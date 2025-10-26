«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив

Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» на глазах у отца Илона Маска Эррола – эта победа стала девятой подряд для подопечных Анвара Гатиятулина. Если учитывать, какой хоккей показывали «барсы» ещё пару недель назад и то, что слухи об отставке Гатиятулина звучали всё сильнее и сильнее, подобный взлёт гранда татарстанского хоккея выглядит внушительным.

Но насколько он закономерен и какой «Ак Барс» настоящий – тот, что не мог держать удар в сентябре, или октябрьский, не знающий поражений? Ведь и без того аккуратные боссы клуба теперь точно не пойдут на перестановки до конца сезона, и в плей-офф казанцы отправятся именно с Анваром Рафаиловичем. Остаётся вопрос: как далеко они смогут пройти?

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Нам ещё предстоит понять, что такое длинная регулярка в 68 матчей и семь месяцев. За это время можно по несколько раз перемещаться из категории будущих чемпионов в безнадёжных аутсайдеров и наоборот. Взять, например, «Ак Барс». В конце сентября казанцы были на дне Восточной конференции, в то время как в группе лидеров держался «Барыс». В рейтинге тренеров КХЛ от редакции «Чемпионата» Анвар Гатиятулин заслуженно занимал последнее место – его команда в пух и прах провалила первую домашнюю серию, уступив в четырёх встречах из пяти, причём допустив три разгрома от прямых конкурентов – «Авангарда», «Автомобилиста» и «Металлурга». Казанцы выглядели совершенно разобранными, не было порядка ни в защите, ни в обороне, на спецбригады было больно смотреть, а вратари ещё больше вносили неуверенности в действия полевых игроков.

Месяц спустя всё вернулось на круги своя: «Барыс» – в борьбе за нижние строчки плей-офф, в то время как татарские «барсы» уже вторые как в конференции, так и во всей лиге – впереди только команда Андрея Разина из Магнитогорска. На этом фоне так нелепо смотрятся все призывы об отставке Анвара Рафаиловича и поиске вместо него канадского специалиста. Но насколько избыточными были паникёрские настроения в сентябре, настолько же опасны будут шапкозакидательские настроения сейчас, после девятиматчевой победной серии. Гатиятулин много говорил о том, что у провала на старте чемпионата были свои причины. Ряд из них на поверхности, к примеру, «Ак Барс» явно опоздал с селекцией, и ключевые подписания совершались либо за пару дней до первого матча, либо уже по ходу сезона, так что новичков интегрировали по ходу дела.

Александр Хмелевски Фото: ak-bars.ru

При этом были и кулуарные детали, о которых мы можем знать только по косвенным признакам. Речь, например, про конфликты между игроками и теперь уже бывшим тренером по большинству Алексеем Тертышным. А также о недовольстве Дмитрия Яшкина после лишения капитанской нашивки и связанным с этим токсичным поведением в коллективе. Проблему адаптации новичков, как и обещал Анвар Рафаилович, решило время – методом проб и ошибок нашли место и Григорию Денисенко с Владимиром Алистровым, и Илье Карпухину, и даже Александр Хмелевски перестал рефлексировать касательно сорвавшегося трансфера в Омск и добавил огня в свою игру. Как результат – дубль в ворота Адама Гуски. Спорили с Тертышным хоккеисты или нет — мы не знаем, но большинство и правда не работало. В этом плане замена специалиста на Константина Шафранова выглядела логично и здраво.

А главное – она сработала. Это видно как по сухим цифрам, так и по ощущениям от действий игроков на льду, а также по их собственным впечатлениям от новых схем в спецбригадах. «Шафранов сразу объяснил, в чём мы можем подкорректировать свою игру. Мы особо не меняли сочетания, но он объяснил нам комбинации. Подсказал, как мы можем сыграть чуть лучше. На льду не тренеры, а мы: у нас есть мастерство, однако мы не могли завершить. Были моменты, но шайба не шла. Сейчас – идёт», – отметил Хмелевски, забросивший все три свои шайбы за «Ак Барс» именно при розыгрыше лишнего. Открыто о сложной ситуации вокруг Яшкина в клубе говорить не хотели, однако игра самого дорогого игрока команды долго вызывала вопросы, откуда шли и слухи об обмене.

Дмитрий Яшкин Фото: ak-bars.ru

Видимо, до русского чеха удалось достучаться – сейчас Дмитрий сконцентрирован на хоккее, и, хотя стабильности до сих пор не хватает, голы и передачи пошли. «Проснулся» и лучший снайпер клуба прошлого сезона Артём Галимов. После номинации на «Золотую клюшку» и интереса из НХЛ от Галимова ждали продолжения банкета, однако на старте сезона он и близко не показывал прежнюю результативность. В последних играх Артём вернул уверенность в себе, но что важнее – раскрылся с новых сторон и прокачал двустороннюю игру. В этом сила Гатиятулина, он умеет через личный контакт работать на персональный прогресс, в том числе с теми, на кого повесили ярлык безнадёжного лентяя. Посмотрите на Митчелла Миллера. Американец выдаёт голы-шедевры, идёт в списке лучших бомбардиров лиги, однако при этом куда внимательнее действует на своей половине площадки, чем прежде.

Другое дело – насколько длительным будет этот эффект? Прошлый сезон показал: «Ак Барс» Гатиятулина хорошо смотрится в те моменты, когда у него всё идёт по плану, но тяжело выбирается из кризиса. Провал в концовке регулярного сезона команда так и не преодолела, в серии плей-офф с «Динамо» после двух гостевых побед всё развалилось по итогам двух поражений уже у себя дома. Тем не менее реакция на сентябрьский провал, гораздо более серьёзный и глубокий, может говорить о том, что и команда, и штаб Гатиятулина ментально выросли. «Важно правильно реагировать на хорошие матчи», – верно подметил Анвар Рафаилович после девятой победы подряд. Если у него получится удерживать этот тонкий психологический баланс и дальше, казанцы могут удивить – состав у них вполне чемпионский. Только вот для реальных выводов о перспективах весной нужна куда более длительная дистанция.