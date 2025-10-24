«Мы просто жалкие». «Рейнджерс» дома не смогли одолеть даже самую слабую команду НХЛ

«Мэдисон Сквер Гарден» в этом сезоне для «Рейнджерс» не место силы, как должно быть, а проклятое место. Команда в первых трёх домашних матчах сезона даже не могла забросить шайбу на своей площадке, а выиграть не может до сих пор. Только вдумайтесь – сегодня она не смогли одолеть самого слабого соперника – «Сан-Хосе», который стартовал с шести поражений, а сегодня одержал свою первую победу в нынешней регулярке.

«Мы просто жалкие. Не так мы хотим играть в хоккей. Даже сказать особо нечего», — подытожил матч защитник Адам Фокс.

Хозяева оказались в позиции отыгрывающихся уже на второй минуте, когда потеряли Адама Годетта на пятачке, и тот с метра расстрелял Игоря Шестёркина после передачи из-за ворот. Спустя три минуты Райан Ривз жёстко приложил Пярссинена, после чего подрался с Мэттом Ремпе. Это завело трибуны, однако «Рейнджерс» не придало сил – они пропустили контратаку, были вынуждены фолить, остались в меньшинстве и получили ещё одну шайбу в свои ворота. Дальний бросок по причудливой траектории от ноги Маклина Селебрини, а затем защитника «Рейнджерс» нашёл путь в ворота.

Для Селебрини вечер только начинался – в итоге он закончил его с хет-триком и пятью очками. Ещё один хет-трик оформил Тейлор Рэддиш. Первую шайбу он забросил ближе к концу первого периода, но Селебрини успел дать ответ на это ещё до перерыва, когда «Рейнджерс» не вывели шайбу из зоны.

Во втором периоде для хозяев забрезжил лучик надежды. Мика Зибанеджад реализовал большинство, затем Пярссинен не растерялся, получив шайбу перед воротами, уложил вратаря и завёл её в сетку. «Синерубашечники» ожили, завладели инициативой и наконец-то вышли вперёд в меньшинстве, когда Рэддиш перехватил шайбу, убежал в контратаку и разобрался с Алексом Недельковичем.

Однако «Рейнджерс» опять не дотерпели до перерыва несколько секунд, и позволили Селебрини сравнять счёт. Это был его третий гол в этом матче. «Это просто недостаток внимания. Чтобы побеждать, надо контролировать такие ситуации. А нам, конечно, надо ещё поучиться тому, как выигрывать. Если смотреть на два последних матча, то мы не такую игру хотим показывать. Нельзя играть только половину матча, если собираешься стабильно выигрывать», — заявил после игры главный тренер Майк Салливан.

В третьем периоде «Рейнджерс» выстояли «три на пять», но пропустили сразу после выхода игроков из штрафбокса. Ситуацию спас Рэддиш своим третьим голом в середине периода. До овертайма хозяева дотянули, а там вновь не смогли удержать Селебрини. Он не забил сам, однако выдал идеальный пас на Уилла Смита, который принёс «акулам» такую долгожданную победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Мы были не готовы к игре. И не проявили уважения к сопернику», — отметил Джей Ти Миллер.

«Это очень беспокоит. НХЛ — хорошая лига, в каждой команде хорошие игроки. Если не прикладываешь старания в каждом матче, рискуешь проиграть. И, скорее всего, проиграешь», — добавил Салливан.