1500-й матч Александра запомнился резонансной шайбой «сенаторов» и дракой с участием вратарей. В остальном вспоминать его вряд ли захочется.

Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ! А потом «Вашингтон» опозорился в его юбилейной игре

«Вашингтон» подошёл к матчу с «Оттавой» в статусе четвёртой команды Востока. «Столичные» выиграли два последних матча и вполне могли побороться за лидерство в конференции. Подопечные Спенсера Карбери всего на два очка отставали от «Нью-Джерси».

«Оттава» же оказалась на 14-м месте конференции. «Сенаторы» одержали три победы в восьми матчах, однако до топ-8 им не хватало лишь двух очков.

Тем не менее, несмотря на интересные турнирные расклады, этого матча ждали совсем по другим причинам. В предыдущей встрече с «Коламбусом» Александр Овечкин забил 899-й гол в регулярных чемпионатах, вплотную приблизившись к эпохальной отметке. Капитан «Вашингтона» мог стать первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб в НХЛ. Болельщики предвкушали знаменательный момент.

А помимо этого, матч с «Оттавой» оказался для Ови 1500-м в регулярках. Форвард стал первым российским хоккеистом, добравшимся до такой красивой отметки. И удостоился стоячих оваций от фанатов на «Кэпитал Уан-Арене».

Впрочем, для «столичных» встреча с «Сенаторз» началась крайне неудачно. Уже на второй минуте хозяева пропустили — причём первым же броском! Российский защитник Артём Зуб с правого фланга сделал зрячий прострел в слот на Дилана Козенса, который подставил клюшку, — шайба полетела мимо Чарли Линдгрена. 1:0! Благодаря этому ассисту Зуб набрал 5-е (1+4) очко в сезоне.

Спустя всего две минуты у Овечкина появилась шикарная возможность забить 900-й гол в НХЛ. Нападающий получил передачу в левом круге вбрасывания и мог бросать, но решил обойти Линуса Улльмарка. Александру удалось обхитрить голкипера, однако форвард с неудобной попал в сетку с другой стороны ворот — нет гола!

Более того, в этом эпизоде получил травму один из лидеров «Кэпиталз» Дилан Строум. Нападающий покинул площадку с помощью одноклубников — на его лице была отчётливо видна гримаса боли.

В остальном первый период складывался довольно спокойно. У «Вашингтона» мало что получалось в атаке, «Оттава» также не впечатляла. Одним из самых ярких эпизодов стала массовая потасовка в зоне гостей на 17-й минуте отрезка. Хоккеисты повздорили и накинулись друг на друга. Больше всего отметились Пьер-Люк Дюбуа и Кёртис Макдермид — они и отправились отдыхать на две минуты.

Чуть позже у «столичных» едва не получилось сравнять счёт: Том Уилсон убежал один на один, но переиграть Улльмарка не сумел. В итоге хозяева завершили первый период всего с тремя бросками в створ.

Старт второго отрезка вновь остался за гостями. А на 24-й минуте и вовсе случился, пожалуй, решающий момент встречи. Шейн Пинто убежал на рандеву с Линдгреном и успел нанести бросок с неудобной, после чего Джейкоб Чикран уронил того на голкипера. Пинто влетел в Линдгрена, в результате столкновения хоккеисты снесли ворота, но шайба в какой-то момент всё-таки пересекла линию. Тем не менее момент оказался крайне непростым, кому-то могло показаться, что гол нельзя засчитывать. Судьи решили проверить, насколько законным было это взятие. В итоге после видеопросмотра они определили: шайба пересекла линию перед свистком — хороший гол.

Тренерский штаб «Вашингтона» не согласился с этим решением. Спенсер Карбери посоветовался с видеотренером и взял челлендж на помеху вратарю. Однако судьи остались непреклонны — хороший гол. «Кэпиталз» за неудачный запрос ещё и получили две минуты, которые пошёл отсиживать Овечкин.

Но отдохнул Александр ровно 60 секунд. Дрейк Батерсон в левом круге вбрасывания стянул на себя нескольких защитников и вырезал классный пас на Козенса. Дилан остался в полнейшем одиночестве и без труда переиграл голкипера — 3:0.

Спустя ещё две минуты «Вашингтон» окончательно развалился. «Столичные» побежали в атаку, обрезались, и Тим Штюцле одной точной передачей вывел Ника Казинса на рандеву с Линдгреном. Без шансов для вратаря. 4:0 к 27-й минуте встречи.

В середине периода у хозяев появилась пара возможностей «размочить» счёт, но сначала Райан Леонард не реализовал неплохой момент, а после «Кэпиталз» упустили хороший шанс в большинстве.

До конца игрового отрезка «Вашингтон» ничего не смог создать, а Козенс едва не оформил хет-трик — хозяев спасла штанга. За 40 минут игры «столичные» нанесли лишь шесть бросков. Настоящий кошмар для болельщиков.

На последней минуте периода произошёл самый яркий эпизод отрезка — массовая потасовка за воротами «Кэпиталз». В неё включился Линдгрен, а увидев это, из чужой зоны прибежал Улльмарк. Зрители увидели драку с участием вратарей! В итоге на двоих команды получили всего 10 минут штрафа, причём «Вашингтон» ещё и остался в меньшинстве.

А на старте третьего периода «Оттава» забила пятый гол, реализовав большинство. Несколько неудачных отскоков — и вот Батерсон уже отправляет шайбу в пустые ворота.

Тем не менее без голов «Вашингтон» не остался. На 36-й минуте Тревор ван Римсдайк из-за ворот вылез на пятачок, шайба отскочила к Леонарду, а от него — обратно к защитнику, который заковырял её в ворота. 1:5!

Но радость хозяев не продлилась долго. В середине периода Тома Шабо отличным броском от синей в шестой раз пробил Линдгрена, ещё спустя пять минут Батерсон оформил дубль.

Таким образом, «Оттава» одержала четвёртую победу в сезоне и включилась в борьбу за зону плей-офф. «Вашингтон» же потерпел третье поражение. Овечкин всё-таки не забил 900-й гол, но, может, это к лучшему. В этот день уже один его юбилей был омрачён.