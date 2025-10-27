За чем следить 28 октября: Малкин в НХЛ, «Аталанта» — «Милан» в Серии А, Кубок Германии по футболу и Евролига! Не пропустите!

Топ-события вторника: «Спартак» — ЦСКА в КХЛ, Дёмин против «Хьюстона» в НБА и теннис

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: ждём очередной ассист от Малкина?

Евгений ударно начал сезон и после первых девяти встреч является лучшим ассистентом НХЛ – в его активе уже 12 голевых передач. Российский нападающий помогал партнёрам забивать в каждом из последних четырёх матчей – будет ли продолжение этой серии в игре с «Сент-Луисом»?

Фиксируем успешное начало сезона от Малкина: 39-летний Евгений Малкин единолично лидирует в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ

🏒 2:30: «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Шейн Пинто?

В «Оттаве» играет один из трёх лучших снайперов нынешней регулярки – после девяти матчей сезона в активе Шейна Пинто восемь точных бросков. Лидерство в гонке снайперов он делит с Джеком Хьюзом из «Нью-Джерси» и Марком Шайфли из «Виннипега». Но уже во встрече с «Бостоном» он может оторваться от конкурентов, ведь те в предстоящем игровом дне участия не примут.

В предыдущем матче «Оттавы» событий хватало: Видео В матче «Вашингтон» — «Оттава» произошла массовая драка с участием вратарей

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин исправится?

Матч с «Сан-Антонио» получился для Егора Дёмина плохим: три очка, четыре подбора и всего один точный бросок из пяти с игры. «Бруклин» тащил за собой Кэмерон Томас, набравший 40 очков, но этого не хватило для победы. «Нетс» впервые в сезоне проведут «бэк-ту-бэк». Правда, хорошо, что ехать далеко не придётся, ведь следующая встреча – с «Хьюстоном», который также находится в Техасе. Удастся ли Егору реабилитироваться за неудачное выступление?

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: у Эдвардса серьёзная травма?

Главная звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс провёл на паркете в игре с «Индианой» три минуты, после чего покинул паркет, так и не вернувшись до конца встречи. Остаётся непонятным, сыграет ли Муравей в предстоящем противостоянии с «Денвером». Но если нет, для Николы Йокича и компании это будет лёгкий путь до второй победы в сезоне.

🎾 16:00*: Хауме Мунар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 11), Париж, первый круг

Интрига: как Медведев проведёт последний в сезоне «Мастерс»?

Даниил Медведев продолжает гонку за попадание на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Россиянин начинает борьбу на «Мастерсе» в Париже матчем с Хауме Мунаром. Теннисисты ранее встречались лишь раз — в Майами-2025 испанец нанёс Даниилу чувствительное поражение — 6:2, 6:3. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Джованни Мпетчи Перрикар — Григор Димитров.

🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто выйдет вперёд в сезонной серии?

В нынешней регулярке мы увидели уже два уральских дерби, и оба прошли в Екатеринбурге – одно из них выиграли челябинцы, но последнее – 23 октября – осталось за командой Николая Заварухина. Очередная игра состоится уже в Танкограде – кто одержит победу на этот раз?

Ещё одно мнение о резонансном удалении в прошлом дерби: Эксклюзив «Отделался лёгким испугом, КХЛ пожалела». Назаров — о наказании Дронова за толчок судьи

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: нас ждёт ещё одно яркое дерби?

Первая встреча этих команд в сезоне вышла невероятной – армейцы несколько раз вели в три шайбы, но не смогли удержать преимущество и проиграли в серии послематчевых бросков. Сейчас они идут на серии из четырёх побед, в то время как красно-белые не радуют своих болельщиков стабильностью – делает ли это ЦСКА фаворитом дерби?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: смогут ли тольяттинцы дать бой чемпиону?

«Лада» в прошлой игре смогла прервать четырёхматчевую серию неудач, взяв реванш у «Торпедо» за три поражения. «Локомотиву» тольяттинцы в этом сезоне тоже проигрывали – но тогда команду ещё возглавлял Борис Миронов. Получится ли у Павла Десяткова не повторить провал своего предшественника и взять два очка в Ярославле?

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Шанхай» прервать серию неудач?

Полёт «драконов» в последнее время идёт немного не по нужному курсу – команда Жерара Галлана уступила в четырёх последних матчах, хоть в трёх из них она и смогла добыть по одному очку. С «Динамо» «Шанхай» играл уже три раза в этом сезоне, и каждый раз встреча заканчивалась со счётом 3:2. Результат, кажется, мы уже знаем – а в чью пользу?

⚽️ 20:30: «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд, Кубок Германии, 1/16 финала

Интрига: кто пройдёт в следующий раунд Кубка?

«Айнтрахт» и «Боруссия» встретятся уже в 1/16 финала Кубка Германии. Хотя эти команды часто добираются до решающих стадий, на этот раз кому-то придётся вылететь рано. Сезон складывается лучше у Дортмунда, однако «Айнтрахт» периодически выдаёт хорошие матчи. Тем более встреча состоится во Франкфурте.

⚽️ 20:30: «Лечче» — «Наполи», Серия А, 9-й тур

Интрига: «Наполи» не даст шансов конкурентам обойти их?

«Наполи» вернулся на первое место в Серии А. Действующий чемпион Италии не планирует отдавать титул никому, но для этого нужно стабильно побеждать. И выездной матч с идущим 16-м «Лечче» — отличный шанс набрать ещё три очка. А также не позволить конкурентам обойти «Наполи».

🎦 🏀 22:00: «Бавария» — «Реал» Мадрид, регулярный чемпионат Евролиги, 7-й тур

Интрига: Динвидди спасёт ситуацию?

«Бавария» начала сезон в Евролиге с четырёх поражений при двух победах. Вряд ли о таком результате мечтал мюнхенский клуб, прилично усилившийся в межсезонье. В связи с не лучшими показателями команда решила подписать ещё Спенсера Динвидди, который до этого всю карьеру провёл в НБА. «Реал» вряд ли сейчас доволен своим местом в таблице (11-е), поэтому «сливочные» захотят подняться повыше. Удастся ли огорчить напористых хозяев?

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Милан», Серия А, 9-й тур

Интрига: тяжёлый выезд для «Милана»

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри включился в гонку за титул. Команда всего на одно очко отстаёт от «Наполи» и «Ромы». Чтобы не отставать от конкурентов, в следующей игре необходимо побеждать «Аталанту». Но сделать это очень непросто. Бергамаски в нынешнем сезоне еще не проигрывали в Серии А. Да, команда идёт лишь седьмой, но победить её — серьёзный квест. Справится ли с ним «Милан»?