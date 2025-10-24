Скидки
СКА одержал разгромную победу и проводит крупный обмен. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 24 октября 2025 года
Аудио-версия:
«Лада» прервала серию поражений, а минское «Динамо» вырвало победу у «драконов».

24 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

«Барыс» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал хабаровский «Амур. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Масси (Кайыржан, Томпсон) – 15:09 (5x5)     2:0 Омирбеков – 33:35 (5x5)     3:0 Томпсон (Веккионе) – 37:38 (5x5)     3:1 Петьков (Грачёв) – 59:24 (5x5)    

На 16-й минуте защитник Джейк Масси забил первый гол и вывел «Барыс» вперёд. На 34-й минуте нападающий Алихан Омирбеков удвоил преимущество хозяев. На 38-й минуте форвард Тайс Томпсон забросил третью шайбу в ворота хабаровчан. В концовке встречи нападающий «Амура» Кирилл Петьков отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых набрал 19 очков, занимая седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 17 очками после 17 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

«Лада» прервала серию из четырёх поражений, обыграв «Торпедо» по буллитам

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в серии буллитов одержали хозяева – 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чивилёв (Кугрышев) – 04:37 (5x5)     1:1 Белевич (Фёдоров, Сизов) – 14:58 (5x5)     1:2 Принс (Александров, Летунов) – 39:28 (5x5)     2:2 Белоусов (Холлоуэлл, Михайлов) – 42:56 (5x5)     3:2 Белоусов – 65:00    

На пятой минуте нападающий «Лады» Андрей Чивилёв забил первый гол. На 15-й минуте форвард «Торпедо» Андрей Белевич сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Шейн Принс вывел гостей вперёд. На 43-й минуте форвард тольяттинцев Георгий Белоусов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 19 матчей, в которых набрала 12 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 24 очками после 21 встречи располагается на третьей строчке Запада.

Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов

24 октября в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в серии буллитов одержали хозяева – 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 09:31 (5x4)     1:1 Маккегг (Акользин) – 23:04 (5x5)     2:1 Диц – 65:00    

На 10-й минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Грег Маккегг сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 18 матчей, в которых набрало 23 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 23 очками после 17 встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.

Хет-трик Короткого помог СКА разгромить «Сочи» во встрече с девятью шайбами

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 8:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий (трижды), Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьёв, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственный гол «Сочи» на свой счёт записал Жан-Кристоф Боден.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 18 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками после 16 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

«Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА. В ближайшее время об этом объявят официально. Игрок был ограниченно свободным агентом.

22-летний Савиков дебютировал в МХЛ 6 сентября 2020 года в составе «Ладьи». 23 августа 2021 года в результате обмена на Владимира Бобылёва и денежную компенсацию пополнил систему московского «Спартака». Начал выступать в составе фарм-клуба воскресенского «Химика» в ВХЛ. Дебютировал в ВХЛ 9 сентября 2021 года. В октябре был переведён в «Спартак» для участия во встречах КХЛ, где провёл первый матч 11 октября 2021 года.

В минувшем сезоне Егор провёл 49 игр в КХЛ с учётом плей-офф, где отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Защитник «Трактора» Дронов за толчок линейного судьи дисквалифицирован на пять матчей

Защитник «Трактора» Григорий Дронов за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5) дисквалифицирован на пять матчей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

