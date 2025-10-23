Внука легендарного вратаря убрали из очередного клуба КХЛ. Но он недолго был без работы

Утром 23 октября хоккейный клуб «Лада» объявил о расставании с голкипером Максимом Третьяком. Внук легендарного советского вратаря и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка выступал за тольяттинцев, начиная с прошлого сезона. При этом в общей сложности за почти полтора сезона 29-летний вратарь сыграл за «Ладу» всего 11 матчей, так и не одержав в них ни одной победы. Особенно неудачным образом для Максима начался нынешний регулярный чемпионат.

Стоит заметить, что изначально в сезоне-2025/2026 Третьяк должен был конкурировать за пост второго номера с Александром Трушковым, однако номинально основной голкипер «Лады» Иван Бочаров получил травму перед встречей со СКА в Санкт-Петербурге и выбыл из строя на несколько недель. Отсутствие Бочарова привело к тому, что и Трушков, и Третьяк получили хороший шанс себя проявить в деле. Этой возможностью гораздо лучше воспользовался Александр, сумев по всем показателям вчистую выиграть конкуренцию у Максима.

Максим Третьяк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В текущем сезоне Третьяк провёл за «Ладу» три матча, пропустив 12 шайб при ужасающем проценте отражённых бросков 86. Окончательным приговором для перспектив голкипера в тольяттинском клубе стала провальная встреча с ЦСКА. По грустной иронии судьбы именно атака родного для Владислава Третьяка клуба разорвала «Ладу» с Максимом на воротах. В том матче тольяттинцы пропустили семь шайб, потерпев разгромное поражение – 2:7. Особенно болезненным для «Лады» стало то обстоятельство, что в ходе встречи она лидировала с преимуществом в две шайбы.

В скором времени Бочаров восстановился от травмы и закономерно образовал дуэт с Трушковым, тогда как Третьяк в заявке «Лады» после поражения от ЦСКА больше уже не появлялся. Утром четверга тольяттинцы приняли решение расстаться с голкипером, впрочем, безработным Максим оставался недолго. На помощь голкиперу пришёл хоккейный клуб «Сочи», подписавший с игроком контракт до конца сезона.

За «леопардов» Третьяк выступал на протяжении четырёх сезонов (2020-2024). Именно «Сочи» и был последним клубом голкипера перед тем моментом, как он стал игроком «Лады». Теперь Максим возвращается в бывшую команду, которой именно сейчас был срочно необходим новый вратарь, так как Павел Хомченко пока пребывает в списке травмированных.

Павел Хомченко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После того как опытный голкипер получил травму, главный тренер южан Владимир Крикунов остался с вратарской бригадой Щетилин – Рудович. На двоих эти голкиперы не сыграли и пяти матчей в КХЛ. 19-летний Рудович и вовсе ещё не дебютировал в лиге, тогда как 24-летний Щетилин проводил первые встречи в жизни на таком уровне.

Неудивительно, что именно «Сочи» сейчас и решил вновь воспользоваться услугами Максима. Впрочем, есть устойчивое ощущение, что если Третьяк не сможет воспользоваться и этим шансом, то новую работу на уровне КХЛ в будущем он может и не найти.