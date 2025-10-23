Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ак Барс» выиграл восьмой матч подряд, «Торпедо» побеждает в концовке. Итоги дня КХЛ

22 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Ближе к концу второго периода Сэм Энас и Станислав Галиев сделали счёт 2:0 в пользу минского клуба. На пятой минуте третьего периода Станислав Галиев оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Лады». В конце игры Алекс Лимож установил окончательный счёт во встрече.

Для тольяттинского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Владимир Алистров с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина забросил единственную шайбу во встрече.

Для казанского клуба данная победа стала восьмой подряд. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов записал первый «сухой» для себя матч в текущем сезоне КХЛ.

На третьей минуте первого периода Николай Голдобин открыл счёт во встрече. На 21-й минуте игры Николай Коваленко восстановил равенство. На 34-й минуте Иван Дроздов вывел ЦСКА вперёд, а на 42-й минуте встречи Колби Уильямс сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Владислав Романов сократил отставание СКА до минимума. Спустя пару минут Даниэль Спронг забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. За минуту и 14 секунд до конца третьего периода Михаил Воробьёв сделал счёт 3:4.

На второй минуте встречи Егор Соколов с передач Антона Сизова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. На 29-й минуте игры Тимур Хафизов с передач Даниила Сероуха и Уилла Биттена восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода шайбы Шейна Принса принесли нижегородскому клубу победу.

Матчи 23 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2