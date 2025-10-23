Скидки
Хоккей Статьи

Интервью с Романом Канцеровым – о матче с Сибирью, третьих периодах, Ткачёве, Кузнецове и звонках из Чикаго

«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым
Максим Макаров
Интервью с Романом Канцеровым
Роман рассказал об игре в центре, о взаимодействии с Ткачёвым и Силантьевым, а также о связи с «Чикаго».

Роман Канцеров стал одной из составных частей самого «горячего» звена первых полутора месяцев регулярного чемпионата. Примечательно, что для этого молодому форварду «Металлурга» пришлось сменить позицию – теперь он выходит в центре.

Роман дал интервью «Чемпионату» после выездного матча с «Сибирью», в котором рассказал:

  • о встрече с новосибирцами;
  • о разговоре после победы 9:6 в игре с «Нефтехимиком»;
  • о плохих третьих периодах;
  • об игре с Владимиром Ткачёвым и Дмитрием Силантьевым;
  • о приходе в команду Евгения Кузнецова;
  • и о связи с представителями «Чикаго».

«Лёд был не очень хорошего качества в Новосибирске. Парни, которые выезжают чистить, могут получше поработать»

– Роман, скажите, почему тяжело вкатывались в матч с «Сибирью»? Разин и Коротков сказали, что причиной стало отсутствие утренней раскатки?
– Мы только вечером прилетели, утром раскатки не было, да. Как по мне, лёд был не очень хорошего качества. Вязкий, шайба не очень хорошо скользила, много снега в углах. Был момент: мы вошли в зону, мне Димка Силантьев отдаёт на край, и шайба в кучке снега осталась. Думаю, парни, которые выезжают чистить, могут получше поработать, там прям видно, что она в куче снега застряла.

В первом периоде разбе́гались, во втором — намного лучше стало, его провели в атаке, забили, хотя могли больше. Лично для меня партнёры создали ещё два момента, помимо большинства, но я не реализовал. В третьем – больше в обороне сыграли, могли надёжнее. В овертайме больше пространства, там мы всё решили.

– Оставил ли второй период неопределённое послевкусие: с одной стороны, повели, с другой – забросили всего одну шайбу?
– Да, конечно, могли больше забивать. С реализацией не повезло, нужно с холодной головой, более уверенно. Одну забил, но нельзя останавливаться: мне здорово Силантьев на дальнюю отдавал, и Ткачёв создал момент.

– На чём Разин делал акцент после искромётного предыдущего матча?
– Мы, конечно, его выиграли 9:6, но непозволительно так играть в обороне. Разобрались, сделали акцент на себе, сегодня ни разу не удалились. Пропустили одну шайбу, но победа есть победа. После прошлого матча был серьёзный разговор (смеётся).

Безумный матч в КХЛ! 15 голов, два рекорда лиги, удаление тренера и бенефис Ткачёва
Безумный матч в КХЛ! 15 голов, два рекорда лиги, удаление тренера и бенефис Ткачёва

«Когда ты расслаблен или самоуверен, даже шайба начнёт перескакивать через твою клюшку и удачно приходить к сопернику»

– Главный тренер уже не на одной пресс-конференции говорил, что команда расслабляется, ведя с большой разницей в счёте.
– Да, вот я тоже сегодня посмотрел, что мы по статистике третьи периоды часто проигрываем. Октябрь, ещё шесть месяцев впереди, надеюсь, сможем это исправить. Будем выходить с ещё большей концентрацией.

– Как это работает с психологической точки зрения, почему даёте сопернику хорошо провести третий период?
– Тяжело мне что-то ответить. Потеря концентрации, соперник чувствует это. Когда ты расслаблен или самоуверен, даже шайба начнёт перескакивать через твою клюшку и удачно приходить к сопернику. Спортивная удача отворачивается, если ты расхлябанно относишься к игре, к моментам.

– С этой точки зрения хорошо, что шишки набиваются в октябре, а не позже?
– Думаю, да.

– Перед сезоном говорили, что «Металлургу» может не хватать габаритов. Судя по результатам, такой проблемы нет?
– Да, не особо. У «Ак Барса», «Авангарда» и «Локомотива» много габаритных ребят, но мы должны брать своё за счёт скорости. Скоро нас ждёт серьёзная проверка – игры с Казанью и Омском. Там и посмотрим, хватит нам габаритов или нет.

Даже не в них дело, а в характере, по моему мнению. Нужно лезть на ворота.

– Как Разину пришла идея поставить вас в центр? Обсуждали ли вы с ним это?
– Не обсуждали, просто мне сказали. Я игрок, который должен выполнять роль. Могу сыграть и на фланге, и в центре. Конечно, может быть, у меня процент вбрасываний и игра в обороне чуть похрамывают, но надо выполнять всё. Для моего развития это полезно.

Роман Канцеров

Роман Канцеров

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

– Какие нюансы стали подмечать за эти два месяца?
– Надо играть внимательно в обороне, не отпускать соперника, искать золотую середину. Ещё нужно больше тренироваться, чтобы было больше сил на льду, потому что у центра больше фронт работы. Играл раньше постоянно с краю, теперь вижу разницу.

«Главное – играть в хоккей, не надо действовать как робот»

– В прошлом сезоне вы давали интервью, где сказали, что безголевая серия на вас давила. Владимир Ткачёв забил первый гол только в прошлом матче, как он переживал эти полтора месяца?
– Владимир Эдуардович поопытнее, полосу преодолел. Он много моментов создавал для нас, мы тоже хотели ему помочь, чтобы он забил. Вот он начал, это сразу выливается в победы, в красивые шайбы.

«Пять забил и два «привёз». Разин оценил игру Владимира Ткачёва с «Нефтехимиком»

– Как вообще играть в одном звене с ним?
– Меня всё устраивает. Он очень умный форвард, который всегда увидит, отдаст передачу.

– Даёт ли какие-то советы? Если да, то какой запомнился больше всего?
– Да они все подсказывают, тот же Женя Кузнецов. Главное – играть в хоккей, не надо действовать как робот. Конечно, иногда нужно сыграть по заданию, половить броски на себя, но необходимо всё делать с удовольствием. Это игра.

Евгений Кузнецов и Владимир Ткачёв

Евгений Кузнецов и Владимир Ткачёв

Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– В чём секрет вашей тройки с Ткачёвым и Силантьевым?
– Димка сейчас идёт в топе бомбардиров, нашли свою игру, нужно её придерживаться. Просто начали здорово взаимодействовать. Все у нас быстрые, с головой, игровички. Нам нужно ещё больше моментов реализовывать: с ходу забивать и бросать, выигрывать борьбу на пятаке.

– Подстёгивает ли дополнительная конкуренция в нападении? У вас в команде приличная ротация.
– Да, конкуренция хорошая. Сейчас, конечно, есть несколько травм у ведущих игроков. Команда у нас мастеровитая, все стараются показать высокий уровень. Не у всех получается, но это спорт – выигрывает сильнейший.

– Как Кузнецов зашёл в команду, быстро адаптировался?
– Женька прекрасно влился, на позитиве. В раздевалке весело стало. Он опытный, у него такой багаж в игре. Вчера мне подсказывал, как на точке можно действовать. Пока в игре не применял, но сегодня показал хорошую статистику. У соперника на вбрасывания выходит такой человек, как Ткачёв, а мне удавалось у него выигрывать. Уже какой-то опыт есть.

– В прошлом сезоне вы говорили, что из «Чикаго» звонят не так часто, так как был ещё год контракта. Сейчас стали регулярнее связываться?
– Пока нет. Раз в месяц созваниваемся. Они разбирают моменты, подсказывают, как в атаке сыграть. Но всё же системы там и у нас – разные. Я должен иметь в виду, что там ко мне есть интерес. А сейчас у меня контракт тут, я должен отработать. У нас одна задача, мы должны её выполнить.

