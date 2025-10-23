Скидки
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 октября 2025 года, обзор, видео голов, расписание матчей КХЛ 25 октября

«Динамо» уничтожило «Спартак» в дерби, «Северсталь» — вторая на Западе. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 23 октября 2025 года
Аудио-версия:
«Автомобилист» выиграл в уральском дерби, «Нефтехимик» одолел «Металлург».

23 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Броссо, Хохлачёв) – 02:44 (5x4)     1:1 Рассказов (Сошников, Чехович) – 06:42 (5x5)     1:2 Хохлачёв (Кулик, Броссо) – 21:02 (5x5)     1:3 Горшков (Кузнецов, Цулыгин) – 28:47 (5x5)     1:4 Горшков – 38:56 (5x5)     1:5 Хохлачёв (Родевальд, Кулик) – 46:40 (5x5)     2:5 Аланов (Неколенко, Чехович) – 50:33 (5x5)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дважды) и Артём Горшков (дважды). У новосибирского клуба голы забили Кирилл Рассказов и Егор Аланов. Для «Сибири» это поражение стало третьим подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4)     1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5)     2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5)     2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4)     2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5)     3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5)     3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)    

На 12-й минуте матча Константин Окулов открыл счёт во встрече. На 24-й минуте игры Илья Рейнгардт восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Майкл Маклауд вновь вывел «ястребов» вперёд. На 13-й минуте второго периода Иоаннис Калдис сделал счёт 2:2. В середине третьего периода Александр Скоренов впервые в матче вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Максим Лажуа вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме Иоаннис Калдис принёс гостям победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5)     1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5)     2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5)     3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5)     4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en)     4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5)     5:3 Бусыгин (Блэкер) – 58:57 (en)    

На 45-й секунде первого периода Руслан Агламзянов открыл счёт во встрече. На 15-й минуте второго периода Ярослав Бусыгин восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джесси Блэкер вывел «Автомобилист» вперёд. На седьмой минуте третьего периода Стефан Да Коста сделал счёт 3:1 в пользу клуба из Екатеринбурга. На 14-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев сократил отставание «Трактора» до минимума. В конце встречи Никита Шашков, Джордан Гросс и Ярослав Бусыгин установили окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барулин (Точилкин) – 06:36 (5x5)     2:0 Митякин (Жафяров, Хлыстов) – 11:22 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Михайлис) – 14:10 (5x4)     2:2 Канцеров (Ткачёв, Минулин) – 21:06 (5x5)     3:2 Селезнёв (Шафигуллин) – 27:04 (5x5)     4:2 Белозёров – 37:43 (5x5)     4:3 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 39:41 (5x4)     5:3 Точилкин (Сериков) – 58:43 (en)    

В составе победителей голами отметились Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров и Герман Точилкин. У «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак. Отметим, что в первой игре нынешнего сезона КХЛ между командами сильнее был «Металлург» со счётом 9:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Пыленков) – 21:40 (5x4)     0:3 Ильенко (Джиошвили, Шараканов) – 23:22 (5x5)     0:4 Швец-Роговой (Сергеев) – 41:51 (5x5)     0:5 Комтуа (Слепышев, Пакетт) – 51:06 (5x4)    

На девятой минуте первого периода Артём Ильенко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Седрик Пакетт удвоил преимущество «Динамо» в игре. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко сделал счёт 3:0. На второй минуте третьего периода Артём Швец-Роговой довёл счёт до крупного. В середине третьего периода Макс Комтуа сделал счёт 5:0.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 24 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Новости. Хоккей
