Уникальная веха Овечкина! Первым в истории российского хоккея провёл 1500 матчей в НХЛ

Александр также установил рекорд «Вашингтона» и попутно стал восьмым игроком, сыгравшим столько за одну франшизу.

Пока все считали голы, передачи и очки Александра Овечкина, он подошёл к новой знаменательной вехе — 1500 матчей в НХЛ.

В интервью перед юбилейной встречей капитан «Вашингтона», как всегда, говорил скромно и по делу.

«Да, это здорово. Безусловно, для меня и моей семьи это особенный момент. Я счастлив, что смог провести столько матчей за одну команду. Когда попадаешь в НХЛ, всегда мечтаешь сыграть как можно больше, но 1500 — это действительно серьёзное достижение! Мне повезло сохранить здоровье и так долго выступать на высоком уровне», — рассказывал хоккеист перед встречей с «Оттавой», ставшей для него исторической.

Тем не менее близкие люди отмечали, что для Ови добраться до отметки в 1500 матчей — это своего рода мечта, крайне важное событие. Теперь он может искренне порадоваться новому достижению.

Александр должен был покорить эту планку ещё в прошлом сезоне, но в ноябрьской встрече с «Ютой» получил травму — самую серьёзную в карьере. Перелом оставил его вне игры на 40 дней и 16 матчей, а до конца регулярки форвард пропустил ещё одну встречу. В итоге он завершил чемпионат с 65 матчами в сезоне и 1491 в карьере, отложив празднование до кампании-2025/2026.

Теперь же, выйдя на лёд с «Оттавой», Овечкин наконец покорил юбилейную и такую красивую отметку — 1500 игр в регулярках НХЛ! Поздравляем, Александр!

Капитан «Вашингтона» стал лишь 24-м хоккеистом в истории лиги, добиравшимся до этого числа. Попутно он обошёл легенду «Далласа» Майка Модано по количеству матчей в НХЛ, отодвинув того на 25-е место (1499). Хотя добраться до рекордсмена Патрика Марло невозможно, вполне реально потеснить Никласа Лидстрёма (1564) с 14-й строчки.

Место Хоккеист Количество матчей 1 Патрик Марло 1779 2 Горди Хоу 1767 3 Марк Мессье 1756 4 Яромир Ягр 1733 5 Рон Фрэнсис 1731 6 Джо Торнтон 1714 7 Здено Хара 1680 8 Марк Рекки 1652 9 Крис Челиос 1651 10 Дэйв Андрейчук 1639 11 Скотт Стивенс 1635 12 Ларри Мёрфи 1615 13 Рэй Бурк 1612 14 Никлас Лидстрём 1564 15 Джером Игинла 1554 16 Алекс Дельвеккио 1550 17 Джонни Бьюсик 1540 18 Шейн Доун 15140 19 Райан Сутер 1526 20 Брэндан Шэнахан 1524 21 Мэтт Каллен 1516 22 Стив Айзерман 1514 23 Брент Бёрнс 1505 24 Алекс Овечкин 1500

Стоит отметить, что Овечкин — второй среди главных старожилов лиги на данный момент. Среди действующих игроков больше российского нападающего сыграл только Брент Бёрнс. Защитник «Колорадо», чей дебют пришёлся ещё на сезон-2003/2004, до сих пор играет, но разница между ними минимальна — всего пять матчей (1505).

Кстати, примечательный факт: Бёрнс — ещё и настоящий «железный человек»! Канадец не пропускает уже 933 (!) матча, а его серия началась ещё 21 ноября 2013 года и длится по сей день. По итогам сезона он может выйти на второе место по этому показателю, миновав Дага Джарвиса (964) и Кита Яндла (989).

Что же касается Овечкина, то он установил уникальное достижение. Александр — первый хоккеист в истории «Вашингтона», сыгравший 1500 матчей за клуб. Кроме того, нападающий — лишь восьмой (символично, не правда ли?) игрок за всё время существования НХЛ, проведший 1500 встреч в составе одной франшизы.

И до конца регулярки он может войти в топ-3 по этому показателю.

Место Хоккеист Клуб Матчи 1 Горди Хоу «Детройт» 1687 2 Патрик Марло «Сан-Хосе» 1607 3 Никлас Лидстрём «Детройт» 1564 4 Алекс Дельвеккио «Детройт» 1550 5 Шейн Доан «Аризона» 1540 6 Рэй Бурк «Бостон» 1518 7 Стив Айзерман «Детройт» 1514 8 Алекс Овечкин «Вашингтон» 1500

Ну и, конечно, нельзя не отметить ещё один эпохальный факт. Ови — первый российский хоккеист с 1500 матчей в НХЛ. Он с отрывом лучший среди соотечественников по количеству встреч, второе место занимает Алексей Ковалёв (1316). А главное — Александр продолжает обновлять российский рекорд.

Пожелаем ему двигаться в том же духе и не сбавлять оборотов!

