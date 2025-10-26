Скидки
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 27 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: «Авангард» — «Магнитка» в КХЛ, Черчесов против Осинькина и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 октября 2025 года
Аудио-версия:
Начинаем неделю со спорта: «Тампа» — «Вегас» в НХЛ, «Енисей» — «Зенит-Казань» в волейбольной Суперлиге и «Бетис» — «Атлетико» в Примере!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Кучеров помочь «Тампе» подняться со дна?

«Лайтнинг» кошмарно начали сезон, одержав лишь две победы в восьми матчах и осев на последнем месте в Восточной конференции. «Молниям» не помогла даже победа в последней встрече с «Анахаймом». Тем не менее у «Тампы» есть поводы для радости — Никита Кучеров наконец добрался до отметки в 1000 очков и готов продолжить тащить свою команду. Хотя с «Вегасом» просто не будет — «рыцари» набрали отличный ход и сейчас всего на два очка отстают от лидера Запада.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
О новом достижении Кучерова:
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Видео
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ

🏀 1:00: «Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хозяева остановят Адетокунбо и компанию?

«Милуоки Бакс» начал сезон с двух побед подряд. Правда, «олени» одолели одних из аутсайдеров Восточной конференции — «Вашингтон» и «Торонто». «Кливленд Кавальерс» уже успел сыграть с очень сильным «Нью-Йорком», и уступил, а также победил «Бруклин». Обе команды намерены бороться за прямой выход в плей-офф, поэтому очки терять не намерены в любом матче. Кому достанется победа?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Последний матч «Кливленда» с «Бруклином» Дёмина:
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА

🏒 3:00: «Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Панарин «рейнджерам» избежать позора?

После провала в прошлом сезоне новая регулярка также не приносит особых радостей «Нью-Йорку». «Рейнджерс» одержали всего три победы в девяти встречах и опустились на 14-е место на Востоке. Впереди их, однако, ждёт матч с аутсайдером лиги — «Калгари». За девять встреч «огоньки» набрали всего три очка, поэтому неудача в этом матче будет для «Рейнджерс» настоящим позором. Так что самое время включиться Артемию Панарину.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Пока не помогает даже Панарин:
«Мы просто жалкие». «Рейнджерс» дома не смогли одолеть даже самую слабую команду НХЛ
«Мы просто жалкие». «Рейнджерс» дома не смогли одолеть даже самую слабую команду НХЛ

🏐 15:00: «Енисей» — «Зенит-Казань», мужская Суперлига, 3-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
27 октября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удивят ли сибиряки?

Конечно, казанцы — явные фавориты, но в Красноярске они всегда играют непросто. А ещё «Енисей» хорошо стартовал — победа над «Газпромом-Югра» и выездное поражение на тай-брейке от «Белогорья». Команда Алексея Вербова сейчас находится в состоянии притирки, поиска новых взаимодействий. Возможно, красноярцы смогут удивить?

Статистика Суперлиги
Сибиряки едва не сотворили сенсацию во 2-м туре:
Алекно выиграл дерби! Главные события 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги
Алекно выиграл дерби! Главные события 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги

🏒 16:30: «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Магнитка» реванш за унизительное поражение?

Команды уже встречались в нынешнем сезоне, и тогда «Авангард» крупно обыграл магнитогорцев — 5:1. Это поражение, конечно, не помешало «Металлургу» остаться на первом месте как на Востоке, так и в сводной таблице КХЛ, однако всё равно стало неприятным событием. Так что сейчас подопечные Андрея Разина наверняка хотят взять реванш. Но получится ли?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Переход Кузнецова помог магнитогорцам?
«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым
Эксклюзив
«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли дерзкий «Адмирал» победную серию казанцев?

«Ак Барс» после поражения в конце сентября выдал девятиматчевую победную серию и не собирается сбавлять обороты. Подопечные Анвара Гатиятулина совершили мощный спурт с предпоследнего места в конференции на второе — и теперь отстают от лидера всего на три очка. С дальневосточным соперником, однако, просто не будет. «Адмирал» опустился на предпоследнюю строчку на Востоке, но казанцы не понаслышке знают, насколько опасной может быть команда со дна таблицы.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Почему казанцы так резко преобразились?
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив

⚽️ 19:30: «Ахмат» — «Сочи», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Черчесов на пути у исправляющихся аутсайдеров

Сочинцы приходят в себя после назначения Игоря Осинькина. Тем не менее по-прежнему обитают на последнем месте. «Зениту» они достойного сопротивления не оказали и устроились на 0:3. Будет ли проще с «Ахматом», если учитывать, что грозненцы при Станиславе Черчесове уступили лишь один раз за девять туров? Сомнительно. И всё же «Сочи» сам загнал себя в такое положение: очки нужны независимо от силы сопротивления, иначе есть неиллюзорный риск вновь рухнуть в Pari Первую лигу.

Статистика РПЛ
В успехе Осинькина есть сомнения:
«Осинькин никогда и не был кризисным менеджером». Корнеев оценил ситуацию в «Сочи»

⚽️ 23:00: «Бетис» — «Атлетико», Примера, 10-й тур

Испания — Примера . 10-й тур
27 октября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцы рвутся в зону ЛЧ после кошмарного старта

Видеть «Атлетико» вне топ-4 Ла Лиги довольно странно. Тем не менее так пока и есть, потому что мадридцы откровенно «плыли» на старте сезона. Как иначе объяснить одну лишь победу в пяти турах? Дальше они наконец-то собрались и теперь нагоняют лидеров. Если получится одолеть «Бетис», с которым команда Диего Симеоне сейчас как раз наравне, позади в таблице останется идущий четвёртым «Эспаньол». Кто кого, Хулиан Альварес или Антони?

Статистика Примеры
У Мостового есть вопросы к Симеоне. Всё из-за разгромного поражения в ЛЧ:
Мостовой: не думал, что «Атлетико» проиграет «Арсеналу» 0:4, есть вопросы к Симеоне
