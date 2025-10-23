Арсений и «дьяволы» продолжили отличный старт сезона. А вот у Капризова и «Миннесоты» дела пока не очень.

Есть первый гол Грицюка в НХЛ! Положил красоту и помог «Нью-Джерси» стать лидером Востока

К началу очередного игрового дня в НХЛ «Нью-Джерси» был одной из сразу шести команд, захвативших лидерство на Востоке. Банда Шелдона Кифа проиграла стартовый для себя матч сезона с «Каролиной», но после следующих пяти игр вместе с теми же «Харрикейнз», «Монреалем», «Вашингтоном», «Питтсбургом» и «Детройтом» с 10 очками в копилке шла впереди остальных соперников по конференции.

При этом за последние три матча «дьяволы» успели обыграть действующих чемпионов из «Флориды» и финалистов Кубка Стэнли из «Эдмонтона», а последней их жертвой стало крепкое «Торонто» Крэйга Берюбе – которое в этом сезоне, впрочем, испытывает определённые трудности.

Следующим оппонентом «Дэвилз» стала «Миннесота» – «дикари» неплохо провели начало, победив в двух из трёх первых матчей, но затем потерпели три поражения подряд на выезде и смогли прервать серию неудач только во встрече с ещё более проблемными «Рейнджерс». Отчасти поэтому сегодня «Уайлд» были андердогами.

Но с лидерами «Нью-Джерси» подопечные Джона Хайнса справились прекрасно – ни Джек Хьюз, оформивший хет-трик в ворота «Мэйпл Лифс», ни капитан команды Нико Хишир, ни набирающий очки в каждом матче сезона Йеспер Братт глобального влияния на игру «дьяволов» в сегодняшней встрече не оказали.

Зато их дело с удовольствием подхватило третье звено – а если точнее, то третья пятёрка «дьяволов». Ещё до первого перерыва Доусон Мерсер, Коннор Браун и Пол Коттер организовали первый гол в матче – «Дэвилз» выиграли вбрасывание в чужой зоне и первыми оказались на подборе, а уже через несколько секунд праздновали выход вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Они же вскоре после выхода из раздевалок первыми праздновали удвоение преимущества своей команды. На этот раз из трио форвардов результативное действие на свой счёт записал только Мерсер. Зато отличилась пара защитников Диллон – Немец – на счету у словака оказалась голевая передача, а точным броском отметился канадец.

Хотя не обошлось без везения – шайба после броска пятого номера «Нью-Джерси» совершила небольшое касание с клюшкой Винни Хинострозы, которого оказалось достаточно, чтобы смутить Филипа Густавссона.

Попытки гостей отыграться ни к чему не приводили. Более того, в начале третьего периода отрыв «Дэвилз» стал ещё более комфортным. И увеличил его не кто иной, как Арсений Грицюк! Российский форвард «дьяволов» в предыдущих шести матчах записал на свой счёт четыре результативные передачи, а сегодня разжился ещё и первым голом в НХЛ, реализовав удаление Давида Иржичека.

Шайба Арсения получилась на загляденье – нападающий лучше остальных среагировал на выигранное Тимо Майером вбрасывание и с кистей неотразимо бросил мимо Густавссона.

«Очень рад, что это наконец-то произошло. Это заняло больше времени, чем я ожидал, но это наконец-то случилось. Думаю, впереди ждёт ещё больше», — рассказал Арсений после матча.

«Дикари» всё-таки сподобились на одну шайбу в середине последнего периода основного времени – Мэтт Болди не дал Нико Доусу покинуть лёд с «сухарём». Но последнее слово всё равно осталось за «Нью-Джерси» – Братт менее чем за полторы минуты до сирены поразил пустые ворота и установил окончательный счёт матча.

4:1 – «Дэвилз» одержали шестую победу подряд и сделали шаг вперёд относительно группы лидеров Востока. А «Миннесота» всё так же находится за пределами зоны плей-офф на Западе.