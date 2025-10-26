Топ-события понедельника: «Авангард» — «Магнитка» в КХЛ, Черчесов против Осинькина и НБА

Начинаем неделю со спорта: «Тампа» — «Вегас» в НХЛ, «Енисей» — «Зенит-Казань» в волейбольной Суперлиге и «Бетис» — «Атлетико» в Примере!

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Кучеров помочь «Тампе» подняться со дна?

«Лайтнинг» кошмарно начали сезон, одержав лишь две победы в восьми матчах и осев на последнем месте в Восточной конференции. «Молниям» не помогла даже победа в последней встрече с «Анахаймом». Тем не менее у «Тампы» есть поводы для радости — Никита Кучеров наконец добрался до отметки в 1000 очков и готов продолжить тащить свою команду. Хотя с «Вегасом» просто не будет — «рыцари» набрали отличный ход и сейчас всего на два очка отстают от лидера Запада.

🏀 1:00: «Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева остановят Адетокунбо и компанию?

«Милуоки Бакс» начал сезон с двух побед подряд. Правда, «олени» одолели одних из аутсайдеров Восточной конференции — «Вашингтон» и «Торонто». «Кливленд Кавальерс» уже успел сыграть с очень сильным «Нью-Йорком», и уступил, а также победил «Бруклин». Обе команды намерены бороться за прямой выход в плей-офф, поэтому очки терять не намерены в любом матче. Кому достанется победа?

🏒 3:00: «Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: поможет ли Панарин «рейнджерам» избежать позора?

После провала в прошлом сезоне новая регулярка также не приносит особых радостей «Нью-Йорку». «Рейнджерс» одержали всего три победы в девяти встречах и опустились на 14-е место на Востоке. Впереди их, однако, ждёт матч с аутсайдером лиги — «Калгари». За девять встреч «огоньки» набрали всего три очка, поэтому неудача в этом матче будет для «Рейнджерс» настоящим позором. Так что самое время включиться Артемию Панарину.

🏐 15:00: «Енисей» — «Зенит-Казань», мужская Суперлига, 3-й тур

Интрига: удивят ли сибиряки?

Конечно, казанцы — явные фавориты, но в Красноярске они всегда играют непросто. А ещё «Енисей» хорошо стартовал — победа над «Газпромом-Югра» и выездное поражение на тай-брейке от «Белогорья». Команда Алексея Вербова сейчас находится в состоянии притирки, поиска новых взаимодействий. Возможно, красноярцы смогут удивить?

🏒 16:30: «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Магнитка» реванш за унизительное поражение?

Команды уже встречались в нынешнем сезоне, и тогда «Авангард» крупно обыграл магнитогорцев — 5:1. Это поражение, конечно, не помешало «Металлургу» остаться на первом месте как на Востоке, так и в сводной таблице КХЛ, однако всё равно стало неприятным событием. Так что сейчас подопечные Андрея Разина наверняка хотят взять реванш. Но получится ли?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли дерзкий «Адмирал» победную серию казанцев?

«Ак Барс» после поражения в конце сентября выдал девятиматчевую победную серию и не собирается сбавлять обороты. Подопечные Анвара Гатиятулина совершили мощный спурт с предпоследнего места в конференции на второе — и теперь отстают от лидера всего на три очка. С дальневосточным соперником, однако, просто не будет. «Адмирал» опустился на предпоследнюю строчку на Востоке, но казанцы не понаслышке знают, насколько опасной может быть команда со дна таблицы.

⚽️ 19:30: «Ахмат» — «Сочи», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Черчесов на пути у исправляющихся аутсайдеров

Сочинцы приходят в себя после назначения Игоря Осинькина. Тем не менее по-прежнему обитают на последнем месте. «Зениту» они достойного сопротивления не оказали и устроились на 0:3. Будет ли проще с «Ахматом», если учитывать, что грозненцы при Станиславе Черчесове уступили лишь один раз за девять туров? Сомнительно. И всё же «Сочи» сам загнал себя в такое положение: очки нужны независимо от силы сопротивления, иначе есть неиллюзорный риск вновь рухнуть в Pari Первую лигу.

⚽️ 23:00: «Бетис» — «Атлетико», Примера, 10-й тур

Интрига: мадридцы рвутся в зону ЛЧ после кошмарного старта

Видеть «Атлетико» вне топ-4 Ла Лиги довольно странно. Тем не менее так пока и есть, потому что мадридцы откровенно «плыли» на старте сезона. Как иначе объяснить одну лишь победу в пяти турах? Дальше они наконец-то собрались и теперь нагоняют лидеров. Если получится одолеть «Бетис», с которым команда Диего Симеоне сейчас как раз наравне, позади в таблице останется идущий четвёртым «Эспаньол». Кто кого, Хулиан Альварес или Антони?