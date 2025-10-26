Уникальная веха Овечкина! Первым в истории российского хоккея провёл 1500 матчей в НХЛ

Пока все считали голы, передачи и очки Александра Овечкина, он подошёл к новой знаменательной вехе — 1500 матчей в НХЛ.
В интервью перед юбилейной встречей капитан «Вашингтона», как всегда, говорил скромно и по делу.
«Да, это здорово. Безусловно, для меня и моей семьи это особенный момент. Я счастлив, что смог провести столько матчей за одну команду. Когда попадаешь в НХЛ, всегда мечтаешь сыграть как можно больше, но 1500 — это действительно серьёзное достижение! Мне повезло сохранить здоровье и так долго выступать на высоком уровне», — рассказывал хоккеист перед встречей с «Оттавой», ставшей для него исторической.
Тем не менее близкие люди отмечали, что для Ови добраться до отметки в 1500 матчей — это своего рода мечта, крайне важное событие. Теперь он может искренне порадоваться новому достижению.
Александр должен был покорить эту планку ещё в прошлом сезоне, но в ноябрьской встрече с «Ютой» получил травму — самую серьёзную в карьере. Перелом оставил его вне игры на 40 дней и 16 матчей, а до конца регулярки форвард пропустил ещё одну встречу. В итоге он завершил чемпионат с 65 матчами в сезоне и 1491 в карьере, отложив празднование до кампании-2025/2026.
Теперь же, выйдя на лёд с «Оттавой», Овечкин наконец покорил юбилейную и такую красивую отметку — 1500 игр в регулярках НХЛ! Поздравляем, Александр!
Капитан «Вашингтона» стал лишь 24-м хоккеистом в истории лиги, добиравшимся до этого числа. Попутно он обошёл легенду «Далласа» Майка Модано по количеству матчей в НХЛ, отодвинув того на 25-е место (1499). Хотя добраться до рекордсмена Патрика Марло невозможно, вполне реально потеснить Никласа Лидстрёма (1564) с 14-й строчки.
|Место
|Хоккеист
|Количество матчей
|1
|Патрик Марло
|1779
|2
|Горди Хоу
|1767
|3
|Марк Мессье
|1756
|4
|Яромир Ягр
|1733
|5
|Рон Фрэнсис
|1731
|6
|Джо Торнтон
|1714
|7
|Здено Хара
|1680
|8
|Марк Рекки
|1652
|9
|Крис Челиос
|1651
|10
|Дэйв Андрейчук
|1639
|11
|Скотт Стивенс
|1635
|12
|Ларри Мёрфи
|1615
|13
|Рэй Бурк
|1612
|14
|Никлас Лидстрём
|1564
|15
|Джером Игинла
|1554
|16
|Алекс Дельвеккио
|1550
|17
|Джонни Бьюсик
|1540
|18
|Шейн Доун
|15140
|19
|Райан Сутер
|1526
|20
|Брэндан Шэнахан
|1524
|21
|Мэтт Каллен
|1516
|22
|Стив Айзерман
|1514
|23
|Брент Бёрнс
|1505
|24
|Алекс Овечкин
|1500
Стоит отметить, что Овечкин — второй среди главных старожилов лиги на данный момент. Среди действующих игроков больше российского нападающего сыграл только Брент Бёрнс. Защитник «Колорадо», чей дебют пришёлся ещё на сезон-2003/2004, до сих пор играет, но разница между ними минимальна — всего пять матчей (1505).
Кстати, примечательный факт: Бёрнс — ещё и настоящий «железный человек»! Канадец не пропускает уже 933 (!) матча, а его серия началась ещё 21 ноября 2013 года и длится по сей день. По итогам сезона он может выйти на второе место по этому показателю, миновав Дага Джарвиса (964) и Кита Яндла (989).
Что же касается Овечкина, то он установил уникальное достижение. Александр — первый хоккеист в истории «Вашингтона», сыгравший 1500 матчей за клуб. Кроме того, нападающий — лишь восьмой (символично, не правда ли?) игрок за всё время существования НХЛ, проведший 1500 встреч в составе одной франшизы.
И до конца регулярки он может войти в топ-3 по этому показателю.
|Место
|Хоккеист
|Клуб
|Матчи
|1
|Горди Хоу
|«Детройт»
|1687
|2
|Патрик Марло
|«Сан-Хосе»
|1607
|3
|Никлас Лидстрём
|«Детройт»
|1564
|4
|Алекс Дельвеккио
|«Детройт»
|1550
|5
|Шейн Доан
|«Аризона»
|1540
|6
|Рэй Бурк
|«Бостон»
|1518
|7
|Стив Айзерман
|«Детройт»
|1514
|8
|Алекс Овечкин
|«Вашингтон»
|1500
Ну и, конечно, нельзя не отметить ещё один эпохальный факт. Ови — первый российский хоккеист с 1500 матчей в НХЛ. Он с отрывом лучший среди соотечественников по количеству встреч, второе место занимает Алексей Ковалёв (1316). А главное — Александр продолжает обновлять российский рекорд.
Пожелаем ему двигаться в том же духе и не сбавлять оборотов!