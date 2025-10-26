«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом

В «Салавате Юлаеве» взорвали трансферную бомбу: клуб объявил о возращении канадского нападающего Шелдона Ремпала. В непростой финансовой ситуации уфимцы смогли выиграть конкуренцию за игрока у топ-клубов КХЛ.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» генеральный директор клуба Ринат Баширов рассказал, как удалось договориться с канадским нападающим, так и не прижившимся в «Вашингтоне».

«Очень много пользы в переговорах было от нашего главного тренера»

— Уфе можно праздновать, Шелдон Ремпал — в «Салавате Юлаеве»?

— Действительно Шелдон подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Оставались небольшие технические детали, регистрация в ЦИБ, которые решены, и мы рады объявить о возвращении Ремпала в Уфу.

— Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона?

— Пока да, до конца этого сезона. Ему нужно осмотреться, выдохнуть, прийти в себя после долгих перелётов, а затем мы уже спокойно сядем и будем думать дальше.

— Как удалось договориться с Ремпалом о контракте в вашей непростой ситуации?

— Ремпал такой человек, что для него комфорт тоже имеет большое значение. Уфа стала для него вторым домом, местом, где он всё знает. Конечно, очень много пользы в переговорах было от нашего главного тренера. Его роль просто определяющая.

ШЕЛДОН РЕМПАЛ И ВИКТОР КОЗЛОВ Фото: «Чемпионат»

«Ремпал тот парень, который будет тащить команду в зону плей-офф»

— Знаю, что Виктор Николаевич отлично ладит с легионерами.

— Да, так и есть. Шелдон знал о нашем желании его вернуть. Ситуация в клубе такая, что мы думали, что останется Саша Хмелевски, будет ключевым игроком, вокруг которого мы построим новую команду. Но судьба распорядилась иначе, плюс мы по понятным причинам не могли оставить и Ремпала, и Хмелевски. В итоге освободили деньги из контракта Саши, никаких долгов в связи с этим нет, всё выплачиваем вовремя.

— Знаю, что спрос на Ремпала в КХЛ был огромен.

— Так и есть. Много команд претендовало на него, но нам удалось выиграть борьбу за игрока. Мы предложили Ремпалу достойные условия. Ну и, повторюсь, сказались человеческие отношения и фигура нашего главного тренера, который постоянно был на связи с нападающим. Это наш главный человек в общении с иностранными игроками. Его знают и ему доверяют, он прошёл школу НХЛ, авторитет огромный.

— Вы сильно рассчитываете на Ремпала?

— Да, это тот парень, который будет тащить команду в зону плей-офф. Для Шелдона главное то, что есть задача, к выполнению которой нужно стремиться. Он всегда бьётся за команду, прошлый плей-офф это доказал. Шелдона очень любят наши болельщики.

«Возможно, какие-то изменения в команде будут»

— Ещё раньше вы подписали двухлетнее соглашение с Девином Броссо, выменяв канадца из московского «Динамо».

— Да, контракт с ним тоже заключён на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить. Кстати, Броссо очень дружит с Ремпалом, знаю, что они советовались друг с другом. Шелдон рад, что Девин теперь в нашей команде.

— Расставаться в ближайшее время ни с кем не планируете?

— С платёжкой у нас сейчас всё нормально. Мы, кстати, вообще были на грани пола зарплат, так что последними подписаниями смогли выправить ситуацию. А на ваш вопрос могу ответить так: трансферные процессы всегда идут. Возможно, какие-то изменения в команде будут.

— Какая атмосфера в «Салавате Юлаеве» после трёх побед подряд?

— Атмосфера хорошая, коллектив сплочённый. Тот же Гриша Панин проявляет себя как настоящий капитан. Впереди ещё много работы, будем продолжать двигаться к цели.