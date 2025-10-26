Скидки
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 октября, обзоры, видео, расписание игр на 27 октября

«Северсталь» возглавила Запад, «Автомобилист» развалился за шесть минут. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ (26.10.2025)
Аудио-версия:
«Спартак» и ЦСКА выиграли матчи в Москве.

26 октября в регулярном чемпионате КХЛ прошло четыре матча. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Бикмуллин, Поляков) – 06:17 (5x5)     1:1 Тодд (Кин, Мальцев) – 13:19 (5x4)     2:1 Пивчулин (Беляев, Усманов) – 14:28 (5x5)     2:2 Орлов – 19:44 (5x5)     3:2 Локхарт (Кин, Рябов) – 24:34 (5x5)     4:2 Мальцев (Локхарт, Кин) – 29:47 (5x5)     4:3 Бикмуллин (Сероух, Ли) – 38:54 (5x4)     5:3 Тодд (Кин, Мальцев) – 47:45 (5x4)    

Соперники подошли к очному матчу после сокрушительных поражений в прошлом туре, так что и «Спартак», и «Сочи» хотели реабилитироваться. Два периода в Москве шла равная игра, красно-белые вели с минимальным преимуществом в счёте, а в третьем периоде победную для хозяев точку поставил Нэйтан Тодд, оформивший дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Лихачёв, Дубакин) – 07:16 (5x4)     1:1 Дроздов (Полтапов) – 24:24 (5x5)     2:1 Нестеров (Бучельников, Провольнев) – 29:11 (5x5)    

Набравший победный ход ЦСКА дома принимал «Амур». Хабаровчанам удалось открыть счёт в начале встречи и долгое время сдерживать натиск армейцев, но в середине второго периода хозяева забили дважды в течение пяти минут, и этот отрезок в матче оказался решающим. Победный гол забил Никита Нестеров, а у голкипера Дмитрия Гамзина 32 сейва за игру, включая 13 спасений в третьем периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер – 11:03 (5x5)     1:1 Шавин – 12:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Атанасов, Яремчук) – 13:23 (5x5)     3:1 Конюшков (Фирстов, Летунов) – 13:57 (5x5)     4:1 Соколов – 17:15 (5x5)     5:1 Белевич (Шавин) – 18:29 (5x5)     5:2 Денежкин (Да Коста, Голышев) – 27:40 (5x5)     6:2 Атанасов (Яремчук, Виноградов) – 42:58 (5x5)     6:3 Волк (Бусыгин, Мэйсек) – 44:51 (5x5)     6:4 Голышев (Юдин, Денежкин) – 51:43 (5x5)     7:4 Виноградов (Летунов) – 58:02 (en)    

В Нижнем Новгороде ничто не предвещало беды для «Автомобилиста» в первом периоде: уральцы открыли счёт в середине отрезка и комфортно себя чувствовали, но затем взяли и пропустили до перерыва пять подряд голов! Не помогли на этом отрезке ни тайм-аут, ни замена голкипера. Во втором и третьем периодах «Автомобилист» бросился в погоню, немного в ней преуспел, сократив разницу в счёте до двух шайб, однако всё-таки «Торпедо» довольно спокойно удержало нужный результат.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Абросимов (Грегуар, Муханов) – 15:20 (5x4)     1:1 Рендулич (Меркли) – 17:23 (5x5)     2:1 Ильин (Квочко, Фомин) – 24:33 (5x5)     3:1 Муханов (Калдис, Квочко) – 32:34 (5x5)     4:1 Чебыкин (Аймурзин, Ильин) – 44:15 (5x4)    

«Северсталь» вернулась из триумфальной поездки и встречалась с «Шанхайскими Драконами», у которых наметилась неприятная серия поражений. И матч команд, находящихся в разном состоянии, предсказуемо завершился уверенной победой череповчан. После первого периода счёт был равным, но затем «Северсталь» забила своевременные голы, а в заключительном отрезке закрепила результат. Команда Андрея Козырева одержала седьмую победу подряд и возглавила Западную конференцию КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 27 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Барыс
Астана
Новости. Хоккей
