Защитник «Трактора» толкнул арбитра в спину и получил пять матчей дисквалификации. И это абсолютно несправедливо.

Всё ли в порядке с решением КХЛ по Дронову? Всё-таки на льду главные — игроки, а не судьи

23 октября в матче между «Автомобилистом» и «Трактором» в Екатеринбурге случился резонансный момент. На 35-й минуте, спустя несколько секунд после вбрасывания в центре площадки, защитник челябинцев Григорий Дронов въехал в спину линейному арбитру. Судья упал на лёд, а хоккеист гостей был удалён до конца встречи.

Спустя день КХЛ объявила своё решение по этому эпизоду. Лига выписала Дронову дисквалификацию на пять (!) матчей.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это решение породило массу споров и дискуссий. И, кажется, теперь КХЛ нужно пересмотреть свои ценности в отношении судей и хоккеистов.

Давайте сразу проясним: грязь непозволительна. И каким бы громким ни было имя, насколько бы тяжёлой ни была ситуация команды, эпизоды грубости оправдывать нельзя. В этом плане Дронов заслужил дисквалификацию.

Но пять встреч?..

Согласно п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ, максимальный срок дисквалификации за подобное действие составляет 10 матчей. Минимальный — 0, то есть отсутствие штрафа (мы не про денежный, там минималка — 100 тыс. рублей).

Получается, защитника «Трактора» технически могли и не оставлять вне игры. Однако всё-таки оставили, причём впаяли ему половину от максимального наказания. Дронову — хоккеисту, за которым ранее не наблюдалось подобных инцидентов и репутация которого не была каким-либо образом запятнана — то есть вряд ли такими суровыми мерами пытались поумерить его пыл.

Это неоднозначное решение заставляет задуматься: а насколько вообще в КХЛ объективны, когда дело касается судей?

Понятное дело, определённые правила, защищающие арбитров, нужны. И ситуации, когда хоккеист заслуживает дисквалификацию даже на 10 встреч, могут случиться. Хоккей — всё-таки эмоциональный вид спорта, да и здесь есть личности, способные на подобные грубости. А судьи в этом плане, пожалуй, самая мало защищённая категория людей, находящихся на льду во время матчей.

Тем не менее правила в лиге работают так, что за любое касание арбитра можно удалить игрока, а потом ещё накинуть дисквалификацию. Не слишком ли это большой перегиб? Особенно в таком контактном виде спорта, как хоккей.

Вот как инцидент с Дроновым прокомментировал председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский: «Комитет внимательно изучил момент матча «Автомобилист» — «Трактор», в котором защитник Григорий Дронов был удалён за физическое воздействие на арбитра встречи. В данной ситуации игрок видел линейного судью и имел возможность избежать столкновения, однако вместо этого нанёс удар клюшкой судье в спину. Защитная экипировка судей более облегчённая, чем у игроков, поэтому такие нарушения являются травмоопасными. Принимая во внимание все эти факторы, СДК принял единогласное решение о наложении пятиматчевой дисквалификации».

Технически всё сказано правильно, но тут важно понимать несколько моментов.

Контакт был довольно лёгким. Судья не получил повреждения, да и шансы на это были минимальными при таких скоростях и расположении действующих лиц. Арбитр занял не самое удачное положение. Если посмотреть повтор, Дронов ринулся за шайбой, к которой тогда же кинулся и соперник. Судья оказался прямо между шайбой и защитником, из-за чего справедливо говорить об ошибке рефери. Если в лиге хотят, чтобы хоккеисты бросали играть только из-за того, что перед ними неожиданно возник арбитр, тогда впору задавать вопросы самой лиге. Дистанция между судьёй и Григорием была небольшой, первый к тому же ещё и сделал довольно акцентированное и неожиданное движение в сторону хоккеиста, как бы подставившись под удар. То есть рефери не делал этого специально, так просто вышло, однако его вина в этом, очевидно, есть. Положение клюшки Дронова кажется довольно естественным в такой ситуации (тем не менее подчеркну, что именно «кажется». По этому пункту мнения могут разделиться, и это будет абсолютно нормально), но по отношению к судье, у которого меньше защиты, это всё равно играет в минус хоккеисту «Трактора».

Григорий Дронов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Это всё приводит к заключению, что данный эпизод — в основном неудачное стечение обстоятельств. Судья фактически подставил Дронова, у которого практически не оставалось иных вариантов. Возможно, у него и был шанс избежать столкновения, однако, как кажется со стороны, защитник на автомате двинулся за шайбой. Это нормально, поскольку люди занимаются хоккеем с самого детства и образ поведения в таких ситуациях словно уже прописывается в ДНК. Если тренер говорит прессинговать и идти до конца за шайбой, я буду это делать. На автомате. Так просто работает человеческий мозг.

Конечно, это не значит, что нужно играть бездумно и исключительно на инстинктах. Контакт был, и Дронов сам, кажется, понял, что случилось, если судить по его поведению сразу после инцидента. Само столкновение могло бы стать поводом и причиной для короткой дисквалификации. Но уж точно не пятиматчевой, поскольку вина самого рефери здесь также есть. А понесёт ли он наказание? Нет.

В итоге это приводит к ситуации, когда правила в защиту судей действительно остаются нужными и важными, однако используются во вред самим арбитрам и их репутации, приравнивая практически любой контакт с ними к тяжёлому преступлению.

Это в конце концов вредит хоккеистам и самой игре, поскольку теперь из-за подобных решений лиги им придётся думать не о том, как бы добраться до шайбы и выиграть владение для команды/прервать атаку соперника, а о том, как бы случайно не прикоснуться к арбитру. Если учесть, что действующие лица матчей — это в первую очередь хоккеисты, нужно думать и о них. Судей действительно нужно защищать, поскольку их экипировка делает их зачастую беззащитными перед лицом каких-то физических контактов, но всё равно необходимо делать это в разумной мере, адекватно. Надо учитывать и специфику хоккея, а также возможностей игроков, которые непосредственно ложатся под шайбы и ломают кости, выкладываясь на полную ради своего клуба. Они должны в первую очередь думать о происходящем на льду, а не о неожиданно выскакивающих арбитрах.

КХЛ пора бы задуматься о том, какую роль на льду должны играть рефери. Судьи — представители хоккейной власти, а в последнее время как-то забывается, что эти представители должны служить народу, а не народ — этим представителям.

А то не дай бог однажды кто-нибудь из хоккеистов случайно попадёт в рефери бумажным стаканчиком. Тогда и пожизненной дисквалификацией отделаться не удастся.

