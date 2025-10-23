«Ак Барс» выиграл восьмой матч подряд, «Торпедо» побеждает в концовке. Итоги дня КХЛ

22 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Ближе к концу второго периода Сэм Энас и Станислав Галиев сделали счёт 2:0 в пользу минского клуба. На пятой минуте третьего периода Станислав Галиев оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Лады». В конце игры Алекс Лимож установил окончательный счёт во встрече.
Для тольяттинского клуба это поражение стало четвёртым подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Владимир Алистров с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина забросил единственную шайбу во встрече.
Для казанского клуба данная победа стала восьмой подряд. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов записал первый «сухой» для себя матч в текущем сезоне КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На третьей минуте первого периода Николай Голдобин открыл счёт во встрече. На 21-й минуте игры Николай Коваленко восстановил равенство. На 34-й минуте Иван Дроздов вывел ЦСКА вперёд, а на 42-й минуте встречи Колби Уильямс сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Владислав Романов сократил отставание СКА до минимума. Спустя пару минут Даниэль Спронг забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. За минуту и 14 секунд до конца третьего периода Михаил Воробьёв сделал счёт 3:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На второй минуте встречи Егор Соколов с передач Антона Сизова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. На 29-й минуте игры Тимур Хафизов с передач Даниила Сероуха и Уилла Биттена восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода шайбы Шейна Принса принесли нижегородскому клубу победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
