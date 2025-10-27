Большой скандал в НХЛ! Тренер «Вашингтона» отстранён до конца сезона

Скидки
Тренер Вашингтона Митч Лав отстранён до конца сезона после обвинений в домашнем насилии, подробности

Максим Макаров
Митч Лав
Помощник Спенсера Карбери Митч Лав немедленно освобождён от должности после обвинений в домашнем насилии.

Около полутора месяцев назад в прессу попала новость о том, что «Вашингтон» отстранил одного из помощников Спенсера Карбери от работы с командой. Митч Лав не имел возможности трудиться ни в лагере новичков, ни на сборах с основной командой.

Тогда Washington Post сообщал, что дело касается личного проступка, который Лав якобы совершил ещё до работы в «Кэпиталз». Но при этом, что конкретно совершил тренер, не было известно.

А вчера тайное стало явным — НХЛ отстранила до конца сезона помощника главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Митча Лава. Причина — предполагаемое домашнее насилие.

Сразу же отреагировал и сам «Вашингтон»: «Митч Лав освобождён от обязанностей помощника тренера. Решение вступает в силу немедленно. Это решение принято по результатам расследования, проведённого НХЛ в отношении прошлых обвинений. Организация стремится поддерживать самые высокие стандарты поведения и ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По сообщению Франка Серавалли, расследование дела Лава началось, когда клубы получили письмо от женщины, у которой раньше были отношение с тренером. В нём упоминались опасения по поводу поведения Митча. Считается, что это поспособствовало тому, что Лав не получил должность главного тренера в команде НХЛ. Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на этот пост в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».

В НХЛ также заявили, что Лав был дисквалифицирован до завершения тщательного разбирательства за поведение, наносящее ущерб лиге. Митч может вернуться к работе в сезоне-2026/2027 при соблюдении определённых условий.

