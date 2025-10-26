Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ

Хоть Никита Кучеров неважно начал новый сезон, он постепенно находит свою игру, попутно продолжая вписывать своё имя в книгу рекордов НХЛ. Пришлось немного подождать, но нападающий «Тампы» всё-таки добрался до примечательного достижения.

Лидер «Лайтнинг» наконец-то оформил 1000-е (359+641) очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги! На это ему понадобилось 809 матчей. Историческое очко было добыто во встрече с «Анахаймом»: Никита записал на свой счёт ассист, соорудив гол для Джейка Гюнцеля.

Благодаря этому форвард «Тампы» установил несколько крупных рекордов.

Давайте поподробнее взглянем на новый подвиг Никиты.

Кучеров стал лишь 101-м игроком в истории НХЛ, добравшимся до такой красивой отметки. Никита также 11-й среди действующих хоккеистов, кому удалось набрать не менее 1000 очков. Помимо него, это достижение покорилось Сидни Кросби, Александру Овечкину, Евгению Малкину, Патрику Кейну, Анже Копитару, бывшему одноклубнику Стивену Стэмкосу, Джону Таваресу, Клоду Жиру, Коннору Макдэвиду и Натану Маккиннону.

Как вы уже поняли, нападающий «молний» — третий среди активных российских игроков в этом плане. А за всю историю НХЛ до планки в 1000 очков, помимо Никиты, добирались только Ови, Джино, Сергей Фёдоров, Александр Могильный и Алексей Ковалёв.

Причём в списке лучших российских бомбардиров Кучеров должен обогнать двоих последних уже в этом сезоне. На счету Ковалёва 1029 очков, в активе Могильного — 1032.

Никита Кучеров Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

Более того, Никита даже установил российский рекорд! Он быстрее всех совершил 1000 результативных действий в НХЛ. Форвард побил рекорд Малкина, который управился за 847 матчей. Куч оставил позади и Овечкина (880 встреч), и Могильного (947), и Фёдорова (965), и Ковалёва (1249).

Нападающий также превзошёл клубный рекорд «Тампы» по скорости достижения 1000 очков в НХЛ. Ранее лучший результат принадлежал Стивену Стэмкосу, который набрал 1000-е очко в 874-м матче за «Лайтнинг». Да, Кучеров стал лишь вторым хоккеистом в истории «молний», кому в принципе удалось добраться до этой отметки. Вскоре Никита поборется и за звание лучшего бомбардира в истории «Тампы» — Стэмкос остановился на отметке в 1137 очков за 1082 встречи. Возможно, россиянин возглавит этот список уже в нынешнем сезоне.

Кучеров стал 17-м в истории НХЛ по скорости достижения 1000 результативных баллов. Есть брать действующих игроков, то тут форвард оказался третьим. Быстрее него справились лишь Макдэвид (659, четвёртый результат в истории НХЛ) и Кросби (757, 12-й).

Весь топ-11 выглядит следующим образом:

1. Макдэвид — 659.

2. Кросби — 757.

3. Кучеров — 809.

4. Малкин — 847.

5. Маккиннон — 856.

6. Стэмкос — 874.

7. Овечкин — 880.

8. Кейн — 953.

9. Таварес — 1054.

10. Жиру — 1099.

11. Копитар — 1124.

Что ж, Кучеров продолжает показывать исторические цифры и семимильными шагами идёт к хоккейному бессмертию. Никита покорил очередную важную планку, однако нет сомнений, что нападающий «Тампы» заготовил ещё немало великих перформансов. Будем надеяться, что Куч вновь порадует нас уже в ближайшее время.

