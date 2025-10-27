«Металлург» взял убедительный реванш у «Авангарда»! Ткачёв забил и не праздновал гол

Две недели назад магнитогорский «Металлург» потерпел крайне болезненное поражение от «Авангарда» на домашней площадке. В гостевой встрече «ястребы» по всем статьям переиграли лидера Восточной конференции, одержав крупную победу со счётом 5:1. С тех пор подопечные Андрея Разина выдали трёхматчевую победную серию, которая прервалась лишь в последней встрече с «Нефтехимиком» (3:5). Впрочем, несмотря на поражение в Нижнекамске, ко второму в сезоне матчу с «Авангардом» уральцы подошли на первом месте не только в своей конференции, но и во всей лиге.

В свою очередь, «Авангард» до начала сегодняшней встречи располагался на четвёртой строчке Востока, имея матч, а то и несколько, в запасе относительно тех клубов, которые позиционировались выше него в конференции. Ещё в конце позапрошлой недели команда Ги Буше начала длительную пятиматчевую домашнюю серию. 19 октября омичи на родном льду в дополнительное время сломили сопротивление «Автомобилиста» (3:2 ОТ), однако спустя несколько дней (23 октября) ещё один овертайм – во встрече с «Северсталью» – сложился для «ястребов» уже иным образом – 3:4 ОТ.

После поражения от череповчан главный тренер «ястребов» осуществил перестановки во всех тройках нападения. Наверняка канадский специалист хотел бы пойти дальше и добавить в состав других игроков, а не просто перемешать сочетания, однако травмированные Наиль Якупов и Василий Пономарёв по-прежнему не могут помочь своей команде.

«Это обусловлено травмами. А также плохой игрой в первом периоде прошлого матча. Здесь дело не в сопернике, а в нашей работе. Мы должны действовать агрессивнее, мощно и, конечно, грамотно. Мы не должны допускать такое количество потерь и выходов «два в один». Нужно играть в наш хоккей», – объяснил Буше произведённые им изменения.

В первой половине стартового периода игра шла на встречных курсах. Со стороны хозяев могли забивать Семён Чистяков и Майкл Маклауд, от гостей были близки к голу Дмитрий Силантьев и Евгений Кузнецов, а в итоге в середине отрезка счёт открыл лучший снайпер нынешнего сезона КХЛ Роман Канцеров. Нападающий «Металлурга» получил передачу на правом фланге, сместился в центр, выдержал классную паузу, прицелился и сквозь трафик отправил шайбу в дальний угол ворот «Авангарда», прошив Никиту Серебрякова.

Для 21-летнего форварда эта шайба стала 13-й в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Благодаря голу в ворота омичей Канцеров упрочил своё лидерство в снайперской гонке лиги, оторвавшись на два точных броска от форварда минского «Динамо» Сэма Энаса и нападающего «Северстали» Руслана Абросимова (по 11 голов). Примечательно, что ассистентом Романа выступил воспитанник омского хоккея – защитник Александр Сиряцкий. Также находился на льду и ещё один воспитанник «Авангарда» – нападающий Владимир Ткачёв. Изначально в его актив также была записана результативная передача, но потом статистики КХЛ убрали её из протокола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй период начался с очевидной оплошности в исполнении гостей. Нарушение численного состава было настолько явным, что Разин разводил руки, обращаясь не к судьям, а к игрокам своей команды. Почему главный тренер уральцев так расстроился – понять легко: в нынешнем сезоне омичи реализуют большинство лучше всех в лиге (35,7%). Вот только всё пошло совершенно по иному сценарию.

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд допустил грубейшую ошибку в передаче, в результате которой шайбу подхватил Никита Коротков. Форвард гостей убежал один на один с Серебряковым и атаковал дважды: с первым броском голкипер «Авангарда» справился, а вот вторым Никита легко добил шайбу, увеличив преимущество гостей в счёте – 0:2.

Следующим большинством хозяева воспользовались не в пример лучше. Защитник Дамир Шарипзянов в средней зоне обыгрался с нападающим Николаем Прохоркиным, влетел в зону атаки по левому флангу, сблизился с Александром Смолиным и отправил шайбу в ближний верхний угол – 1:2. Однако всего через несколько минут гости восстановили статус-кво, также использовав своё большинство: только сегодня вернувшийся в состав «Металлурга» защитник Робин Пресс произвёл бросок от синей линии, а располагавшийся на пятаке Александр Петунин совершил удачное подправление– 1:3.

Под занавес второго периода омичи ещё сильнее осложнили своё положение. С интервалом в 36 секунд в штрафной бокс последовательно проследовали Михаил Гуляев и Шарипзянов. Гости получили возможность сыграть в двойном большинстве и воспользовались ей: Пресс на синей линии выждал паузу, немного сместился вправо, выдал поперечный пас на Ткачёва, который в касание расстрелял пустой угол ворот «Авангарда». Из уважения к родному клубу Владимир даже не стал праздновать заброшенную шайбу.

В середине третьего периода хозяева могли возродить интригу, однако Смолин совершил важнейшее спасение после броска в упор в исполнении Анселя Галимова. Не использовали «ястребы» и большинство после второго в матче удаления Канцерова. Упустив несколько опасных моментов, «Авангард» так и не смог зайти на камбэк.

Примерно за пять минут до конца третьего периода Буше несколько раз пытался менять Серебрякова на шестого полевого игрока, но забить не получилось, после чего хозяева допустили три подряд нарушения правил, окончательно лишив себя шансов на спасение. При этом счёт на табло вполне мог измениться и в позитивную для «Авангарда» сторону, так как настоящий парад из нарушений продолжили игроки гостей.

Сначала Дерек Барак сфолил в чужой зоне, а затем Смолин совершил сдвиг ворот, за что был наказан буллитом. Николай Прохоркин мог чуть-чуть подправить счёт на табло, однако голкипер хозяев сам же и исправил ситуацию. «Металлург» взял реванш за домашнее поражение, ещё сильнее закрепившись на первом месте в турнирной таблице КХЛ. В свою очередь, «Авангард» потерпел второе подряд поражение на домашнем льду.