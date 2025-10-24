«Когда ешь борщ со сметаной, перед глазами всё плывёт». Интервью с канадцем из «Шанхая»

«Шанхайские Драконы» продолжают усиливаться по ходу регулярного сезона КХЛ, и одним из тех, кто приехал в Санкт-Петербург совсем недавно, стал экс-нападающий «Лос-Анджелеса» и «Чикаго» Остин Вагнер. 28-летний канадец ярко проявил себя в первом же матче за новую команду и сейчас является важной частью клуба, идущего в лидерах Западной конференции КХЛ.

«Не умолчу о том, как мне повезло провести сезон с Ковальчуком»

— Остин, ты очень любопытное канадское пополнение «драконов».

— Кажется, родиться в Канаде — это автоматически попытка в будущем стать хоккеистом. Моя семья практически вся хоккейная, папа занимался этим прекрасным видом спорта, и я видел перед своими глазами брата с клюшкой. Когда постоянно играешь в хоккей, видишь хоккей по телевизору, то решение не заставляет себя ждать. Разве что лакросс немного внёс смуту в мою жизнь (улыбается).

— У меня перед глазами сразу старый гол игрока Риги Микса Индрашиса в стиле лакросс.

— Потому что в этом виде спорта делаешь именно такое движение клюшкой, как ты привыкла понимать в классическом хоккее. Я играл в лакросс и летом, и зимой, это очень динамичная и тяжёлая физически игра, даже больше, чем хоккей. Мне кажется, в ней задействуется очень много мышц, слабые не выдерживают долго. Так вышло, что, когда мне исполнилось 14 лет, я решил уйти в хоккей. Вся домашняя атмосфера этому благоволила, даже брат играл в молодёжной сборной Канады по хоккею, а потом ушёл в тренерство.

— Забавно, наверное, быть младшим братом у старшего тренера.

— Да, у нас нетипично немного получилось. Он работает в WHL, Западной хоккейной лиге. Тайлер старше меня, я очень горжусь тем, насколько он умело разбирает хоккей по косточкам. Есть люди, которые буквально по одному взгляду видят, что нужно изменить на льду, я очень часто звоню ему и спрашиваю, как надо было бы поступить, почему была какая-то ошибка.

— Получается, ты с детских лет был погружён в теорию и практику. На кого хотелось равняться?

— Перед тобой сидит маленький в прошлом болельщик «Ванкувер Кэнакс», и я не мог оторвать глаз от того, как играл Маркус Нэслунд. Я бы сказал, что он занимает определённое место в моём сердце. А если говорить о современности, то, наверное, будет примитивно сказать о Кросби, но я не могу промолчать (смеётся). У нас каждый ребёнок в Канаде знает, кто такой Сидни. А вообще, мы же в России сейчас сидим, и я не умолчу о том, как мне повезло провести сезон с Кови [Ильёй Ковальчуком] в составе «Кингз». Он захватывал своей техничностью, и показывал, как надо набирать очки.

Остин Вагнер в «Лос-Анджелесе» Фото: Mark J. Terrill/Ap/ТАСС

«Мне нравится, как Торторелла мыслит во время игр. Здорово, когда тренер умеет требовать»

— Мне помнится, что тебя сгубили травмы в «Кингз».

— Ну, там было всё немного не так. Чуть ранее я порвал связки в плече, мне сделали операцию уже в июне, а потом я восстановился к декабрю и стал играть в АХЛ. Можно сказать, это был небольшой шаг назад, из-за травмы. Однако это хоккей – вид спорта, где не надо ныть. Кстати, плечо — это не так интересно, года три назад я не мог избавиться от инфекции в руке. Это заняло около четырёх месяцев.

— Слышала, что это большая редкость и даже похуже перелома.

— Посмотри на этот безымянный палец. На нём было около трёх хирургических вмешательств чтобы наконец остановить эту неприятность. Теперь палец выглядит немного не так, как остальные (смеётся).

— Давай назовём это твоей изюминкой.

— О, кстати! Если говорить об изюминках, то я бы добавил в свой топ Дацюка. Он добавлял перчинку в хоккее, абсолютная жемчужина.

— Ностальгическая беседа получается, давай тогда уже и по тренерам пройдёмся.

— На самом деле, приятно иногда вспомнить тех, кто даёт такую мощную мотивацию играть в хоккей восходящим звёздам. Пусть в моём списке будет Джон Торторелла, потому что мне нравится, как он мыслит во время игр. Мне вообще импонирует, когда тренер умеет требовать во время напряжённого матча. Если он правильно и жёстко донесёт до игрока мысль, вечер будет отыгран не зря и, скорее всего, результативно.

— У тебя есть тот самый первый тренер, которого будешь помнить всегда?

— Конечно, тут даже нечего выбирать, он у меня такой один (улыбается). Его имя не гремит, как все остальные, но это именно он сделал меня профессионалом, и я всегда буду ему благодарен. Джон Пэддок — тот, кто поддержал меня перед драфтом в НХЛ, и, когда я попал в «Кингз», он просто сказал: «А знаешь, почему ты там? Ты достаточно трудился для этого».

Я вообще бы отметил некий моральный фактор, когда тебе 16 лет, и ты играешь далеко от своей семьи. Именно тренер может стать тем самым плечом, которое, быть может, должно быть подставлено всем пацанам того возраста в моменты разочарований. Я безмерно благодарен Джону.

— Обсуждали с ним переезд в КХЛ?

— О, он до сих пор работает, сильно занят, но у нас всегда находится время, чтобы перекинуться парой слов. Такие наставники остаются у ребят надолго.

Позже время в Лос-Анджелесе было прекрасным, я бы добавил от себя, что у них одна из самых лучших организаций для того, чтобы быть там хоккеистом.

Остин Вагнер Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Мне кажется, у любого парня, кто играл в НХЛ, первая команда всегда лучшая.

— Тут не о ностальгии речь – я бы сказал, что именно вся структура «Кингз» была очень продуктивной, и ты понимаешь, сколько людей работает для того, чтобы тебе было комфортно настолько, насколько это вообще возможно. Я провёл там шесть лет и видел, как общаются не только со мной, но и с другими хоккеистами. Я был и в фарм-клубе, и в основном составе, так что знаю, о чём говорю. Уровень других хоккеистов, как и мой, только повышался на глазах, капитан держал марку.

— Кстати, Анже Копитар, видимо, и завершит карьеру там, ты застал легенду.

— Анже всегда находился на своём месте, было очень комфортно играть и переживать все эти моменты в раздевалке. Я могу перечислять бесконечно. Чего стоит поиграть вместе с Дрю Даути? Это лучшие ребята, кого я только мог встретить.

— Однако тебя в 2021 году снова отправили в АХЛ.

— Да, а потом обменяли в «Чикаго». И началась та самая нехорошая история с рукой, из-за которой, быть может, что-то немного изменилось в моей жизни.

«Когда играл с Прохоркиным и Ткачёвым, то обсуждал с ними КХЛ. Так что был в курсе финтов, которые выдают здесь»

— Ну как что? Ты приехал в КХЛ. А выбирал между Швецией и Швейцарией.

— У шведов сильная лига, популярная в Европе. Просто несколько лет назад пообщался с генеральным менеджером «Витязя» [Игорем Варицким], послушал хорошие отзывы о лиге, но остался в своей привычной среде. Уже в этом году я обдумал всё, что мог, и посчитал, что выступать в КХЛ — хорошая возможность для моей карьеры.

— Ты у меня с «Витязем» не ассоциируешься.

— Да у меня друг там отыграл три сезона, Марио Кемпе. Он уговаривал присоединиться, но как-то совершенно не складывались обстоятельства именно в те несколько лет, я совсем не рассматривал эту лигу.

— А ты просматривал интересные моменты в КХЛ или просто жил другой лигой?

— Да всё максимально просто: мы играли вместе с Николаем Прохоркиным и обсуждали лигу, а ещё с Ткачёвым, он сейчас играет в… прости, я не могу выговорить название этого клуба.

— «Металлург» из Магнитогорска.

— Да! Именно там и Кузнецов сейчас, да и другие крутые парни. В общем, мы вместе смотрели хайлайты, и могу сказать, что был осведомлён, какие финты выдают в КХЛ, да и вообще, какие в России есть мастера.

— У тебя сплошные друзья по всем российским клубам.

— Да, я общительный, тут без вопросов (смеётся). Вот в «Авангарде» Макс Лажуа, теперь ещё Спенсер Мартин из ЦСКА.

— Как сохранить соперничество при таком обилии друзей по всем фронтам?

— Да совершенно просто, мы все профи. Вот мы были, например, в Москве на прошлой неделе, чтобы сыграть против «Спартака», и Макс нашёл пару часов, чтобы потрещать, даже не о хоккее. Он теперь семейный парень, рассказал о своих милых малышах, да и вообще о жизни. Мы простые люди, наш день заканчивается, как и ваш, в семейном кругу. Ты думаешь о соперничестве только на льду, а за ареной мы просто люди.

— Это так диссонирует в наше время…

— О-о-ой, вся эта политика вообще не для меня. Я могу лично сказать от себя, что, конечно, и в США, и в Канаде могут очертить зону КХЛ опасной для нас, просто надо быть мудрым. Я думаю, Питер один из тех городов, который является самым красивым из всех, что я видел в своей жизни. Люди какие-то добрые, без заморочек, я ещё и подсел на местную еду (смеётся).

— Мне кажется, только немой легионер не сказал о еде. Тебя что так поразило-то?

— Да у вас тут можно поднабрать лишних килограммов (улыбается). Давай так: сначала идут сырники, затем этот ваш красный суп – борщ. Ты его ешь со сметаной, и перед глазами как будто всё плывёт от разрывного вкуса (смеётся).

«Меня не смущает ничего китайское. Скорее, наоборот, я частичка крутого проекта»

— Кажется, московский борщ вас немного подрасслабил в игре со «Спартаком» (речь об игре 7 октября, которую «Шанхайские Драконы» проиграли со счётом 0:3. – Прим. «Чемпионата»).

— Да это вообще была не наша игра, мы сами ничего не поняли. Просто напоминание, что нельзя расслабляться и думать, какой ты бесконечно классный. Кстати, тренер не был очень зол и не выражал как-то своё недовольство, он просто сказал, что это была не наша игра, и он не записывает её в какие-то наши стабильные матчи. Он как Торторелла: скажет тебе всё в лицо, но не обидит персонально. Тут ты должен принять, что если ты играешь плохо – это факт. Никаких оправданий, помнишь?

— Вы все, как заколдованные, повторяете мне свой лозунг.

— А работает, да? (Улыбается.) Это то, что мне нравится, мы все в одной лодке. Вообще, всё почти как в НХЛ, разве что иногда вбрасывания не такие, к каким ты привык, или кажется, что разметка будто бы ближе к лавке. В общем, есть моменты, которые надо просто принять – такие как игра в большинстве, когда она начинается не в привычном для североамериканца месте.

— То же самое сказал мне Макс Эллис.

— Ну, мы с одного куста, так что не судите строго, шутка (смеётся). Я вообще пока не понимаю, что могу раскритиковать. Ты арену видела? Это шедевр, серьёзно.

— Да я с тобой здесь сижу сейчас.

— Ну, это я так восхищён (улыбается).

— А драться «драконы» будут в этом сезоне? Я так люблю силовую борьбу.

— Так силовую борьбу или драки? Для всего есть время и место – как же я подставлю команду, если подерусь и оставлю парней в меньшинстве? Драться-то круто, особенно если тебе прописали в лицо, но как это тебе поможет заработать очки? Сейчас эра игры, видеопросмотров, штрафов, в общем, всё против тафгаев. Хотя я ещё тот задира внутри.

Остин Вагнер в противоборстве с игроком «Спартака» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Я бы сказала, что сейчас всё против легионеров, болельщики других клубов расстраиваются, что у вас нет лимита на иностранных игроков.

— О, я тот самый, кто мешает (улыбается)? Никто из нас не берёт это в голову, генеральный менеджер набирает лучших из лучших, чтобы играть так, как мы играем сейчас. Мы работаем и разбираем игры как все остальные, почему сразу какое-то деление на национальности и скиллы?

— Дриджера разобрали, кстати, по косточкам. У вас висел этот разбор в раздевалке.

— Да это совпадение, мы так всех смотрим. Кто-то наших голкиперов разбирает. У нас, напомню, вообще их трое. Каждый может играть, Кареев сейчас вообще показал свою супермощь, пока Патрику [Рыбару] немного нездоровилось.

— По моему мнению, в КХЛ есть тренеры, которые придерживают нелюбимых игроков в запасе.

— Это не история Галлана. Я в команде не с первой игры, напомню, но уже вижу, что нет какой-то дедовщины или того, чтобы игроков оставляли в тени в своих личных интересах.

— Просто ты в дебютном матче так ярко стартанул, что из состава убирать — себе дороже.

— О, я и сам не ожидал, что так результативно проведу игру. Главное – теперь дальше набирать очки, ведь только около полутора месяца прошло с начала сезона, и я думаю, что будет очень много каких-то инсайдов о тренерах и игроках.

— И всё-таки интересно, что ты думаешь о том, что играешь в китайском клубе почти без китайцев.

— Да, структура, конечно, очень завёрнута, я бы сказал, что это что-то нетипичное для лиги (улыбается). Я сейчас целиком в игре, мне очень нравится североамериканский стиль, который привил команде тренерский штаб, название команды очень говорящее, меня не смущает ничего китайское, скорее, наоборот, я частичка крутого проекта. Вообще, было бы здорово сыграть в Китае, я слышал про возможность вынесенных матчей там, это было бы интересно. Месяца через два точно дополню тебе свои ощущения после большого выезда и продолжительного нахождения в команде. Надеюсь, будем прибавлять всё больше от матча к матчу.