Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» уничтожило «Спартак» в дерби, «Северсталь» — вторая на Западе. Итоги дня в КХЛ

23 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Кратко подводим их итоги.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дважды) и Артём Горшков (дважды). У новосибирского клуба голы забили Кирилл Рассказов и Егор Аланов. Для «Сибири» это поражение стало третьим подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 12-й минуте матча Константин Окулов открыл счёт во встрече. На 24-й минуте игры Илья Рейнгардт восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Майкл Маклауд вновь вывел «ястребов» вперёд. На 13-й минуте второго периода Иоаннис Калдис сделал счёт 2:2. В середине третьего периода Александр Скоренов впервые в матче вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Максим Лажуа вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме Иоаннис Калдис принёс гостям победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 45-й секунде первого периода Руслан Агламзянов открыл счёт во встрече. На 15-й минуте второго периода Ярослав Бусыгин восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джесси Блэкер вывел «Автомобилист» вперёд. На седьмой минуте третьего периода Стефан Да Коста сделал счёт 3:1 в пользу клуба из Екатеринбурга. На 14-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев сократил отставание «Трактора» до минимума. В конце встречи Никита Шашков, Джордан Гросс и Ярослав Бусыгин установили окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей голами отметились Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров и Герман Точилкин. У «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак. Отметим, что в первой игре нынешнего сезона КХЛ между командами сильнее был «Металлург» со счётом 9:6.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Артём Ильенко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Седрик Пакетт удвоил преимущество «Динамо» в игре. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко сделал счёт 3:0. На второй минуте третьего периода Артём Швец-Роговой довёл счёт до крупного. В середине третьего периода Макс Комтуа сделал счёт 5:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игры 24 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2