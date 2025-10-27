Дуэт из «Металлурга» или новые звёзды лиги? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в этом месяце регулярного сезона КХЛ, понравился больше всего. В рейтинге рассматривается период с 29 сентября по 26 октября.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Роман Канцеров
21-летний форвард стремительно ворвался в снайперскую гонку – если к концу сентября в его активе было всего четыре заброшенные шайбы, то месяц спустя он утроил это количество. В 10 играх Канцеров отличился восемь раз, благодаря чему вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов лиги, и ещё четыре раза помог забить партнёрам.
Владимир Ткачёв
За последний месяц новичок «Металлурга» совершил впечатляющий рывок, который позволил ему вырваться на первое место в гонке бомбардиров лиги – за 10 матчей Владимир набрал 15 очков, в которые уложились не только 13 передач, но и его первые два гола в составе «сталеваров». Был ли способ начать карьеру в новом клубе лучше?
Максим Дорожко
Максим продолжает оставаться практически безальтернативным первым номером «Амура» – он сыграл в девяти из последних 10 матчей «тигров». В его активе за это время есть «сухарь» в игре с «Ладой» и несколько встреч с 40+ спасениями. По надёжности Дорожко входит в топ-9 вратарей КХЛ, при этом лишь два голкипера – Артемий Плешков и Владислав Подъяпольский – демонстрируют лучший показатель отражённых бросков.
Филипп Долганов
Вратарь «Нефтехимика» провёл выдающийся месяц – лишь один раз за восемь матчей он отразил менее 91,7% бросков, при этом в двух играх подряд по его воротам бросили 51 раз! И в этих матчах «волки» одерживали победы. Выручать свою команду всё время у Долганова не получается – по надёжности он не входит в топ-10 вратарей лиги, – но это точно не его вина, ведь в общей сложности он отражает 93,6% бросков и делит третье место по этому показателю с Максимом Дорожко.
Александр Самойлов
«Северсталь» вышла на первое место Запада, и немалая заслуга в этом принадлежит Самойлову – голкипер выходил на лёд в 9 из 10 последних матчей череповчан и дважды «засушил» соперников своей команды. Александр не всегда был стабилен, но при этом во многих играх показал очень хороший уровень, который помогал «сталеварам» побеждать.
Максим Лажуа
Канадский защитник «Авангарда» провёл последний месяц результативно – в девяти встречах Лажуа четыре раза забил сам и шесть раз ассистировал партнёрам. Новичок «ястребов» всё увереннее чувствует себя в КХЛ и уже по итогам второго месяца в лиге делит лидерство в списке бомбардиров-защитников с Джесси Блэкером из «Автомобилиста».
Сэм Энас
Американский нападающий минского «Динамо» ненадолго затих в начале октября, оставшись без результативных действий в трёх матчах, но в целом выдал убойный месяц – в общей сложности за 10 игр он набрал 11 (7+4) очков, что позволяет ему идти в двойке лучших снайперов лиги и в тройке лучших бомбардиров.
Владислав Подъяпольский
Голкипер «Динамо» вернулся на лёд только в октябре, но сразу же показал свой высокий уровень – в семи матчах Владислав отразил 94% бросков при показателе надёжности 1,84 и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По проценту отражённых бросков во всей КХЛ он уступает только Артемию Плешкову, а в списке самых надёжных вратарей лиги находится на первом месте.
Митчелл Миллер
Американец – один из главных элементов чудесного преображения «Ак Барса» в октябре. За 10 матчей Миллер всего два раза ушёл со льда без очков, а в остальных восьми случаях совершил 11 (3+8) результативных действий. На всякий случай напоминаем: Митч – защитник. Который ещё и делит первое место по голам среди коллег по амплуа с Бреннаном Менеллом и Райлли Уолшем (по шесть).
Константин Окулов
Константин продолжает отличный период в Омске – его текущая результативная серия составляет пять матчей, а всего за девять последних встреч он набрал 12 (3+9) очков. При этом если Окулов забрасывает, то исключительно важные шайбы – один из его голов открыл счёт в матче с «Северсталью» (пусть тогда «Авангард» и проиграл), а другие два – с «Адмиралом» и «Автомобилистом» – стали победными.
Джош Ливо
Бенуа Гру в матче с «Сибирью» принял «тренерское решение» оставить «Трактор» без лучшего бомбардира команды и одного из самых результативных игроков лиги – до выезда в Новосибирск Ливо провёл отрезок из 10 матчей, в восьми из которых набрал 10 (3+7) очков и ещё два раза не смог отметиться результативными действиями. Сейчас Джош всего на два очка отстаёт от лидера гонки бомбардиров Владимира Ткачёва.
Нэйтан Тодд
Первый месяц Тодда в «Спартаке» вышел так себе, зато в октябре канадец заиграл совершенно по-другому – в девяти матчах форвард набрал 11 (6+5) очков и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров команды после Адама Ружички. Алексей Жамнов после встречи с «Сочи» сказал, что Нэйтан может играть ещё лучше – если он будет, то уже скоро станет главным лидером красно-белых.
Джесси Блэкер
После летней истории с толком не состоявшимся переходом в «Авангард» и возвращением в «Автомобилист» Блэкер заиграл с усиленной мотивацией – в последних 12 матчах он набрал 10 (4+6) очков и теперь делит первое место среди бомбардиров-защитников с «ястребом» Максимом Лажуа. Всего одно результативное действие отделяет Джесси от повторения результата прошлого сезона (тогда было 18 очков) и шесть – от его лучшего сезона в КХЛ (24).
Владимир Галкин
Если бы не одна неудачная минута в матче с «Торпедо» 26 октября, прошедший месяц для Владимира можно было бы назвать практически идеальным – лишь в одной из шести игр до этого он отражал меньше 92,9% бросков, а в двух встречах с «Авангардом» он пропустил всего один гол после 75 попыток от «ястребов». Игра в Нижнем Новгороде значительно испортила статистику Гaлкину, но на общем впечатлении от его игры это сказываться не должно.
Райли Уолш
Лидерами по результативности в «Барысе» являются два игрока – форвард Майк Веккьоне и… защитник Райли Уолш. Разделить место на этой вершине со своим соотечественником Уолшу помог ударный отрезок из последних 10 матчей, где он забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач. Кстати, всего у Райли уже шесть точных бросков – столько же, сколько и у лидеров снайперской гонки среди защитников Бреннана Менелла и Митчелла Миллера.