА Арена» Фото: РИА Новости

«Если выбирать между АХЛ и КХЛ — выберу КХЛ. Тут мастеровитые ребята, хотят играть в хоккей»

– Что думаете об уровне игры в КХЛ после нескольких проведённых в лиге матчей?

– Он очень высокий. Много мастеровитых игроков, видно, что ребята хотят скорее играть в хоккей, нежели биться. Меньше ударов, больше игры с шайбой, мне это нравится. Не говорил бы, что лучше или хуже, просто это отличается от Северной Америки, от НХЛ. Другой стиль, но мне он комфортен.

– Уровень КХЛ выше, чем уровень АХЛ?

— Думаю, да, уровень достойный, это вторая по силе лига в мире, ребята здесь мастеровитые. Они именно что хотят играть в хоккей, видны талант и хоккейный интеллект.

– Журналисты сравнивали «Шанхайских Драконов» с командами со дна турнирной таблицы НХЛ, например, с «Сан-Хосе». На ваш взгляд, у вас был бы шанс победить в игре с командой Национальной хоккейной лиги? Мы не говорим о матчах с «Эдмонтоном» или «Флоридой», но во встречах с аутсайдерами НХЛ были бы шансы?

– Мне сейчас стало обидно на самом деле! Я до сих пор с теплотой отношусь к «Сан-Хосе», это практически родная для меня команда. А вы говорите про «Шаркс» как про аутсайдеров, немного посмеиваетесь над ними. Мне неприятно. Я провёл много хороших лет в этом городе, в этой команде, так что отношусь к этому с определёнными эмоциями.

– То есть и сейчас переживаете из-за поражений «Сан-Хосе»?

– Мне бы хотелось, чтобы они чаще побеждали, конечно. Я желаю им удачи. Мне нравились команда, организация, город. Всё было хорошо. Но и сейчас мне всё нравится, Петербург – отличное место для жизни, «Шанхайские Драконы» – клуб с большими амбициями и возможностями, здесь всё делается на высшем уровне.

«Сан-Хосе Шаркс» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

– Если возвращаться к «Сан-Хосе», какую ключевую причину видите в их неудачной игре в последних сезонах?

– Команда в перестройке, которая затянулась, и им нужно время. Звучит банально, но нужно время, в команде есть таланты, в системе есть перспективные ребята, давайте подождём пару лет и посмотрим, как они себя проявят. Нужно время, чтобы они адаптировались к НХЛ, набрались опыта, показали свой уровень, и в таком случае мы увидим сильную команду. Я в это верю.

– То есть вы видите возвращение «Сан-Хосе» в борьбу за Кубок Стэнли?

– Не сразу, но, конечно, команда вернётся. «Шаркс» не так давно были в финале, я бы не считал их аутсайдерами, это неправильно. Это команда с историей. И текущее место не для «Сан-Хосе».

– Вы смотрите матчи «Сан-Хосе» в свободное время?

– Когда играл за «Коламбус», это было бы говорить неправильно, но сейчас уже могу назвать себя болельщиком «Сан-Хосе», я переживаю за команду. Поэтому стараюсь следить за матчами. Это сложно делать из-за разницы во времени, однако стараюсь смотреть как можно больше игр – насколько могу. Я в принципе люблю хоккей и смотрю всё что попадётся.

– В дальнейшем планируете вернуться в НХЛ?

– Конечно, а кто не хочет? Это цель любого хоккеиста моего уровня, тут без вариантов. Я не исключение. Сейчас у меня все мысли о «Шанхайских Драконах» и моём результате здесь, нашем командном результате.

Я хочу оказаться в команде-победителе. Если у нас не всё сложится и у меня будет время весной, то я рассмотрю возвращение в Северную Америку к плей-офф, однако об этом не думаю, я готов провести весь плей-офф здесь, в России, и побороться за Кубок Гагарина. А дальше уже, глядя на мою игру, будем искать с агентом варианты в НХЛ.

Кевин Лабанк Фото: hc-dragons.com

– В этом сезоне у вас было не так много возможностей найти контракт в НХЛ. Вы поэтому задумались о продолжении карьеры в Европе?

– В принципе, варианты были, я получал от агента предложения, однако они меня не устраивали по ряду причин. Меня гораздо больше привлекли предложение «Шанхайских Драконов» и те перспективы, что есть у меня в этой команде, под руководством Галлана.

– Лучше играть в хорошей команде в КХЛ и приносить результат, чем ездить между АХЛ и НХЛ?

– Разумеется. Если выбирать между АХЛ и КХЛ, то я выберу КХЛ.