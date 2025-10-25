Скидки
Регулярный чемпионат КХЛ — 2025/2026, что происходит в Восточной конференции, Салават обыграл Нефтехимик, Трактор — Сибирь

18-летний вундеркинд тащит «Салават» со дна таблицы. «Сибирь» туда падает, отдав свой матч
Сергей Емельянов
КХЛ-2025/2026, результаты 25 октября
Аудио-версия:
Уфимцы впервые в сезоне одержали третью победу кряду. И это ещё без Шелдона Ремпала. А новосибирцы проиграли, ведя 3:1 в ходе встречи.

В субботу, 25 октября, программа игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги включала в себя всего три матча, а задействованы сегодня оказались исключительно представители Восточной конференции. Субботний хоккейный день начался со встреч в Новосибирске и Нижнекамске, где местные «Сибирь» и «Нефтехимик» принимали «Трактор» и «Салават Юлаев» соответственно.

Наиболее драматичным получился матч на «Сибирь-Арене», где челябинцам удалось совершить фирменный камбэк. Но обо всём по порядку. Для начала стоит сказать, что сбылись все вчерашние предсказания инсайдеров. Канадский форвард «Трактора» Джош Ливо действительно не принял участия во встрече по решению главного тренера Бенуа Гру. 57-летний наставник оставил 90-го номера челябинцев вне заявки.

«Это тренерское решение», – максимально кратко и предельно ёмко прокомментировал ситуацию Гру.

Без Ливо «Трактор» крайне невыразительным образом провёл первые два периода, заслуженно получив отставание в две шайбы по итогам 40 минут – 1:3. Могло быть и хуже, ведь гости позволили хозяевам произвести 32 броска в створ ворот Сергея Мыльникова. Если бы не старания российского голкипера, третий период вполне мог превратиться в формальность.

Однако Мыльников оставил партнёрам шанс на спасение, которым полевые игроки «Трактора» сполна воспользовались в третьем периоде. Уже давно можно было сбиться со счёта, сколько раз челябинцы за последние два сезона отыгрывали дефицит в две шайбы в заключительной двадцатиминутке. Вот и на сей раз голы Михаила Григоренко и Егора Коршкова помогли гостям перевести матч в овертайм, а в серии буллитов решающую попытку реализовал Василий Глотов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Аланов – 04:53 (5x5)     1:1 Глотов (Телегин) – 13:46 (4x5)     2:1 Чехович (Широков, Неколенко) – 36:08 (6x5)     3:1 Рассказов (Бутузов, Люзенков) – 38:43 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев) – 50:14 (5x5)     3:3 Коршков (Телегин, Дюбе) – 57:17 (6x5)     3:4 Глотов – 65:00    

28-летний Глотов вообще стал едва ли не главным героем встречи. В стартовом периоде Василий прервал 16-матчевую безголевую серию, впервые в КХЛ отличившись в меньшинстве. В тот момент Андрей Светлаков отбывал в штрафном боксе пятиминутное удаление, так что гол Глотова случился как нельзя кстати для гостей. Точная попытка Василия в буллитной серии помогла челябинцам прервать шестиматчевую серию поражений в гостях – 4:3 Б.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

При этом игра «Трактора» в очередной раз оставила огромное количество вопросов. Победный камбэк важен с турнирной точки зрения, так как два очка при плохой игре имеют такую же ценность, как и два очка при отличной игре. Но чтобы начать набирать очки на регулярной основе, челябинцам нужно исправлять игровые проблемы. Собственно, именно эту мысль подтвердил и сам Гру на послематчевой пресс-конференции.

«Хороший камбэк у нас сегодня получился. Понравилось, что вратарь дал шанс на победу и то, что наша команда проявила характер. Однако пришлось посадить семь ребят, это не самый верный рецепт для победы», — сказал канадский тренер «Трактора».

В свою очередь, «Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд. На данный момент команда Вячеслава Буцаева всё ещё находится на девятом месте в Восточной конференции. Однако в скором времени сибиряки рискуют обнаружить себя на последней строчке. Игра вроде бы становится лучше, а вот итогового результата нет. К тому же против «Сибири» играют и ещё два обстоятельства: у идущего 10-м «Адмирала» есть четыре матча в запасе, тогда как пока что замыкающий таблицу «Салават Юлаев» набрал отличный ход в последнее время.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Жафяров (Белозёров) – 11:10 (5x5)     1:1 Жаровский (Калинюк, Родевальд) – 12:33 (5x4)     1:2 Ефремов (Фаизов, Кузнецов) – 26:38 (5x5)    

Уфимская команда в ближайшее время получит мощнейшее усиление в виде возвращающегося в КХЛ Шелдона Ремпала. Пока же подопечные Виктора Козлова побеждают и без него. Сегодня «Салават» впервые в нынешнем сезоне выиграл третий раз подряд в регулярном чемпионате, добыв волевую победу в Нижнекамске – 2:1.

Одним из главных героев встречи стал 18-летний вундеркинд гостей Александр Жаровский, сравнявший счёт в середине первого периода. Для молодого форварда этот гол оказался четвёртым в нынешнем сезоне и третьим – в последних пяти матчах. Победную шайбу же во втором отрезке забросил Владислав Ефремов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря победной серии уфимцы значительно приблизились к виртуальной зоне плей-офф, сократив отставание от «Амура» всего до трёх очков. Предельно интересно, как Козлов планирует встраивать в текущий состав Ремпала, в подписании которого уже никто не сомневается. Ведь сейчас в «Салавате» сложилась хорошая первая тройка Броссо – Родевальд – Хохлачёв, а играющие во втором и третьем звеньях Кузнецов, Фаизов, Горшков и Жаровский демонстрируют устойчивый прогресс. В любом случае всё сильнее крепнет ощущение, что нынешний сезон для уфимцев отнюдь ещё не потерян.

