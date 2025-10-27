«Спартак» и СКА готовят яркий обмен. Кто от него выиграет?

На днях «Чемпионат» выдал очередной мощный трансферный инсайд: права на защитника Егора Савикова перейдут от «Спартака» к СКА. Позднее эту информацию подтвердило агентство Winners, представляющее интересы молодого игрока.

«Мы видим множество сообщений и публикаций в СМИ, касающихся ситуации с Егором Савиковым. Хотим официально сообщить, что переговоры между хоккейными клубами СКА и «Спартак» по поводу перехода прав на игрока находятся на завершающем этапе. Мы надеемся, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто и права на Егора Савикова перейдут к хоккейному клубу СКА», — сказано в заявлении.

Отметим, что Савиков по-прежнему без контракта: договориться с красно-белыми о новом соглашении так и не удалось, а вырваться из «Спартака» не так-то просто (спросите, например, у Матвея Заседы). Егор в свои 22 года является ограниченно свободным агентом, а это означает, что права на него в КХЛ принадлежат красно-белым. Можно, конечно, уехать играть в Европу, однако там вряд ли удастся заработать и сильно вырасти в профессиональном плане. Уровень совсем другой.

Егор Савиков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Савикову, безусловно, нужно играть в КХЛ, а москвичам – получить выгодную компенсацию за свой актив.

В нынешнем СКА при Игоре Ларионове у руля много молодёжи, которой дают шанс: Дишковский, Короткий, Недопёкин, Зеленов, Романов. Нет сомнений, что в Санкт-Петербурге сразу договорятся с Егором и его представителями о долгосрочном соглашении.

А кого СКА отдаст взамен? Главное — права на центрального нападающего Марата Хуснутдинова. Он сейчас находится в системе «Бостона», но сидит в запасе с очень туманными перспективами. Контракт — до конца сезона-2026/2027, однако вряд ли Марат пробудет в Северной Америке так долго. Нужно возвращаться в Россию, получать игровую практику, развиваться. Центры в КХЛ всегда в почёте.

Кроме того, планируется, что москвичи получат Максима Сельдемирова — форварда юношеской сборной России 2008 года, а также денежную компенсацию. В общем, вполне себе адекватные вложения и от спартаковцев, и от армейцев.

Есть ощущение, что по итогам грядущей сделки выиграют все стороны, обмен выгоден и для обоих клубов, и для хоккеиста. «Спартак» получит достойную компенсацию в виде игроков и денег, СКА – классного молодого защитника с серьёзными перспективами роста, сам же Егор наконец-то продолжит играть в хоккей, а не ждать и терять драгоценное время.

Осталось дождаться окончательных деталей, подробностей и официального объявления о сделке со стороны «Спартака», СКА и Континентальной лиги.