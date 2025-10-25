Новый офис? Овечкин повторил свой же гол и остановился в шаге от великой отметки

На фоне успешного прошлого сезона ожидания от «Вашингтона» были высоки. И пока команда Спенсера Карбери их полностью оправдывает – да, без какого-то особого шика, но это ведь не главное.

Александр Овечкин, который поставил главный рекорд в своей карьере в прошлом сезоне, начал чемпионат не так стремительно – всего одна шайба в семи играх. Но вряд ли капитан «столичных» уделяет этому повышенное внимание.

Игра с «Коламбусом» с самого начала складывалась для гостей тяжело – «мундиры» владели инициативой, имели уйму возможностей открыть счёт, но Логан Томпсон играл надёжно. Два самых опасных момента в концовке первого периода создали россияне – сначала Воронков выложил блестящую подкидку с неудобной на Дженнера, а затем Марченко исполнил передачу на Фантилли при помощи гибридного проброса. Канадцы шансы не реализовали.

Далее игра стала ещё более вязкой, а остановить всё это мог Дмитрий Воронков, но после броска по пустым воротам в большинстве попал в штангу. Зато «Вашингтон» блестяще этим воспользовался, забив в периоде с двумя бросками в створ – Карлсон, не выдумывая, щёлкнул от синей линии и попал.

Всё самое интересное команды приберегли на третий период. Александр Овечкин после выигранного Строумом вбрасывания стремительно бросил по воротам и удвоил преимущество. Шайба получилась один в один, как в ворота «Миннесоты» неделю назад. Не новый ли это офис Ови?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогу эта шайба и стала победной, так как гол Дмитрия Воронкова немного погодя не засчитали – россиянин слишком явно сделал движение коньком в сторону ворот.

В концовке Овечкин отметился и голевой передачей, а Коннор Макмайкл забросил первую шайбу в сезоне.

5:1 – «Вашингтон» одерживает непростую победу и не даёт оторваться «Нью-Джерси» и «Каролине» в таблице. А Александр Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне, остановившись на отметке 899 голов в НХЛ. В следующем матче россиянин может установить два фантастических достижения – в 1500-м матче забросить 900-ю шайбу.