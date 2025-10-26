Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Александр Овечкин провёл 1500 матчей в НХЛ, сколько матчей у Овечкина, Ови установил российский рекорд, место в истории НХЛ

Уникальная веха Овечкина! Первым в истории российского хоккея провёл 1500 матчей в НХЛ
Владимир Лаевский
Александр Овечкин провёл 1500 матчей в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Александр также установил рекорд «Вашингтона» и попутно стал восьмым игроком, сыгравшим столько за одну франшизу.

Пока все считали голы, передачи и очки Александра Овечкина, он подошёл к новой знаменательной вехе — 1500 матчей в НХЛ.

В интервью перед юбилейной встречей капитан «Вашингтона», как всегда, говорил скромно и по делу.

«Да, это здорово. Безусловно, для меня и моей семьи это особенный момент. Я счастлив, что смог провести столько матчей за одну команду. Когда попадаешь в НХЛ, всегда мечтаешь сыграть как можно больше, но 1500 — это действительно серьёзное достижение! Мне повезло сохранить здоровье и так долго выступать на высоком уровне», — рассказывал хоккеист перед встречей с «Оттавой», ставшей для него исторической.

Тем не менее близкие люди отмечали, что для Ови добраться до отметки в 1500 матчей — это своего рода мечта, крайне важное событие. Теперь он может искренне порадоваться новому достижению.

Материалы по теме
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?

Александр должен был покорить эту планку ещё в прошлом сезоне, но в ноябрьской встрече с «Ютой» получил травму — самую серьёзную в карьере. Перелом оставил его вне игры на 40 дней и 16 матчей, а до конца регулярки форвард пропустил ещё одну встречу. В итоге он завершил чемпионат с 65 матчами в сезоне и 1491 в карьере, отложив празднование до кампании-2025/2026.

Теперь же, выйдя на лёд с «Оттавой», Овечкин наконец покорил юбилейную и такую красивую отметку — 1500 игр в регулярках НХЛ! Поздравляем, Александр!

Капитан «Вашингтона» стал лишь 24-м хоккеистом в истории лиги, добиравшимся до этого числа. Попутно он обошёл легенду «Далласа» Майка Модано по количеству матчей в НХЛ, отодвинув того на 25-е место (1499). Хотя добраться до рекордсмена Патрика Марло невозможно, вполне реально потеснить Никласа Лидстрёма (1564) с 14-й строчки.

МестоХоккеистКоличество матчей
1Патрик Марло1779
2Горди Хоу1767
3Марк Мессье1756
4Яромир Ягр1733
5Рон Фрэнсис1731
6Джо Торнтон1714
7Здено Хара1680
8Марк Рекки1652
9Крис Челиос1651
10Дэйв Андрейчук1639
11Скотт Стивенс1635
12Ларри Мёрфи1615
13Рэй Бурк1612
14Никлас Лидстрём1564
15Джером Игинла1554
16Алекс Дельвеккио1550
17Джонни Бьюсик1540
18Шейн Доун15140
19Райан Сутер1526
20Брэндан Шэнахан1524
21Мэтт Каллен1516
22Стив Айзерман1514
23Брент Бёрнс1505
24Алекс Овечкин1500

Стоит отметить, что Овечкин — второй среди главных старожилов лиги на данный момент. Среди действующих игроков больше российского нападающего сыграл только Брент Бёрнс. Защитник «Колорадо», чей дебют пришёлся ещё на сезон-2003/2004, до сих пор играет, но разница между ними минимальна — всего пять матчей (1505).

Кстати, примечательный факт: Бёрнс — ещё и настоящий «железный человек»! Канадец не пропускает уже 933 (!) матча, а его серия началась ещё 21 ноября 2013 года и длится по сей день. По итогам сезона он может выйти на второе место по этому показателю, миновав Дага Джарвиса (964) и Кита Яндла (989).

Что же касается Овечкина, то он установил уникальное достижение. Александр — первый хоккеист в истории «Вашингтона», сыгравший 1500 матчей за клуб. Кроме того, нападающий — лишь восьмой (символично, не правда ли?) игрок за всё время существования НХЛ, проведший 1500 встреч в составе одной франшизы.

И до конца регулярки он может войти в топ-3 по этому показателю.

МестоХоккеистКлубМатчи
1Горди Хоу«Детройт»1687
2Патрик Марло«Сан-Хосе»1607
3Никлас Лидстрём«Детройт»1564
4Алекс Дельвеккио«Детройт»1550
5Шейн Доан«Аризона»1540
6Рэй Бурк«Бостон»1518
7Стив Айзерман«Детройт»1514
8Алекс Овечкин«Вашингтон»1500

Ну и, конечно, нельзя не отметить ещё один эпохальный факт. Ови — первый российский хоккеист с 1500 матчей в НХЛ. Он с отрывом лучший среди соотечественников по количеству встреч, второе место занимает Алексей Ковалёв (1316). А главное — Александр продолжает обновлять российский рекорд.

Пожелаем ему двигаться в том же духе и не сбавлять оборотов!

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android