Как играет казанский Ак Барс, за счёт чего они побеждают, как выступают Александр Хмелевски и Митчелл Миллер

«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
Рустам Имамов
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина?
Аудио-версия:
Команда набрала ход, но с выводами стоит быть осторожнее.

Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» на глазах у отца Илона Маска Эррола – эта победа стала девятой подряд для подопечных Анвара Гатиятулина. Если учитывать, какой хоккей показывали «барсы» ещё пару недель назад и то, что слухи об отставке Гатиятулина звучали всё сильнее и сильнее, подобный взлёт гранда татарстанского хоккея выглядит внушительным.

Но насколько он закономерен и какой «Ак Барс» настоящий – тот, что не мог держать удар в сентябре, или октябрьский, не знающий поражений? Ведь и без того аккуратные боссы клуба теперь точно не пойдут на перестановки до конца сезона, и в плей-офф казанцы отправятся именно с Анваром Рафаиловичем. Остаётся вопрос: как далеко они смогут пройти?

Анвар Гатиятулин

Анвар Гатиятулин

Фото: ak-bars.ru

Нам ещё предстоит понять, что такое длинная регулярка в 68 матчей и семь месяцев. За это время можно по несколько раз перемещаться из категории будущих чемпионов в безнадёжных аутсайдеров и наоборот. Взять, например, «Ак Барс». В конце сентября казанцы были на дне Восточной конференции, в то время как в группе лидеров держался «Барыс». В рейтинге тренеров КХЛ от редакции «Чемпионата» Анвар Гатиятулин заслуженно занимал последнее место – его команда в пух и прах провалила первую домашнюю серию, уступив в четырёх встречах из пяти, причём допустив три разгрома от прямых конкурентов – «Авангарда», «Автомобилиста» и «Металлурга». Казанцы выглядели совершенно разобранными, не было порядка ни в защите, ни в обороне, на спецбригады было больно смотреть, а вратари ещё больше вносили неуверенности в действия полевых игроков.

Вспоминаем худший старт трёхкратных обладателей Кубка Гагарина в истории:
«Ак Барс» выдал худший старт за последние годы. Нужно бить тревогу или всё наладится?
«Ак Барс» выдал худший старт за последние годы. Нужно бить тревогу или всё наладится?

Месяц спустя всё вернулось на круги своя: «Барыс» – в борьбе за нижние строчки плей-офф, в то время как татарские «барсы» уже вторые как в конференции, так и во всей лиге – впереди только команда Андрея Разина из Магнитогорска. На этом фоне так нелепо смотрятся все призывы об отставке Анвара Рафаиловича и поиске вместо него канадского специалиста. Но насколько избыточными были паникёрские настроения в сентябре, настолько же опасны будут шапкозакидательские настроения сейчас, после девятиматчевой победной серии. Гатиятулин много говорил о том, что у провала на старте чемпионата были свои причины. Ряд из них на поверхности, к примеру, «Ак Барс» явно опоздал с селекцией, и ключевые подписания совершались либо за пару дней до первого матча, либо уже по ходу сезона, так что новичков интегрировали по ходу дела.

Александр Хмелевски

Александр Хмелевски

Фото: ak-bars.ru

При этом были и кулуарные детали, о которых мы можем знать только по косвенным признакам. Речь, например, про конфликты между игроками и теперь уже бывшим тренером по большинству Алексеем Тертышным. А также о недовольстве Дмитрия Яшкина после лишения капитанской нашивки и связанным с этим токсичным поведением в коллективе. Проблему адаптации новичков, как и обещал Анвар Рафаилович, решило время – методом проб и ошибок нашли место и Григорию Денисенко с Владимиром Алистровым, и Илье Карпухину, и даже Александр Хмелевски перестал рефлексировать касательно сорвавшегося трансфера в Омск и добавил огня в свою игру. Как результат – дубль в ворота Адама Гуски. Спорили с Тертышным хоккеисты или нет — мы не знаем, но большинство и правда не работало. В этом плане замена специалиста на Константина Шафранова выглядела логично и здраво.

Приглашение Шафранова — главный ключ «оздоровления» казанцев:
«Ак Барс» будет спасать бывший тренер СКА. Но Гатиятулин в команде остаётся
«Ак Барс» будет спасать бывший тренер СКА. Но Гатиятулин в команде остаётся

А главное – она сработала. Это видно как по сухим цифрам, так и по ощущениям от действий игроков на льду, а также по их собственным впечатлениям от новых схем в спецбригадах. «Шафранов сразу объяснил, в чём мы можем подкорректировать свою игру. Мы особо не меняли сочетания, но он объяснил нам комбинации. Подсказал, как мы можем сыграть чуть лучше. На льду не тренеры, а мы: у нас есть мастерство, однако мы не могли завершить. Были моменты, но шайба не шла. Сейчас – идёт», – отметил Хмелевски, забросивший все три свои шайбы за «Ак Барс» именно при розыгрыше лишнего. Открыто о сложной ситуации вокруг Яшкина в клубе говорить не хотели, однако игра самого дорогого игрока команды долго вызывала вопросы, откуда шли и слухи об обмене.

Дмитрий Яшкин

Дмитрий Яшкин

Фото: ak-bars.ru

Видимо, до русского чеха удалось достучаться – сейчас Дмитрий сконцентрирован на хоккее, и, хотя стабильности до сих пор не хватает, голы и передачи пошли. «Проснулся» и лучший снайпер клуба прошлого сезона Артём Галимов. После номинации на «Золотую клюшку» и интереса из НХЛ от Галимова ждали продолжения банкета, однако на старте сезона он и близко не показывал прежнюю результативность. В последних играх Артём вернул уверенность в себе, но что важнее – раскрылся с новых сторон и прокачал двустороннюю игру. В этом сила Гатиятулина, он умеет через личный контакт работать на персональный прогресс, в том числе с теми, на кого повесили ярлык безнадёжного лентяя. Посмотрите на Митчелла Миллера. Американец выдаёт голы-шедевры, идёт в списке лучших бомбардиров лиги, однако при этом куда внимательнее действует на своей половине площадки, чем прежде.

Большое интервью с Митчеллом Миллером:
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»
Эксклюзив
«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»

Другое дело – насколько длительным будет этот эффект? Прошлый сезон показал: «Ак Барс» Гатиятулина хорошо смотрится в те моменты, когда у него всё идёт по плану, но тяжело выбирается из кризиса. Провал в концовке регулярного сезона команда так и не преодолела, в серии плей-офф с «Динамо» после двух гостевых побед всё развалилось по итогам двух поражений уже у себя дома. Тем не менее реакция на сентябрьский провал, гораздо более серьёзный и глубокий, может говорить о том, что и команда, и штаб Гатиятулина ментально выросли. «Важно правильно реагировать на хорошие матчи», – верно подметил Анвар Рафаилович после девятой победы подряд. Если у него получится удерживать этот тонкий психологический баланс и дальше, казанцы могут удивить – состав у них вполне чемпионский. Только вот для реальных выводов о перспективах весной нужна куда более длительная дистанция.

