Следующее результативное действие Никиты станет его 1000-м в лиге. А «молнии» терпят крушение.

Кучеров – в шаге от вступления в элитный клуб в НХЛ! Но его потеря приговорила «Тампу»

Очередная ночь «хоккейного безумия» в НХЛ подарила много поистине безумных матчей – с большим числом заброшенных шайб, драками и огромным количеством интересных сюжетов.

Матч «Тампы» и «Чикаго», который открывал эту программу сегодня, сложно было назвать остросюжетным, интригующим или невероятно зрелищным, но развязка у него получилась под стать названию Hockey Frenzy, под знаком которого сегодня и играли в Северной Америке.

Для начала стоит рассказать о бедственном положении «молний» – команда Джона Купера из рук вон плохо начала регулярный сезон, всего с одной победой в первых шести матчах оказавшись на последнем месте Восточной конференции.

Даже «Блэкхоукс», чьи перспективы до старта чемпионата казались гораздо хуже, смогли победить в трёх из последних четырёх игр и оказаться в числе тех команд Запада, которые бьются за место в плей-офф.

«Ястребы» и открыли счёт в очной встрече, реализовав первое же удаление в матче всего через 15 секунд после нарушения. Один из главных лидеров нового «Чикаго» Фрэнк Назар отличился во второй игре подряд, с убойного расстояния пробив Андрея Василевского после отличного паса от Тайлера Бертуцци.

Выручать «Лайтнинг» отправился Никита Кучеров. Российский форвард «Тампы» пропустил два последних матча своей команды, но сумел набрать очки в первой же игре после возвращения в строй.

86-й номер хозяев мог забивать и сам, но не сумел переиграть голкипера «Блэкхоукс» Спенсера Найта и не попал в створ. Но уже через секунду он выдал пас Райану Макдоне, а шайба после мощнейшего щелчка американского защитника встретилась с клюшкой сориентировавшегося Джейка Гюнцеля и залетела в ворота.

Другой Райан – Донато – дал практически стремительный ответ на гол Гюнцеля и вновь вывел «Чикаго» вперёд спустя три с половиной минуты. Но Макдона ещё до второго перерыва восстановил равновесие в счёте, на этот раз отличившись самостоятельно.

Последним, кто коснулся шайбы до защитника, снова был Никита Кучеров – после его разрезающей передачи американец и пробил Найта.

Для Кучерова это результативное действие стало пятым в сезоне и уже 999-м в карьере – Никита находится в шаге от вхождения в элитный клуб игроков, набравших не менее 1000 очков в НХЛ. В истории лиги таких хоккеистов пока что всего 100, среди которых есть только пять россиян.

Но шестым нападающий «Тампы» пока что не стал. А в концовке встречи ещё и совершил потерю, которая приговорила его команду в этом матче. Теуво Терявяйнен уж слишком легко обокрал Кучерова в своей зоне и отправил на рандеву с Василевским Назара.

С первым броском Андрей справился, а вот на добивание от Донато среагировать уже не успел.

3:2 – «Чикаго» одерживает ещё одну победу и врывается в середину зоны плей-офф на Западе, а «Тампа» продолжает терпеть крушение на Востоке.