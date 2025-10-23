«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым

Роман рассказал об игре в центре, о взаимодействии с Ткачёвым и Силантьевым, а также о связи с «Чикаго».

Роман Канцеров стал одной из составных частей самого «горячего» звена первых полутора месяцев регулярного чемпионата. Примечательно, что для этого молодому форварду «Металлурга» пришлось сменить позицию – теперь он выходит в центре.

Роман дал интервью «Чемпионату» после выездного матча с «Сибирью», в котором рассказал:

о встрече с новосибирцами;

о разговоре после победы 9:6 в игре с «Нефтехимиком»;

о плохих третьих периодах;

об игре с Владимиром Ткачёвым и Дмитрием Силантьевым;

о приходе в команду Евгения Кузнецова;

и о связи с представителями «Чикаго».

«Лёд был не очень хорошего качества в Новосибирске. Парни, которые выезжают чистить, могут получше поработать»

– Роман, скажите, почему тяжело вкатывались в матч с «Сибирью»? Разин и Коротков сказали, что причиной стало отсутствие утренней раскатки?

– Мы только вечером прилетели, утром раскатки не было, да. Как по мне, лёд был не очень хорошего качества. Вязкий, шайба не очень хорошо скользила, много снега в углах. Был момент: мы вошли в зону, мне Димка Силантьев отдаёт на край, и шайба в кучке снега осталась. Думаю, парни, которые выезжают чистить, могут получше поработать, там прям видно, что она в куче снега застряла.

В первом периоде разбе́гались, во втором — намного лучше стало, его провели в атаке, забили, хотя могли больше. Лично для меня партнёры создали ещё два момента, помимо большинства, но я не реализовал. В третьем – больше в обороне сыграли, могли надёжнее. В овертайме больше пространства, там мы всё решили.

– Оставил ли второй период неопределённое послевкусие: с одной стороны, повели, с другой – забросили всего одну шайбу?

– Да, конечно, могли больше забивать. С реализацией не повезло, нужно с холодной головой, более уверенно. Одну забил, но нельзя останавливаться: мне здорово Силантьев на дальнюю отдавал, и Ткачёв создал момент.

– На чём Разин делал акцент после искромётного предыдущего матча?

– Мы, конечно, его выиграли 9:6, но непозволительно так играть в обороне. Разобрались, сделали акцент на себе, сегодня ни разу не удалились. Пропустили одну шайбу, но победа есть победа. После прошлого матча был серьёзный разговор (смеётся).

«Когда ты расслаблен или самоуверен, даже шайба начнёт перескакивать через твою клюшку и удачно приходить к сопернику»

– Главный тренер уже не на одной пресс-конференции говорил, что команда расслабляется, ведя с большой разницей в счёте.

– Да, вот я тоже сегодня посмотрел, что мы по статистике третьи периоды часто проигрываем. Октябрь, ещё шесть месяцев впереди, надеюсь, сможем это исправить. Будем выходить с ещё большей концентрацией.

– Как это работает с психологической точки зрения, почему даёте сопернику хорошо провести третий период?

– Тяжело мне что-то ответить. Потеря концентрации, соперник чувствует это. Когда ты расслаблен или самоуверен, даже шайба начнёт перескакивать через твою клюшку и удачно приходить к сопернику. Спортивная удача отворачивается, если ты расхлябанно относишься к игре, к моментам.

– С этой точки зрения хорошо, что шишки набиваются в октябре, а не позже?

– Думаю, да.

– Перед сезоном говорили, что «Металлургу» может не хватать габаритов. Судя по результатам, такой проблемы нет?

– Да, не особо. У «Ак Барса», «Авангарда» и «Локомотива» много габаритных ребят, но мы должны брать своё за счёт скорости. Скоро нас ждёт серьёзная проверка – игры с Казанью и Омском. Там и посмотрим, хватит нам габаритов или нет.

Даже не в них дело, а в характере, по моему мнению. Нужно лезть на ворота.

– Как Разину пришла идея поставить вас в центр? Обсуждали ли вы с ним это?

– Не обсуждали, просто мне сказали. Я игрок, который должен выполнять роль. Могу сыграть и на фланге, и в центре. Конечно, может быть, у меня процент вбрасываний и игра в обороне чуть похрамывают, но надо выполнять всё. Для моего развития это полезно.

Роман Канцеров Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

– Какие нюансы стали подмечать за эти два месяца?

– Надо играть внимательно в обороне, не отпускать соперника, искать золотую середину. Ещё нужно больше тренироваться, чтобы было больше сил на льду, потому что у центра больше фронт работы. Играл раньше постоянно с краю, теперь вижу разницу.

«Главное – играть в хоккей, не надо действовать как робот»

– В прошлом сезоне вы давали интервью, где сказали, что безголевая серия на вас давила. Владимир Ткачёв забил первый гол только в прошлом матче, как он переживал эти полтора месяца?

– Владимир Эдуардович поопытнее, полосу преодолел. Он много моментов создавал для нас, мы тоже хотели ему помочь, чтобы он забил. Вот он начал, это сразу выливается в победы, в красивые шайбы.

– Как вообще играть в одном звене с ним?

– Меня всё устраивает. Он очень умный форвард, который всегда увидит, отдаст передачу.

– Даёт ли какие-то советы? Если да, то какой запомнился больше всего?

– Да они все подсказывают, тот же Женя Кузнецов. Главное – играть в хоккей, не надо действовать как робот. Конечно, иногда нужно сыграть по заданию, половить броски на себя, но необходимо всё делать с удовольствием. Это игра.

Евгений Кузнецов и Владимир Ткачёв Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– В чём секрет вашей тройки с Ткачёвым и Силантьевым?

– Димка сейчас идёт в топе бомбардиров, нашли свою игру, нужно её придерживаться. Просто начали здорово взаимодействовать. Все у нас быстрые, с головой, игровички. Нам нужно ещё больше моментов реализовывать: с ходу забивать и бросать, выигрывать борьбу на пятаке.

– Подстёгивает ли дополнительная конкуренция в нападении? У вас в команде приличная ротация.

– Да, конкуренция хорошая. Сейчас, конечно, есть несколько травм у ведущих игроков. Команда у нас мастеровитая, все стараются показать высокий уровень. Не у всех получается, но это спорт – выигрывает сильнейший.

– Как Кузнецов зашёл в команду, быстро адаптировался?

– Женька прекрасно влился, на позитиве. В раздевалке весело стало. Он опытный, у него такой багаж в игре. Вчера мне подсказывал, как на точке можно действовать. Пока в игре не применял, но сегодня показал хорошую статистику. У соперника на вбрасывания выходит такой человек, как Ткачёв, а мне удавалось у него выигрывать. Уже какой-то опыт есть.

– В прошлом сезоне вы говорили, что из «Чикаго» звонят не так часто, так как был ещё год контракта. Сейчас стали регулярнее связываться?

– Пока нет. Раз в месяц созваниваемся. Они разбирают моменты, подсказывают, как в атаке сыграть. Но всё же системы там и у нас – разные. Я должен иметь в виду, что там ко мне есть интерес. А сейчас у меня контракт тут, я должен отработать. У нас одна задача, мы должны её выполнить.