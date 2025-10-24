В «Тракторе» пора что-то менять. Эта команда не выглядит претендентом на чемпионство

Когда «Трактор» выиграл Кубок губернатора Челябинской области, все тут же вспомнили примету: обладателя предсезонного турнира обычно ничего хорошего не ждёт. «Амур» в прошлом сезоне полностью провалил сезон и уже в октябре уволил Андрея Мартемьянова, после победы в 2023-м «Трактор» взял бронзу, но уже с Алексеем Заварухиным во главе, Анвара Гатиятулина уволили. «Трактор» и «Автомобилист» после побед в 2022-м и 2021-м соответственно сенсационно пролетали мимо плей-офф.

Конечно, никто не будет связывать выступление команды с тремя встречами в предсезонке, однако «Трактор» продолжает колбасить на старте сезона. Никто не ждал, что Челябинск будет рвать с первых матчей: всё-таки клуб поздно закончил сезон, очень поздно начал предсезонку, лишился Максима Шабанова, который мог единолично переломить ход плохой игры, и вообще обновился очень сильно. В прошлом сезоне первые матчи при Бенуа Гру тоже были очень противоречивыми, однако где-то после победного московского выезда «Трактор» набрал мощный ход и первую строчку Востока после этого почти не покидал.

Прошло уже два месяца — достаточно времени, чтобы отряхнуться после ошибок предсезонки и полноценно ввести в состав всех новых лидеров. Однако от прошлогоднего «Трактора» на льду пока что остались только безумные камбэки, причём порой совершенно нереальные — как в матче с «Динамо», когда 0:2 за три минуты до конца с двумя полными минутами большинства москвичей превратились в 2:2. Порой команду хватает на какие-то цельные отрезки типа первого периода игры с «Локомотивом» дома, но это, опять же, отрезки.

Бенуа Гру после поражения в Екатеринбурге заявил: «Мы создавали много моментов в нападении, но раз за разом совершали одни и те же ошибки. Они оставляют нас позади по ходу игры». На вопрос, в чём причина этих ошибок, канадец ответил: «Мы пытаемся их исправить, впереди много работы». Напоминает слова Алексея Жамнова, который уже не один сезон сетует на психологию и ошибки.

Бенуа Гру Фото: РИА Новости

Ещё летом казалось, что в команде нарушился баланс при подборе состава, хотя фишкой Алексея Волкова как раз было создание команд без явных суперзвёзд, зато с отличной глубиной на всех позициях. Однако у «Трактора» явно стала слабее защита, которая в прошлом году и так выглядела похуже атаки: после ухода Артёма Блажиевского не найдено домоседа такого же уровня. Подписание Джордана Гросса наконец-то дало «Трактору» классического разыгрывающего на большинство: Стивен Кэмпфер, завершивший карьеру летом, этого функционала не давал, но был более разноплановым хоккеистом.

Однако защита не только стала слабее — она ещё зачастую не играет и на своём уровне. На Криса Дриджера чего только не вылили за эти два месяца: конечно, бывший голкипер «Флориды» пока очень часто не выручает, но и оборона мало что делает, чтобы ему помочь. Защитники совершают странные ошибки на ровном месте при выходе из зоны, теряют позицию и шайбу, проигрывают пятак — в таком режиме не может выжить ни один голкипер. Кроме того, от плохой игры обороны страдают и форварды: а кто будет кормить форвардов пасами и обеспечивать быстрый переход игры из обороны в атаку?

Совпадение ли, что у команды сменился тренер защитников? Борис Миронов был не только опытным тренером, но ещё и авторитетной русской фигурой в этом штабе, мог выступать в качестве связующего звена между канадцами и местным костяком. Теперь же Гру взял в штаб своего старого друга Марко Рише, с которым они в юниорском «Гатино» работали ещё в середине нулевых. Последним местом работы Рише был «Амьен» из чемпионата Франции, где он с небольшим перерывом отработал семь лет.

На одной из пресс-конференций Гру заявил, что не сомневается в квалификации Рише — однако результаты пока не впечатляют. Кроме того, нынешнюю систему создаёт штаб, где все ведущие роли занимают франкоканадцы — Гру, Рише и более молодой Рише, отвечающий за игру в атаке: к нему, правда, пока претензий меньше. Русской фигуры, обладающей опытом того же Миронова, в штабе нет: экс-форвард «Спартака» и «Салавата Юлаева» Дмитрий Черных, который тоже входит в штаб, до нынешнего сезона работал только в МХЛ.

И самое главное – «Трактор» не бежит. В прошлом году команда Гру показывала вполне типичный североамериканский хоккей: много движения, качественный прессинг, обилие бросков. Этот почерк был виден даже во время не самых удачных матчей на старте сезона, даже после поражений было понятно, что хотят от команды. Теперь же «Трактор» проигрывает ногами довольно возрастному «Автомобилисту»: например, в момент третьей шайбы «Авто» Брукс Мэйсек резко ускорился, убежав от защитников и создав голевой момент. Для качественной игры в прессинге как будто бы не хватает сил.

А ведь следующих играх защита «Трактора» ослабнет ещё: Григорий Дронов получил удаление за силовой на линейном судье и дисквалификацию сразу на пять матчей — скамейки же запасных почти нет. При этом нельзя сказать, что на рынке так уж много готовых игроков, которые могли бы сразу усилить эту позицию: НСА надо будет долго вливаться в коллектив.

«Трактор» пропускает Фото: РИА Новости

Обычно в таких случаях перемены всё-таки начинают с игроков, однако к тренерскому штабу уже скопилась критическая масса вопросов. Взять хотя бы того же Василия Глотова: зимой его обмен в «Трактор» выглядел явной победой клуба, который смог выцепить у СКА одного из главных заводил команды – Василий во вполне американском стиле мог пробуриться на пятак. В новом сезоне Глотов чаще выходит на фланге, откровенно мучится там и с «-8» является худшим игроком команды по полезности. Точно ли правильно штаб использует не самые плохие ресурсы, которые есть на руках?

Возможно, пропала и прошлогодняя атмосфера — не всегда новые игроки могут заменить пришедших с точки зрения психологии. Например, прямой заменой Бадди Робинсона в хоккейном плане стал Егор Коршков: их габариты, продуктивность и функционал в чём-то совпадают. Однако Робинсон всегда мог подраться, заступиться за партнёра и вообще был практически примером работоспособного игрока — заменить хоккеиста с такими качествами крайне сложно.

Очевидно одно: что-то нужно делать. В «Ак Барсе» не стали приглашать никаких канадцев, а начали с помощников — и приход Константина Шафранова моментально влил в анемичную спецбригаду «Ак Барса» жизненные силы. Кроме того, разрешились и проблемы с психологией: в начале сезона казанский клуб ломала чуть ли не первая пропущенная шайба, а теперь после пары выстраданных побед «барсы» вышли на победный путь и выглядят максимально уверенной в себе командой. Про Бэбкока никто теперь и не вспоминает.

О конкретных мерах задумываться нужно тем, кто видит раздевалку «Трактора» каждый день. Однако по факту «Трактор» сейчас похож на ту же команду, что была и до назначения Гру: набор сильных игроков порой затаскивает победы на индивидуальных усилиях, но играет без какой-то системы. Неужели эта ситуация кого-то устраивает?