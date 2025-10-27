Скидки
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 28 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: «Спартак» — ЦСКА в КХЛ, Дёмин против «Хьюстона» в НБА и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 октября 2025 года
Аудио-версия:
За чем следить 28 октября: Малкин в НХЛ, «Аталанта» — «Милан» в Серии А, Кубок Германии по футболу и Евролига! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 октября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём очередной ассист от Малкина?

Евгений ударно начал сезон и после первых девяти встреч является лучшим ассистентом НХЛ – в его активе уже 12 голевых передач. Российский нападающий помогал партнёрам забивать в каждом из последних четырёх матчей – будет ли продолжение этой серии в игре с «Сент-Луисом»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Фиксируем успешное начало сезона от Малкина:
39-летний Евгений Малкин единолично лидирует в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ

🏒 2:30: «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Шейн Пинто?

В «Оттаве» играет один из трёх лучших снайперов нынешней регулярки – после девяти матчей сезона в активе Шейна Пинто восемь точных бросков. Лидерство в гонке снайперов он делит с Джеком Хьюзом из «Нью-Джерси» и Марком Шайфли из «Виннипега». Но уже во встрече с «Бостоном» он может оторваться от конкурентов, ведь те в предстоящем игровом дне участия не примут.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В предыдущем матче «Оттавы» событий хватало:
Видео
В матче «Вашингтон» — «Оттава» произошла массовая драка с участием вратарей

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дёмин исправится?

Матч с «Сан-Антонио» получился для Егора Дёмина плохим: три очка, четыре подбора и всего один точный бросок из пяти с игры. «Бруклин» тащил за собой Кэмерон Томас, набравший 40 очков, но этого не хватило для победы. «Нетс» впервые в сезоне проведут «бэк-ту-бэк». Правда, хорошо, что ехать далеко не придётся, ведь следующая встреча – с «Хьюстоном», который также находится в Техасе. Удастся ли Егору реабилитироваться за неудачное выступление?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Неудачная игра Дёмина:
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у Эдвардса серьёзная травма?

Главная звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс провёл на паркете в игре с «Индианой» три минуты, после чего покинул паркет, так и не вернувшись до конца встречи. Остаётся непонятным, сыграет ли Муравей в предстоящем противостоянии с «Денвером». Но если нет, для Николы Йокича и компании это будет лёгкий путь до второй победы в сезоне.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Инопланетянин удивляет!
Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты
Видео
Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты

🎾 16:00*: Хауме Мунар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 11), Париж, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:00 МСК
Хауме Мунар
36
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как Медведев проведёт последний в сезоне «Мастерс»?

Даниил Медведев продолжает гонку за попадание на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Россиянин начинает борьбу на «Мастерсе» в Париже матчем с Хауме Мунаром. Теннисисты ранее встречались лишь раз — в Майами-2025 испанец нанёс Даниилу чувствительное поражение — 6:2, 6:3. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Джованни Мпетчи Перрикар — Григор Димитров.

Даниил заметно отстаёт от лидеров:
Медведев, Рублёв и Хачанов ещё бьются за Итоговый — однако есть «но». Рейтинговые расклады
Медведев, Рублёв и Хачанов ещё бьются за Итоговый — однако есть «но». Рейтинговые расклады

🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в сезонной серии?

В нынешней регулярке мы увидели уже два уральских дерби, и оба прошли в Екатеринбурге – одно из них выиграли челябинцы, но последнее – 23 октября – осталось за командой Николая Заварухина. Очередная игра состоится уже в Танкограде – кто одержит победу на этот раз?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Ещё одно мнение о резонансном удалении в прошлом дерби:
Эксклюзив
«Отделался лёгким испугом, КХЛ пожалела». Назаров — о наказании Дронова за толчок судьи

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нас ждёт ещё одно яркое дерби?

Первая встреча этих команд в сезоне вышла невероятной – армейцы несколько раз вели в три шайбы, но не смогли удержать преимущество и проиграли в серии послематчевых бросков. Сейчас они идут на серии из четырёх побед, в то время как красно-белые не радуют своих болельщиков стабильностью – делает ли это ЦСКА фаворитом дерби?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как предстоящий обмен повлияет на «Спартак»?
«Спартак» и СКА готовят яркий обмен. Кто от него выиграет?
«Спартак» и СКА готовят яркий обмен. Кто от него выиграет?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли тольяттинцы дать бой чемпиону?

«Лада» в прошлой игре смогла прервать четырёхматчевую серию неудач, взяв реванш у «Торпедо» за три поражения. «Локомотиву» тольяттинцы в этом сезоне тоже проигрывали – но тогда команду ещё возглавлял Борис Миронов. Получится ли у Павла Десяткова не повторить провал своего предшественника и взять два очка в Ярославле?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Лада» продолжает меняться:
Официально
Дмитрий Кокорев вошёл в тренерский штаб «Лады», специалист будет работать с защитниками

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Шанхай» прервать серию неудач?

Полёт «драконов» в последнее время идёт немного не по нужному курсу – команда Жерара Галлана уступила в четырёх последних матчах, хоть в трёх из них она и смогла добыть по одному очку. С «Динамо» «Шанхай» играл уже три раза в этом сезоне, и каждый раз встреча заканчивалась со счётом 3:2. Результат, кажется, мы уже знаем – а в чью пользу?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с форвардом «драконов»:
«Когда ешь борщ со сметаной, перед глазами всё плывёт». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Эксклюзив
«Когда ешь борщ со сметаной, перед глазами всё плывёт». Интервью с канадцем из «Шанхая»

⚽️ 20:30: «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд, Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии . 1/16 финала
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт в следующий раунд Кубка?

«Айнтрахт» и «Боруссия» встретятся уже в 1/16 финала Кубка Германии. Хотя эти команды часто добираются до решающих стадий, на этот раз кому-то придётся вылететь рано. Сезон складывается лучше у Дортмунда, однако «Айнтрахт» периодически выдаёт хорошие матчи. Тем более встреча состоится во Франкфурте.

Статистика Кубка Германии
Защитник «Боруссии» окажется в гранде?
Защитник «Боруссии» Шлоттербек высказался о будущем на фоне интереса «Реала» и «Баварии»

⚽️ 20:30: «Лечче» — «Наполи», Серия А, 9-й тур

Италия — Серия А . 9-й тур
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» не даст шансов конкурентам обойти их?

«Наполи» вернулся на первое место в Серии А. Действующий чемпион Италии не планирует отдавать титул никому, но для этого нужно стабильно побеждать. И выездной матч с идущим 16-м «Лечче» — отличный шанс набрать ещё три очка. А также не позволить конкурентам обойти «Наполи».

Статистика Серии А
На выходных «Наполи» разобрался с «Интером»:
Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»
Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»

🎦 🏀 22:00: «Бавария» — «Реал» Мадрид, регулярный чемпионат Евролиги, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Динвидди спасёт ситуацию?

«Бавария» начала сезон в Евролиге с четырёх поражений при двух победах. Вряд ли о таком результате мечтал мюнхенский клуб, прилично усилившийся в межсезонье. В связи с не лучшими показателями команда решила подписать ещё Спенсера Динвидди, который до этого всю карьеру провёл в НБА. «Реал» вряд ли сейчас доволен своим местом в таблице (11-е), поэтому «сливочные» захотят подняться повыше. Удастся ли огорчить напористых хозяев?

Статистика Евролиги
Распри между Евролигой и НБА?
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Милан», Серия А, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 9-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тяжёлый выезд для «Милана»

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри включился в гонку за титул. Команда всего на одно очко отстаёт от «Наполи» и «Ромы». Чтобы не отставать от конкурентов, в следующей игре необходимо побеждать «Аталанту». Но сделать это очень непросто. Бергамаски в нынешнем сезоне еще не проигрывали в Серии А. Да, команда идёт лишь седьмой, но победить её — серьёзный квест. Справится ли с ним «Милан»?

Статистика Серии А
Респект?!
Модрич купил всем игрокам «Милана» по подарку, чтобы не петь перед командой
Истории
Модрич купил всем игрокам «Милана» по подарку, чтобы не петь перед командой
