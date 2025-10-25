В КХЛ очередной громкий трансфер! Ремпал не нужен «Вашингтону», но его ждут в «Салавате»!

После удачного прошлого сезона в составе «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал снова решил попробовать свои силы в НХЛ, подписав контракт с «Вашингтон Кэпиталз», однако своим в клубе из столицы США форвард так и не стал. В команде Александра Овечкина, ведомой главным тренером Спенсером Карбери, канадцу места не нашлось. У крайнего нападающего в межсезонье была масса заманчивых предложений от топ-клубов КХЛ, но игрок сделал свой выбор. Итог: два драфта отказов и предсказуемое расторжение контракта.

Разумеется, спрос на североамериканца в Континентальной лиге по-прежнему был, без работы он остаться не мог. Однако летом можно было получить куда более жирный контракт, нежели сейчас, когда место под потолком зарплат у богатых команд сильно ограничено, да и про лимит на легионеров не стоит забывать.

«Очень хотели его оставить. Когда я говорил о возможностях и желании с обеих сторон, надо было не забывать, что нам надо себя сдерживать. Мы понимали, что, если мы оставим Ремпала, команда всё равно не будет явным претендентом на Кубок Гагарина. Тут либо идти в одну сторону, либо в другую — среднего не дано. Мы контакты с его стороной сохраняем, мало ли что будет», — говорил в конце августа генеральный директор уфимцев Ринат Баширов.

Поговаривали, что Уфа сразу являлась одним из претендентов на Ремпала, вот только финансовые проблемы и нынешние невысокие амбиции вряд ли позволяли юлаевцам сильно заинтересовать качественного легионера. Шелдон явно хотел побольше заработать, получить хорошие бонусы и побороться за Кубок Гагарина. Тогда в чём смысл возвращаться в столицу Башкирии? Разве что в альтруизме и невероятной любви к местным болельщикам. Ну и про фактор умеющего ладить с иностранцами Виктора Козлова, разумеется, забывать не будем.

В итоге «Салават Юлаев» всё же смог вернуть Шелдона Ремпала к себе. В ближайшее время об этом должны объявить официально. По слухам, на контракт в 70 млн рублей до конца нынешнего сезона. Откуда деньги, Уфа? Неужели с продажи прав на Александра Хмелевски в Казань ещё что-то осталось? А как же многомилионные долги? Тайны, покрытые мраком. Непонятно, для чего уфимское руководство взяло на себя очередной тяжёлый контракт. Конечно, вполне возможно, что в дедлайн Ремпала обменяют в другой клуб на денежную компенсацию, но до дедлайна ещё нужно дожить.

Шелдон Ремпал Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Где теоретически ещё мог оказаться канадский форвард?

В открытую говорили о заинтересованности в Ремпале в «Ак Барсе», тем более что в Казани нынче играет бывший партнёр Шелдона по «Салавату Юлаеву» Александр Хмелевски. Могла бы получиться отличная связка, но, опять же, что делать с потолком зарплат? Особенно после подписания контракта с Хмелевски. Сложный вопрос для менеджмента. Зато два свободных места для иностранцев у «барсов» есть (Дмитрий Яшкин с 12 сентября не является легионером).

Нечто похожее можно сказать и про «Авангард», где ранее тоже вряд ли бы отказались от канадца, однако сейчас у коллектива полный комплект легионерских позиций (последними подписаниями стали Фьоре и Маклауд), плюс под завязку забита платёжка.

«Трактору» в межсезонье и вовсе пришлось освобождать место под Джоша Ливо, отправив в «Барыс» так и не доехавшего до Челябинска Майка Веккионе. Всем известна любовь генерального менеджера уральцев Алексея Волкова к солидным легионерам, да и усиление челябинцам в их нынешней ситуации не помешало бы. Но уместить Ремпала в состав в соответствии с регламентом виделось крайне проблематичной задачей.

Представители Шелдона в России наверняка предлагали форварда и в клубы Западной конференции (например, в СКА), особенно учитывая тот факт, что с логистикой и бытовыми условиями дела там лучше и привлекательнее, нежели на Востоке. Так что можно было смело предположить, что на рынке свободных агентов КХЛ появился очередной игрок, создавший вокруг себя громкий информационный повод. Однако история закончилась довольно быстро и далеко не так, как многие ожидали.