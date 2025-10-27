Главная сенсация НХЛ! «Юта» делит первое место в лиге и выиграла уже семь матчей подряд

Заход «кто бы мог подумать» является одним из часто употребляемых в любой сфере жизни: будь то спорт, политика или экономика. Обойдёмся без его использования, но одной строкой проговорим один момент – как же переезд из Аризоны изменил ситуацию в отношении франшизы (которая де-юре стала новой)! Ведь теперь команда играет не в пятитысячном «сарае» без каких-либо перспектив, а находится в месте, где особо прививать любовь к хоккею не надо. К тому же теперь франшизой владеет Райан Смит, чьи планы грандиозны. Мы уже недавно на примере «Вегаса» убедились, что может произойти, когда у руля находится амбициозный руководитель.

В нынешнем сезоне до сегодняшнего матча с «Виннипегом» «Юта» одержала шесть побед подряд и пробралась в лидеры Центрального дивизиона.

В Виннипеге новая команда ещё ни разу не побеждала – 0:3 и 2:5. Да, история противостояний фактически отсутствует, но выиграть подопечным Андре Туриньи хотелось побыстрее.

В первом периоде голов не было, зато во втором команды прилично разошлись, организовав в ворота друг друга по две шайбы. Отличный отрезок для «Юты» выдался аккурат под экватор двадцатиминутки, когда сначала Михаил Сергачёв реализовал большинство, а через минуту Майкл Карконе вывел «мамонтов» вперёд.

Ключевым же отрезком игры стала пятиминутка в третьем периоде, когда сначала Витек Ванечек потащил три броска подряд, парировав даже добивание Алекса Иафалло в упор, а потом победную шайбу воткнул Дилан Гюнтер. И здесь бы хотелось выделить работу всей тройки – Джон Петерка побежал в мало что обещающий прессинг, однако в итоге отобрал шайбу, а Логан Кули своевременно скинул передачу 11-му номеру «мамонтов».

Седьмая победа подряд позволила команде закрепиться на вершине Центрального дивизиона.

Но всё же: почему «мамонты» так хороши на старте сезона?

Во-первых, менеджмент провёл грамотную работу в межсезонье и заткнул дыры в составе. Переход в качестве свободного агента недавнего обладателя Кубка Стэнли Нейта Шмидта – большая победа, так как желающих заполучить защитника было предостаточно. Переход из той же «Флориды» Ванечека на роль бэкапа пока тоже оправдывает себя – Витек больше двух шайб за матч ещё не пропускал.

Но главное усиление – Джон Петерка, которого удалось выменять из «Баффало», где он за четыре года успел стать лидером. Немец был призван закрыть свободную позицию в топ-6.

Две верхние тройки вырисовывались перед сезоном, однако, что будет всё настолько круто, ожидать никто не мог. Ник Шмальц прямо сейчас является лучшим бомбардиром НХЛ с 16 очками в 10 матчах. Да, форвард был хорош ещё в «Аризоне», где шёл по показателю «очко за игру», но та агония вокруг «койотов» отвлекала внимание от игры Ника.

С Клейтоном Келлером тоже всё в порядке, однако тут важно отметить именно вторую тройку, потенциал которой громаден. В ней нет никого, кому было бы больше 23 лет, но при этом парни обтесались (кто где) в НХЛ уже настолько, что готовы давать не промежуточный, а стабильный результат. 21-летний Логан Кули, который играет последний год по контракту новичка, будучи центром, отлично дирижирует атаками, Петерка даёт объём и скорость, а Дилан Гюнтер всё это дело завершает – бросок у канадца фантастический.

Прямо сейчас команда из Солт-Лейк-Сити – самая результативная в НХЛ. За 10 матчей парни Туриньи наколотили 37 шайб – фантастический показатель.

Однако важна для «Юты» и стабильная игра голкиперов – да, ни Карел Веймелка, ни Ванечек звёзд с неба не хватают, но при этом выручают тогда, когда это надо. Качество для вратаря важнейшее.

Нельзя не завести разговор и о Михаиле Сергачёве, который в «Тампе» так и не смог стать первым защитником: помешали и травмы, и нестареющий Хедман. А вот в «Юте» он получил ту роль, для которой он и предназначен: первые спецбригады большинства, меньшинства и выход на лёд во всех ключевых моментах. Россиянин прямо сейчас ходит в топ-10 игроков НХЛ по среднему игровому времени.

Михаил Сергачёв и Карел Веймелка Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

А безусловно лучшей парой защитников «Юты» по проценту допущенных у своих ворот голевых моментов являются Шмидт и Джон Марино. Глубина какая-никакая есть и в защите, хоть и не такая, как в нападении.

Да, «мамонты» являются самой результативной командой НХЛ, однако по остальным ключевым показателям и близко не находятся в топе: ни по большинству, ни по меньшинству, ни по метрикам силовой борьбы. В этом можно увидеть положительный знак – команде есть куда расти.

Главное же заключается в том, что это очень молодая команда, которая сегодня готова бороться за плей-офф, а завтра, возможно, уже будет претендовать на проход в поздние стадии Кубка Стэнли. Накопленные ещё «Аризоной» активы в правильных руках начинают работать. Это не может не радовать.