Переход Ремпала в «Салават» — кот Шрёдингера. Сделка может стать оглушительным провалом

Возвращение канадца выглядит огромной удачей, но есть нюансы, которые делают его крайне опасным для клуба и болельщиков.

По завершении сезона-2024/2025 Шелдон Ремпал, блеснувший в КХЛ, принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Пошёл не куда-нибудь — а к Александру Овечкину! Тем не менее в «Вашингтоне» у 30-летнего канадца как-то не задалось — два предсезонных матча за «Кэпиталз» и ссылка в АХЛ.

Уже тогда поползли слухи о возможном возвращении Ремпала в Россию, причём не в «Салават Юлаев», где он и заявил о себе. Назывались разные потенциальные пункты назначения: то «Ак Барс», то «Трактор»… В общем, кто угодно, но не Уфа.

Только в последние дни слухи начали связывать Шелдона и его бывший клуб.

И вот 25 октября Ремпал официально вернулся в «Салават». Помимо предсезонных встреч за «Вашингтон», канадец в Северной Америке успел отметиться четырьмя матчами за фарм-клуб «Кэпиталз» — «Херши», в котором набрал всего 2 (1+1) очка.

Шелдон Ремпал в «Вашингтоне» Фото: Jason Mowry/Getty Images

Оставаться в АХЛ Шелдон не захотел, поэтому теперь он вновь в столице Башкирии. Болельщики ликуют. Но действительно ли эта сделка настолько хороша? Есть важные нюансы.

Очевидные плюсы есть

Давайте сразу подчеркнём: позитивные стороны у перехода Ремпала, конечно же, есть. «Салават» подписал хоккеиста, который уже зарекомендовал себя в Уфе. В минувшем регулярном чемпионате канадский нападающий стал вторым бомбардиром юлаевцев и четвёртым – во всей КХЛ, набрав 61 (31+30) очко в 68 матчах.

Более того, Шелдон завершил сезон в статусе лучшего бомбардира розыгрыша Кубка Гагарина — 21 (8+13) результативный балл в 19 встречах.

Ремпал превратился в настоящего лидера «Салавата». Пока Джош Ливо испытывал трудности, а Александр Хмелевски не всегда находил свою игру, Шелдон стабильно выкладывался на льду и играл до последнего. О чём вообще говорить, если форвард не пропустил ни одного матча сезона, каждый отыграв от звонка до звонка?

Вероятно, именно он и был главной звездой юлаевцев в прошлом сезоне. Так что с игровой точки зрения его возвращение — однозначный плюс и очевидное усиление для «Салавата». Нет сомнений, что Ремпал поведёт за собой Уфу и станет одним из главных факторов попадания башкирской команды в плей-офф — если не главным.

К плюсам можно отнести и тот факт, что юлаевцы перехватили звезду КХЛ у конкурентов, не позволив тем усилиться. Было бы довольно глупо не попытаться подписать игрока такой величины, когда тот освободился и мог достаться без каких-либо компенсаций. Особенно если учесть, что «Салават» обладал своими козырями, не воспользоваться которыми было бы грехом: Уфа уже знакома Шелдону, на тренерском мостике по-прежнему находится Виктор Козлов, к которому канадец относится с огромным уважением, а с недавних пор в команде играет его соотечественник и приятель Девин Броссо.

Да, это не борьба за Кубок Гагарина и не золотые горы, но кто сейчас смог бы предложить эти самые горы? У тех, чьи ресурсы позволяют заключать подобные сделки, уже нет места под потолком зарплат. Правда, вопрос в том, есть ли у Уфы необходимые финансы, но об этом чуть позже.

В общем, логика и потенциальная выгода «Салавата» понятны. Но почему тогда эта сделка не такая уж и успешная?

Минусы кажутся более сильными

Чтобы лучше понять потенциальный ущерб от этого подписания, нужно сделать шаг назад и вспомнить о контексте.

Сезон-2025/2026 для «Салавата» — это своего рода «чистилище». Год, когда команде нужно решить свои финансовые проблемы и заложить фундамент для будущего. В противном случае ситуации образца нынешнего сезона, когда у клуба нет возможности сохранить своих лучших игроков, будут повторяться из раза в раз — до бесконечности. Или до крайне трагичной развязки.

В этом контексте подписание Ремпала, которому заплатят, по данным СМИ, от 70 млн до 100 млн рублей, выглядит несколько… странно. Не пытается ли Уфа спасти сезон, «забивая» на долги, которые надо бы уже раздать? Не хочет ли менеджмент очистить свою репутацию за счёт мощной сделки, которая, однако, способна нанести ущерб финансовому состоянию клуба? Вот что пугает больше всего.

Эта сделка могла бы выглядеть логичной и абсолютно оправданной, если бы у команды были реальные шансы на борьбу за Кубок Гагарина. Однако нынешний «Салават», даже несмотря на постепенно налаживающуюся ситуацию, не претендент на трофей. В таком случае зачем и так испытывающему финансовые сложности клубу брать хоккеиста? Чтобы выйти в плей-офф? Но зачем это нужно ценой таких жертв?

Поймите правильно, Ремпал обязательно поможет юлаевцам и станет ещё одним светлым пятном для команды в текущем сезоне, в этом нет сомнений. Однако в контексте нынешних проблем это подписание может выглядеть просто как выбрасывание на ветер денег, которых и так нет. Ещё и без какой-то конкретной цели. Ведь выход в плей-офф не должен стоить финансового благополучия команды.

Впрочем, переход канадца мог бы быть суперсделкой, если бы «Салават» учёл следующие нюансы:

Подписание Ремпала не должно помешать финансовой стабильности Уфы в следующем сезоне. Насчёт этого пока есть вопросы. Непонятно, за счёт чего в клубе нашли деньги на Шелдона. Хочется верить, что это подписание не повредит «Салавату», но на данный момент конкретных ответов нет. Контракт нужно было заключить на два-три года. Ухватить такого исполнителя с прицелом на будущее стало бы огромной удачей. В нынешнем виде — то есть до конца сезона — большого смысла в сделке действительно нет. Ну поможет Ремпал попасть в плей-офф — а дальше что? Его всё ещё могут увести в следующее межсезонье. «Салават», как кажется, сам подставляется, игнорируя более стабильные и проверенные варианты (например, более длительный контракт своему лидеру). Хотя, может быть, менеджмент юлаевцев просто не верит в возвращение больших денег?

Шелдон Ремпал Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме того, при наихудшем исходе сделка по Шелдону может принести новую боль уфимским болельщикам. Если сезон всё-таки совсем не заладится, Ремпала с большой вероятностью обменяют в дедлайн, пытаясь извлечь хоть какую-то выгоду. Фанаты вряд ли простят очередной удар в спину, но, возможно, та радость, которую канадец принесёт им в ходе сезона, немного оправдает сделку и потенциальные страдания.

Вот и выходит парадоксальная ситуация. Переход Ремпала кажется большой удачей, однако в то же время способен принести огромную боль. Даже критиковать менеджмент «Салавата» в данный момент не хочется, поскольку непонятны многие нюансы вроде тех, откуда у Уфы взялись деньги на Шелдона. Как бы то ни было, прямо сейчас сделка по Ремпалу — это кот Шрёдингера: она может оказаться и крышесносным успехом, и оглушительным провалом.

