Главная Хоккей Статьи

15 лучших игроков октября в КХЛ в сезоне-2025/2026, рейтинг, Ткачёв, Ливо, Окулов, Канцеров, Миллер, Тодд, Лажуа, Блэкер

Дуэт из «Металлурга» или новые звёзды лиги? 15 лучших игроков месяца в КХЛ
Дмитрий Сторожев
15 лучших игроков октября в КХЛ
Кандидатов хватает даже среди вратарей.

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в этом месяце регулярного сезона КХЛ, понравился больше всего. В рейтинге рассматривается период с 29 сентября по 26 октября.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Рейтинг — 15 лучших игроков месяца в КХЛ
Роман Канцеров
Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru
1 место

Роман Канцеров

21-летний форвард стремительно ворвался в снайперскую гонку – если к концу сентября в его активе было всего четыре заброшенные шайбы, то месяц спустя он утроил это количество. В 10 играх Канцеров отличился восемь раз, благодаря чему вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов лиги, и ещё четыре раза помог забить партнёрам.

Владимир Ткачёв
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
2 место

Владимир Ткачёв

За последний месяц новичок «Металлурга» совершил впечатляющий рывок, который позволил ему вырваться на первое место в гонке бомбардиров лиги – за 10 матчей Владимир набрал 15 очков, в которые уложились не только 13 передач, но и его первые два гола в составе «сталеваров». Был ли способ начать карьеру в новом клубе лучше?

Максим Дорожко
Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
3 место

Максим Дорожко

Максим продолжает оставаться практически безальтернативным первым номером «Амура» – он сыграл в девяти из последних 10 матчей «тигров». В его активе за это время есть «сухарь» в игре с «Ладой» и несколько встреч с 40+ спасениями. По надёжности Дорожко входит в топ-9 вратарей КХЛ, при этом лишь два голкипера – Артемий Плешков и Владислав Подъяпольский – демонстрируют лучший показатель отражённых бросков.

Филипп Долганов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
4 место

Филипп Долганов

Вратарь «Нефтехимика» провёл выдающийся месяц – лишь один раз за восемь матчей он отразил менее 91,7% бросков, при этом в двух играх подряд по его воротам бросили 51 раз! И в этих матчах «волки» одерживали победы. Выручать свою команду всё время у Долганова не получается – по надёжности он не входит в топ-10 вратарей лиги, – но это точно не его вина, ведь в общей сложности он отражает 93,6% бросков и делит третье место по этому показателю с Максимом Дорожко.

Александр Самойлов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Александр Самойлов

«Северсталь» вышла на первое место Запада, и немалая заслуга в этом принадлежит Самойлову – голкипер выходил на лёд в 9 из 10 последних матчей череповчан и дважды «засушил» соперников своей команды. Александр не всегда был стабилен, но при этом во многих играх показал очень хороший уровень, который помогал «сталеварам» побеждать.

Максим Лажуа
Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru
6 место

Максим Лажуа

Канадский защитник «Авангарда» провёл последний месяц результативно – в девяти встречах Лажуа четыре раза забил сам и шесть раз ассистировал партнёрам. Новичок «ястребов» всё увереннее чувствует себя в КХЛ и уже по итогам второго месяца в лиге делит лидерство в списке бомбардиров-защитников с Джесси Блэкером из «Автомобилиста».

Сэм Энас
Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru
7 место

Сэм Энас

Американский нападающий минского «Динамо» ненадолго затих в начале октября, оставшись без результативных действий в трёх матчах, но в целом выдал убойный месяц – в общей сложности за 10 игр он набрал 11 (7+4) очков, что позволяет ему идти в двойке лучших снайперов лиги и в тройке лучших бомбардиров.

Владислав Подъяпольский
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Владислав Подъяпольский

Голкипер «Динамо» вернулся на лёд только в октябре, но сразу же показал свой высокий уровень – в семи матчах Владислав отразил 94% бросков при показателе надёжности 1,84 и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По проценту отражённых бросков во всей КХЛ он уступает только Артемию Плешкову, а в списке самых надёжных вратарей лиги находится на первом месте.

Митчелл Миллер
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
9 место

Митчелл Миллер

Американец – один из главных элементов чудесного преображения «Ак Барса» в октябре. За 10 матчей Миллер всего два раза ушёл со льда без очков, а в остальных восьми случаях совершил 11 (3+8) результативных действий. На всякий случай напоминаем: Митч – защитник. Который ещё и делит первое место по голам среди коллег по амплуа с Бреннаном Менеллом и Райлли Уолшем (по шесть).

Константин Окулов
Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru
10 место

Константин Окулов

Константин продолжает отличный период в Омске – его текущая результативная серия составляет пять матчей, а всего за девять последних встреч он набрал 12 (3+9) очков. При этом если Окулов забрасывает, то исключительно важные шайбы – один из его голов открыл счёт в матче с «Северсталью» (пусть тогда «Авангард» и проиграл), а другие два – с «Адмиралом» и «Автомобилистом» – стали победными.

Джош Ливо
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Джош Ливо

Бенуа Гру в матче с «Сибирью» принял «тренерское решение» оставить «Трактор» без лучшего бомбардира команды и одного из самых результативных игроков лиги – до выезда в Новосибирск Ливо провёл отрезок из 10 матчей, в восьми из которых набрал 10 (3+7) очков и ещё два раза не смог отметиться результативными действиями. Сейчас Джош всего на два очка отстаёт от лидера гонки бомбардиров Владимира Ткачёва.

Нэйтан Тодд
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
12 место

Нэйтан Тодд

Первый месяц Тодда в «Спартаке» вышел так себе, зато в октябре канадец заиграл совершенно по-другому – в девяти матчах форвард набрал 11 (6+5) очков и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров команды после Адама Ружички. Алексей Жамнов после встречи с «Сочи» сказал, что Нэйтан может играть ещё лучше – если он будет, то уже скоро станет главным лидером красно-белых.

Джесси Блэкер
Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru
13 место

Джесси Блэкер

После летней истории с толком не состоявшимся переходом в «Авангард» и возвращением в «Автомобилист» Блэкер заиграл с усиленной мотивацией – в последних 12 матчах он набрал 10 (4+6) очков и теперь делит первое место среди бомбардиров-защитников с «ястребом» Максимом Лажуа. Всего одно результативное действие отделяет Джесси от повторения результата прошлого сезона (тогда было 18 очков) и шесть – от его лучшего сезона в КХЛ (24).

Владимир Галкин
Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru
14 место

Владимир Галкин

Если бы не одна неудачная минута в матче с «Торпедо» 26 октября, прошедший месяц для Владимира можно было бы назвать практически идеальным – лишь в одной из шести игр до этого он отражал меньше 92,9% бросков, а в двух встречах с «Авангардом» он пропустил всего один гол после 75 попыток от «ястребов». Игра в Нижнем Новгороде значительно испортила статистику Гaлкину, но на общем впечатлении от его игры это сказываться не должно.

Райли Уолш
Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru
15 место

Райли Уолш

Лидерами по результативности в «Барысе» являются два игрока – форвард Майк Веккьоне и… защитник Райли Уолш. Разделить место на этой вершине со своим соотечественником Уолшу помог ударный отрезок из последних 10 матчей, где он забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач. Кстати, всего у Райли уже шесть точных бросков – столько же, сколько и у лидеров снайперской гонки среди защитников Бреннана Менелла и Митчелла Миллера.

Новости. Хоккей
Все новости

