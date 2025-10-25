«Салават» постепенно оживает, «Ак Барс» порадовал отца Илона Маска. Итоги дня в КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 25 октября 2025 года.

«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» по буллитам в гостях

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей по буллитам (4:3).

На пятой минуте первого периода Егор Аланов открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Василий Глотов восстановил равенство, забросив в меньшинстве. На 17-й минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел хозяев вперёд. Спустя две минуты Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Михаил Григоренко сократил отставание гостей до минимума. На 18-й минуте периода Егор Коршков вновь сделал счёт равным. В серии буллитов точнее оказались гости, победный бросок на счету Глотова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября. «Трактор» 28 октября дома сыграет с «Автомобилистом».

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в гостях и приблизился к зоне плей-офф на расстояние трёх очков

Сегодня, 25 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На 12-й минуте нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский сравнял счёт. На 27-й минуте нападающий Владислав Ефремов вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 21 очко, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 14 очками после 18 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

Шелдон Ремпал подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» официально объявил о переходе нападающего Шелдона Ремпала.

Напомним, летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. Минувшей ночью «столичные» расторгли контракт с игроком.

В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». В текущей кампании за «Херши» он провёл всего четыре матча и набрал 2 (1+1) очка. В октябре форварда дважды выставляли на драфт отказов: 3 октября — для перевода в фарм клуб, 23 октября — с целью расторжения контракта.

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, обыграв «Адмирал»

Сегодня, 25 октября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе «Ак Барса» отличились Илья Сафонов (дважды), Митчелл Миллер и Александр Хмелевски (дважды). За «Адмирал» шайбы забросили Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков.

Таким образом, казанцы одержали девятую подряд победу.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» в Казани

Эррол Маск, отец Илона Маска, посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Адмиралом», прошедший в Казани.

Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» Фото: Кадр из трансляции

Известно, что предприниматель прилетел в столицу Татарстана ещё два дня назад и пробудет в городе до конца недели.

Эррол Маск известен как южноафриканский инженер, который раньше занимался изумрудным бизнесом.

Матчи 26 октября

