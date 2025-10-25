Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в КХЛ за 25 октября 2025 года: Салават Юлаев обыграл Нефтехимик, отец Илона Маска Эррол посетил матч Ак Барса в Казани

«Салават» постепенно оживает, «Ак Барс» порадовал отца Илона Маска. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 25 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Казанцы одержали девятую победу подряд, а «Трактор» совершил классный камбэк.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 25 октября 2025 года.

«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» по буллитам в гостях

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей по буллитам (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Аланов – 04:53 (5x5)     1:1 Глотов (Телегин) – 13:46 (4x5)     2:1 Чехович (Широков, Неколенко) – 36:08 (6x5)     3:1 Рассказов (Бутузов, Люзенков) – 38:43 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев) – 50:14 (5x5)     3:3 Коршков (Телегин, Дюбе) – 57:17 (6x5)     3:4 Глотов – 65:00    

На пятой минуте первого периода Егор Аланов открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Василий Глотов восстановил равенство, забросив в меньшинстве. На 17-й минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел хозяев вперёд. Спустя две минуты Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Михаил Григоренко сократил отставание гостей до минимума. На 18-й минуте периода Егор Коршков вновь сделал счёт равным. В серии буллитов точнее оказались гости, победный бросок на счету Глотова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября. «Трактор» 28 октября дома сыграет с «Автомобилистом».

Материалы по теме
Всё ли в порядке с решением КХЛ по Дронову? Всё-таки на льду главные — игроки, а не судьи
Видео
Всё ли в порядке с решением КХЛ по Дронову? Всё-таки на льду главные — игроки, а не судьи

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в гостях и приблизился к зоне плей-офф на расстояние трёх очков

Сегодня, 25 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Жафяров (Белозёров) – 11:10 (5x5)     1:1 Жаровский (Калинюк, Родевальд) – 12:33 (5x4)     1:2 Ефремов (Фаизов, Кузнецов) – 26:38 (5x5)    

На 12-й минуте нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский сравнял счёт. На 27-й минуте нападающий Владислав Ефремов вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 21 очко, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 14 очками после 18 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

Шелдон Ремпал подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» официально объявил о переходе нападающего Шелдона Ремпала.

Напомним, летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. Минувшей ночью «столичные» расторгли контракт с игроком.

В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». В текущей кампании за «Херши» он провёл всего четыре матча и набрал 2 (1+1) очка. В октябре форварда дважды выставляли на драфт отказов: 3 октября — для перевода в фарм клуб, 23 октября — с целью расторжения контракта.

Материалы по теме
В КХЛ очередной громкий трансфер! Ремпал не нужен «Вашингтону», но его ждут в «Салавате»!
В КХЛ очередной громкий трансфер! Ремпал не нужен «Вашингтону», но его ждут в «Салавате»!

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, обыграв «Адмирал»

Сегодня, 25 октября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5)     1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4)     2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5)     2:2 Завгородний – 23:08 (4x5)     3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4)     4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4)     4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4)     5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)    

В составе «Ак Барса» отличились Илья Сафонов (дважды), Митчелл Миллер и Александр Хмелевски (дважды). За «Адмирал» шайбы забросили Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, казанцы одержали девятую подряд победу.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» в Казани

Эррол Маск, отец Илона Маска, посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Адмиралом», прошедший в Казани.

Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом»

Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом»

Фото: Кадр из трансляции

Известно, что предприниматель прилетел в столицу Татарстана ещё два дня назад и пробудет в городе до конца недели.

Эррол Маск известен как южноафриканский инженер, который раньше занимался изумрудным бизнесом.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 26 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyn4Zgth
Выиграй PS 5 в «Фанатский Экспресс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android