«Ойлерз» устроили перестрелку с «Монреалем», а её первой звездой стал именно Василий.

Подколзин стал героем «Эдмонтона»! Забил впервые в сезоне и вырвал победу в матче-триллере

Насыщенный игровой день в НХЛ с 12 матчами просто не мог закончиться никак иначе, чем какой-нибудь яркой перестрелкой с лихо закрученным сюжетом. В 4:00 мск стартовали сразу три матча последнего временного слота – и если «Даллас» с «Лос-Анджелесом» забили не так уж и много – всего пять шайб на двоих, то «Колорадо» с «Каролиной» и «Эдмонтон» с «Монреалем» выдали настоящие шоу.

«Нефтяники» традиционно неровно начинают регулярку – только в прошлой игре с другой канадской командой «Оттавой» подопечные Криса Ноблоха смогли прервать трёхматчевую серию поражений, которая заметно отдалила их от вершины Западной конференции.

У «Хабс», напротив, начало сезона вышло очень ярким и эффективным – к моменту выезда в сердце Альберты команда Мартена Сан-Луи успела выиграть шесть из восьми матчей, включая встречу с другими представителями этой провинции из «Калгари», и вместе с «Нью-Джерси» возглавляла таблицу на Востоке.

Первый шаг к добыче двух очков сделали именно «Канадиенс», открывшие счёт ещё до середины стартового периода. Но незадолго до его окончания «Ойлерз» успели отыграться – бывший игрок «Амура» Давид Томашек забросил первую шайбу в НХЛ и позволил «Эдмонтону» уйти на перерыв при равенстве на табло. А ассистировал ему Василий Подколзин, для которого этот голевой пас стал третьим в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Второй период получился куда более результативным, правда, голов в нём пришлось ждать аж до его второй половины. Первые шаги сделали хоккеисты «нефтяников» – Адам Хенрик вывел хозяев вперёд, а Эндрю Манджапане через три минуты удвоил преимущество своей команды.

Но «Монреаль» довольно быстро перевернул игру с ног на голову – Джош Андерсон сократил отставание до минимума, а Коул Кофилд за 49 секунд превратил «Канадиенс» из догоняющих в лидеров, оформив дубль.

Алекс Ньюхук через пару минут после второго перерыва увеличил преимущество «Хабс», которое оставалось неизменным до середины третьего периода. Казалось, всё шло к победе гостей, однако на помощь «Ойлерз» пришла недисциплинированность соперников.

Одним из своих главных оружий «Эдмонтон» воспользовался сполна – Леон Драйзайтль заставил досрочно покинуть штрафной бокс Майка Мэтисона, а Райан Ньюджент-Хопкинс раньше времени высвободил оттуда Джоша Андерсона, который больше всех был недоволен голом немца, за что и схватил удаление.

Развязка наступила чуть больше чем за минуту до конца основного времени. Пусть прозвище «Эдмонтона» и не «акулы», но игроки команды почуяли запах крови и при нарастающей поддержке трибун задавили соперника в его зоне.

И это принесло результат – в одном из эпизодов шайбу на пятаке у владений Сэма Монтембо получил Василий Подколзин. Российский форвард не стал медлить – принял её и отправил в сетку с неудобной руки, стоя спиной к воротам.

Первая шайба Подколзина в этом сезоне принесла «Ойлерз» победу – благодаря ей финалисты Кубка Стэнли забрались на восьмое место Запада. При этом сам Василий был признан первой звездой встречи. А «Монреаль» упустил возможность единолично возглавить таблицу на Востоке.