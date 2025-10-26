Новый русский гений в НХЛ! Демидов отдал волшебную передачу и забил победный гол

Многие эксперты на сегодняшний лень сходятся во мнении, что «Монреаль» является командой с самыми большими перспективами. Костяк «Хабс» собран из таких крепких игроков, как Сузуки и Кофилд, которые доказывают профпригодность уже не один год, а также таких молодых игроков, как Хатсон и Слафковски. Что же будет, когда до Канады доедет Александр Жаровский…

Но самые большие надежды, наверное, связаны всё-таки с Иваном Демидовым, который во многих рейтингах на «Колдер» шёл либо на первом месте, либо хотя бы в тройке претендентов.

Иван здорово начал сезон, набрал шесть очков в девяти матчах, а несколько его результативных действий разлетелись на хайлайты. Но главный тренер «Канадиенс» Мартен Сан-Луи не форсирует развитие молодого таланта и плавно подводит его к игре в НХЛ.

Матч с «Ванкувером» для «Монреаля» начался неутешительно – «Хабс» к экватору проигрывали 0:2, а в первом периоде дали сопернику перебросать себя в 2,5 раза. Но на выручку гостям вовремя пришло большинство – на последних секундах штрафа Карлссона Демидов получил шайбу на пятаке, однако не стал бросать с закрытыми глазами, а нашёл вариант для передачи на открытого Сузуки, откуда капитан не промахнулся. Невероятное чтение игры от российского форварда.

«Монреаль», почувствовав кровь «косаток», повторил почти то же самое в начале третьего периода и вновь в самой концовке реализовал лишнего – Демидов отметился ещё одной передачей.

Это прибило хозяев, которые сначала прозевали бросок Мэтисона, а затем дали нанести точный бросок в касание Ивана Демидову, для которого эта шайба стала второй в сезоне. Чуть позже выяснилось, что она стала победной, когда Петтерссон и Гарланд благодаря совместным стараниям одну шайбу отыграли.

«Монреаль» одержал волевую победу и перекрыл неприятное поражение в Альберте, где парни Сан-Луи отдали матч «Эдмонтону». А Иван Демидов провёл невероятный матч, после которого хочется воскликнуть: «Отдайте ему «Колдер» прямо сейчас».