Что с Василевским? Русский вратарь «Тампы» не выиграл ещё ни одного матча в сезоне НХЛ

Ещё совсем недавно Андрей Василевский выигрывал индивидуальные награды, доходил с командой до поздних стадий плей-офф, брал кубок, а большинство игроков лиги называло Васю лучшим вратарём НХЛ. Но старт нынешнего чемпионата у россиянина совершенно не задался – Василевский до сих пор не одержал ни одной победы.

Это не могло не отразиться и на «Тампе», которая сейчас единолично занимает последнее место на Востоке. Единственная победа была одержана над «Бостоном», который как раз соседствует с «молниями» в турнирной таблице.

Обратимся для начала к статистике, дабы понять, какое место там занимает Василевский. Спойлер – одно из последних. Среди голкиперов, сыгравших не менее пяти встреч, Андрей шестой с конца по проценту отражённых бросков (88,5%) и четвёртый с конца по коэффициенту надёжности (3,41).

Однако статистика эта немного обманчива, так как если посмотреть все пропущенные шайбы Василевского, то можно обнаружить удивительный факт – он не «привёз» ни одну из них. Да, были моменты, где бы он мог сыграть лучше, не дав сопернику право на добивание, или же парировать бросок из-под защитника, но откровенных ляпов нет и в помине.

А основное место, откуда соперники «Тампы» терроризируют Василевского – это пятак. Оборона «молний» почти всем соперникам даёт там хозяйничать, отчего много пропущенных шайб выходит из подставлений, добиваний и «расстрелов» в упор.

Ещё одна проблема команды Джона Купера – оборона на возврате. Соперники порой получают чрезмерно много возможностей убежать в контратаку в численном большинстве: «один в ноль», «два в один», «три в два».

Подтверждает большие проблемы в обороне и такой показатель, как отражённые броски сверх xG – у Василевского этот показатель положительный, хотя он не выиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Да, показатель 0,3 ни разу не гроссмейстерский, но зато становится ясно, что Андрей не проваливается – ему банально не помогают.

Достаточно вспомнить первую встречу сезона с «Оттавой», когда Василевский при шатком счёте дважды спас «Тампу», парировав угрозы, которые создали Ткачук и Штюцле, однако вместо помощи получил выход «один в ноль» и уничтожение с пятака.

Либо встречу с «Детройтом», где Василевский пропустил одну за 60 минут основного времени, а в овертайме Ларкин реализовал тот же выход «в ноль».

Андрей Василевский Фото: Paul Sancya/AP Photo/ТАСС

Безусловно, Василевский играет ниже своего уровня и пока не может брать матчи в одиночку, но то, что творится с «Тампой» на старте, проблема куда более серьёзная. Как «молнии» соберутся и начнут действовать надёжнее и внимательнее, так и статистика Андрея попрёт вверх. Серьёзных поводов для беспокойства пока нет.

