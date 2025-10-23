Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 22 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 23 октября

«Ак Барс» выиграл восьмой матч подряд, «Торпедо» побеждает в концовке. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 22 октября 2025 года
Аудио-версия:
Минское «Динамо» всухую обыграло «Ладу».

22 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Пинчук) – 33:22 (5x4)     0:2 Галиев (Лимож, Энас) – 34:33 (5x4)     0:3 Галиев – 44:26 (5x4)     0:4 Лимож (Пинчук, Энас) – 56:55 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Ближе к концу второго периода Сэм Энас и Станислав Галиев сделали счёт 2:0 в пользу минского клуба. На пятой минуте третьего периода Станислав Галиев оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Лады». В конце игры Алекс Лимож установил окончательный счёт во встрече.

Для тольяттинского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Владимир Алистров с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина забросил единственную шайбу во встрече.

Для казанского клуба данная победа стала восьмой подряд. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов записал первый «сухой» для себя матч в текущем сезоне КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

На третьей минуте первого периода Николай Голдобин открыл счёт во встрече. На 21-й минуте игры Николай Коваленко восстановил равенство. На 34-й минуте Иван Дроздов вывел ЦСКА вперёд, а на 42-й минуте встречи Колби Уильямс сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Владислав Романов сократил отставание СКА до минимума. Спустя пару минут Даниэль Спронг забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. За минуту и 14 секунд до конца третьего периода Михаил Воробьёв сделал счёт 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Сизов, Alexei Kruchinin) – 01:14 (5x5)     1:1 Хафизов (Сероух, Биттен) – 28:24 (5x3)     1:2 Принс (Летунов) – 57:54 (5x5)     1:3 Принс (Александров, Летунов) – 59:54 (5x5)    

На второй минуте встречи Егор Соколов с передач Антона Сизова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. На 29-й минуте игры Тимур Хафизов с передач Даниила Сероуха и Уилла Биттена восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода шайбы Шейна Принса принесли нижегородскому клубу победу.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 23 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Новости. Хоккей
Все новости RSS

