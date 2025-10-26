Феерия россиян в НХЛ! Организовали пять шайб, а Проворов сделал чумовой сейв в овертайме

«Коламбус» последний матч провёл ровно день назад, когда дома уступил «Вашингтону», большую часть встречи владея территориальным и игровым преимуществом. «Питтсбург» тем временем неожиданно для всех обосновался в группе лидеров и одержал четыре победы подряд, в последнем матче сломив сопротивление чемпиона в Санрайзе.

Евгений Малкин здорово начал сезон и сразу занял место в топе бомбардиров НХЛ. Уже в первом периоде форвард «Питтсбурга» продлил результативную серию до шести матчей, ассистировав Энтони Манте. Кстати говоря, Евгений лишь в одной встрече регулярного сезона не набрал очки – то была разгромно проигранная игра «Рейнджерс» на своей площадке.

«Питтсбург» вёл со счётом 2:1 почти до конца второй двадцатиминутки, а потом включилось золотое правило «Коламбуса» последних двух лет – если россияне начинают забивать пачкой, то матч закончится победой.

Дмитрий Воронков, который вчера в игре с «Вашингтоном» был главным неудачником – россиянин сначала попал в штангу, когда ворота были пусты, а потом забил гол, который был впоследствии отменён, сегодня стал героем. 10-й номер «Коламбуса» за семь с лишним минут оформил дубль. Сначала воспользовался точной передачей Джонсона.

А затем приехал на свою любимую позицию и замкнул прострел Шона Монахана.

Но между этими голами уложился ещё один – и вновь от россиянина. Егор Чинахов, который летом заявил о желании покинуть «Коламбус», забросил первую шайбу в сезоне. Не зря все говорят, что бросок с кистей у Егора что надо!

Удержать двукратный перевес в счёте «мундиры» не смогли, а виноват в этом стал Евгений Малкин, который за три минуты до конца основного времени выложил блестящую передачу на Брайана Раста. К слову, благодаря этой передаче россиянин забрался в топ-2 бомбардиров НХЛ – Евгений делит эту позицию с Ником Шмальцем и Вильямом Нюландером.

В овертайме голов не было, и руку к этому приложил Иван Проворов, который сделал чумовой сейв в овертайме, вытащив шайбу с ленточки ворот. Блестящая реакция от российского защитника.

Чем же мог закончиться такой матч? Каким-то действием россиянина? Да, именно так. Команды на двоих реализовали пять буллитов из пяти (победный на счету Кирилла Марченко), а вот Евгений Малкин попытку смазал, бросив выше ворот. Вратари в этой серии пребывали статистами.

Фееричный матч выдали россияне – были и красивые ассисты, и голы, и невероятные сейвы. «Питтсбург» набрал одно очко и обогнали «Каролину» и «Вашингтон», которые свои матчи сегодня проиграли. «Коламбус» же выиграл третью встречу из последних четырёх и поправил своё турнирное положение.