«Северсталь» возглавила Запад, «Автомобилист» развалился за шесть минут. Итоги дня в КХЛ

26 октября в регулярном чемпионате КХЛ прошло четыре матча. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Соперники подошли к очному матчу после сокрушительных поражений в прошлом туре, так что и «Спартак», и «Сочи» хотели реабилитироваться. Два периода в Москве шла равная игра, красно-белые вели с минимальным преимуществом в счёте, а в третьем периоде победную для хозяев точку поставил Нэйтан Тодд, оформивший дубль.

Набравший победный ход ЦСКА дома принимал «Амур». Хабаровчанам удалось открыть счёт в начале встречи и долгое время сдерживать натиск армейцев, но в середине второго периода хозяева забили дважды в течение пяти минут, и этот отрезок в матче оказался решающим. Победный гол забил Никита Нестеров, а у голкипера Дмитрия Гамзина 32 сейва за игру, включая 13 спасений в третьем периоде.

В Нижнем Новгороде ничто не предвещало беды для «Автомобилиста» в первом периоде: уральцы открыли счёт в середине отрезка и комфортно себя чувствовали, но затем взяли и пропустили до перерыва пять подряд голов! Не помогли на этом отрезке ни тайм-аут, ни замена голкипера. Во втором и третьем периодах «Автомобилист» бросился в погоню, немного в ней преуспел, сократив разницу в счёте до двух шайб, однако всё-таки «Торпедо» довольно спокойно удержало нужный результат.

«Северсталь» вернулась из триумфальной поездки и встречалась с «Шанхайскими Драконами», у которых наметилась неприятная серия поражений. И матч команд, находящихся в разном состоянии, предсказуемо завершился уверенной победой череповчан. После первого периода счёт был равным, но затем «Северсталь» забила своевременные голы, а в заключительном отрезке закрепила результат. Команда Андрея Козырева одержала седьмую победу подряд и возглавила Западную конференцию КХЛ.

Матчи 27 октября

