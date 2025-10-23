СКА попал в тотальный кризис. Однако он начался ещё до прихода Ларионова

Если бы не гол-фантом Андрея Педана, то СКА в теории мог бы устроиться на серию из девяти поражений. Но даже и без этого положение питерского клуба выглядит жутко. Список скальпов за два месяца максимально скромен: если мы будем считать только те матчи, где шайба пересекала линию ворот, то из претендентов на что-то значимое обыграны только минское «Динамо» (в овертайме) и «Трактор», который пока болтает.

СКА не только находится вне зоны плей-офф, но и не особо демонстрирует атакующий хоккей: команда забила меньше, чем «Барыс». Хорошо, бывает, что шайба в ворота не идёт, однако и создают армейцы с берегов Невы не очень много: ЦСКА ограничил атаку питерцев 23 бросками, «Локомотив» за половину матча дал нанести лишь четыре и ослабил хватку только при счёте 3:0.

Пока СКА забивает больше, чем пропускает Фото: РИА Новости

В общем, единственный просвет, который можно найти в игре СКА — это стабильные перформансы молодой бригады вратарей, которых упрекнуть не в чем, а также прогресс молодых хоккеистов. Если перед стартом сезона прорыва в основу ожидали скорее от Семёна Демидова, то сейчас неожиданно для многих забивают Никита Дишковский, Владислав Романов и Матвей Поляков. Однако отсутствие сильной игры от самых дорогих игроков СКА множит эти усилия на ноль.

Игорь Ларионов, впрочем, сохраняет публичное спокойствие. На прямой вопрос о собственной отставке главный тренер ответил: «Это самое простое, но это как бросить корабль. Любой коллектив проходит через трудности, их необходимо преодолеть. Надо найти в себе силы, козыри в рукаве, чтобы поправить ситуацию. Пока этот вопрос даже не возникал. Всегда легко на всё наплевать, бросить и уйти. Это не в моём характере». Параллельно игроки СКА провели собрание в раздевалке без тренерского штаба.

Правда, у этого оптимизма есть одна большая проблема. Команды Ларионова почти всегда начинают куда лучше, чем заканчивают. Это касается его единственного МЧМ, где в медальных матчах сборная России полностью уступила в плане физики и получила суммарные 1:9 от канадцев и финнов. Это касается и «Торпедо»: даже после ухода Козырева нижегородцы мощно начали осень 2023-го и какое-то время лидировали в конференции. И в прошлом году лучший хоккей команда показала на стыке сентября и октября, когда выдала шестиматчевую победную серию с 34 шайбами. Однако оба раза «Торпедо» валилось ближе к концовке сезона, выдавая длинные серии поражений.

Сейчас тоже казалось, что СКА попрёт именно на старте регулярки. У этого были две предпосылки: крайне расслабленная предсезонка Ларионова, после которой оппонентов можно было обыгрывать за счёт свежих ног, а также новый подход к игре в атаке. После квадратно-гнездового хоккея у армейцев в последних сезонах можно было ожидать, что сильные питерские форварды смогут распорядиться свободой рук в чужой зоне: всё же класс у них никуда не делся. Однако на деле это оборачивается полной анархией.

Хороший пример — Рокко Гримальди. Этого игрока давно хотели привезти в КХЛ, он не только стабильно набирал очки в АХЛ, но и провёл яркий ЧМ-2023 и несколько сезонов в основе «Нэшвилла», что для игрока с ростом 168 см всегда подвиг. Гримальди дали отличный контракт, создали все бытовые условия, казалось, американский «технарик» легко впишется в быстрый атакующий хоккей. Однако на деле Рокко на ровном месте отдаёт ужасные пасы и проигрывает борьбу. Проведите мысленный эксперимент, поставьте Гримальди в первое звено «Металлурга» и ответьте: было бы такое возможно в команде с давно и чётко поставленным стилем?

Рокко Гримальди пока больше разочаровывает Фото: РИА Новости

Атакующей игры у СКА вообще не так уж и много. У команды есть один очень сильный козырь — массированные контратаки сразу после отбора шайбы, и этот элемент действительно проработан очень качественно, а не создаётся наобум. Проблема в том, что за этими контратаками больше почти ничего и нет. Кроме того, к опытным игрокам применяются воспитательные меры, слышны разговоры о «рабочей этике». Однако эти меры не применяются ко второму центру команды с 1+2, «-3» в 15 матчах и 27,4% на точке. Только из-за травмы второй центр оказывается вне состава.

К этому комплекту добавим странные заявления в СМИ и на пресс-конференциях: после матча с «Нефтехимком» главный тренер СКА заявил, как команде мешали «звонки из какой-то комнаты», хотя отсутствие этих звонков как раз помогло обыграть «Автомобилист». Что всё это напоминает? В общем, это почти идеально описывает последний сезон «Торпедо» и вторую половину чемпионата-2023/2024. Вопрос: а кто в руководстве СКА думал, что почти полное повторение нижегородских условий приведёт к какому-то иному результату?

Можно обвинять в этом Ларионова — это, наверное, будет правильно. Однако в Петербурге так и не смогли создать систему сдержек и противовесов, так и не нашли реально сильного ассистента, который бы отвечал за рисовку «крестиков и ноликов» на планшете. Главному тренеру позволили собрать почти всех игроков, которых он хотел — и Ларионова-младшего, и Филлипса, и давнего знакомого Голдобина, и другого давнего знакомого Локтионова, у которого полезность уже «-12». Всё это было прекрасно читаемо ещё летом и можно было как-то предотвратить. Не получилось.

Кроме того, СКА резко сдал и в нехоккейных аспектах. На трибунах «Ледового» появились зелёные опушки пустых кресел, от которых за последние годы мы как-то отвыкли — особенно на фоне рекордов посещаемости на новой арене. Конечно, туда скопом записывали и персонал «СКА арены», но даже скептики согласятся, что под 20 тысяч зрителей матчи СКА посещало. Очень неудачный ребрендинг и редизайн формы ложатся в эту же строку.

Конечно, очень скоро мы можем прочитать и услышать от людей, близких к старому руководству команды, что «при Романе Борисовиче такого не было!». Но это неправда. Впервые СКА стало серьёзно трясти ещё в сезоне-2023/2024: тогда весной после очередного вылета в серии с ЦСКА состав команды был радикально и тотально перекроен. Вы ещё помните пакетный переход Толчинского и Грицюка из «Авангарда», российский паспорт Брендана Лайпсика, полугодовую эпопею с трансфером Никиты Серебрякова?

Это была попытка перекроить команду под другой хоккей, и первые два месяца сезона были провальными. Правда, после поражения на последней секунде матча со «Спартаком» СКА серьёзно разогнался, однако на финише внезапно упустил Кубок Континента и бесславно проиграл «Автомобилисту» во втором раунде. После этого последовала закупка весны-лета 2024-го с Кузнецовым, Деанджело и Ко, что тогда казалось последней попыткой пойти ва-банк — она ей, собственно, и оказалась, после этого случилась смена руководства.

Ещё помните Евгения Кузнецова в СКА? Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Даже если бы на скамейке СКА ничего не поменялось, этот сезон для Питера был бы переходным. Ларионов вчера упомянул, что клуб ради НХЛ покинули четыре лидера клуба, и это данность, с которой имел бы дело любой тренер. Возможно, Захара Бардакова удалось бы удержать, но отъезд Ивана Демидова, Александра Никишина и Арсения Грицюка читался давно, в нём были заинтересованы все стороны — а это первый, второй и четвёртый бомбардиры клуба прошлого сезона.

Список людей, которых хотели армейцы до смены власти, примерно известен: Фукале, Радулов, Рой, Барак, Бусыгин. Кажется, после поражения в серии с московским «Динамо», где большую роль играли легионеры, в СКА снова захотели повторить рецепт чужой удачи и поставить на канадских игроков. Однако где гарантия, что Фукале не очутился бы в опале после пары ошибок, а отношения Радулова с Ротенбергом были бы идеально гладкими? Вот именно.

Никто не снимает с нынешнего главного тренера СКА ответственности за то, что его команда плывёт. Однако любому человеку, который сейчас руководил бы командой, пришлось бы разгребать последствия безудержных трат последних лет и хаотичных трансферных кампаний, которые превратили «неограниченный» бюджет клуба в «очень большой». Антирекордное седьмое место в регулярке и вылет в первом раунде тоже случились не при Ларионове.