Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 27 октября 2025 года, обзор, видео голов, новости хоккея

«Ак Барс» выиграл 10-й матч подряд, СКА приобрёл защитника «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 27 октября 2025 года
Тем временем Шелдон Ремпал официально вернулся в «Салават Юлаев».

27 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных трансферных новостях лиги этого дня.

«Металлург» одержал уверенную победу над «Авангардом»

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5)     0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5)     1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4)     1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4)     1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)    

На 10-й минуте нападающий Роман Канцеров забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 25-й минуте форвард Никита Коротков удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сократил отставание. На 29-й минуте защитник Робин Пресс забросил третью шайбу в ворота омичей. На 39-й минуте нападающий Владимир Ткачёв забил четвёртый гол «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик» одолел «Барыс» в домашнем матче

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Барулин (Пастухов, Точилкин) – 01:06 (5x5)     2:0 Надворный – 08:25 (5x5)     2:1 Шайхмедденов (Бреус) – 28:56 (5x5)     3:1 Капустин – 30:45 (4x5)     3:2 Уолш (Морелли, Веккионе) – 40:27 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин, Матвей Надворный и Кирилл Капустин. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Ансар Шайхмедденов и Райли Уолш.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме и одержал 10-ю победу подряд

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5)     1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5)     1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5)     2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5)     3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)    

На 10-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Адмирала» Кайл Олсон сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Павел Шэн вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард казанцев Александр Хмелевски восстановил равенство и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Илья Сафонов.

Таким образом, «Ак Барс» одержал 10-ю победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА

«Спартак» и СКА произвели обмен, сообщает пресс-служба красно-белых. За права на защитника Егора Савикова в СКА «Спартак» получает денежную компенсацию, права на центрфорварда Марата Хуснутдинова и нападающего Максима Сельдемирова.

23-летний Хуснутдинов с 2024 года выступает в НХЛ, где провёл 96 матчей и набрал 17 (6+11) очков за «Миннесоту Уайлд» и «Бостон Брюинз». В КХЛ на счету нападающего 86 (24+62) очков в 194 играх за СКА и «Сочи». 17-летний Сельдемиров выступает в МХЛ, где сыграл 55 встреч, в которых набрал 29 (13+16) очков. 22-летний Савиков записал на свой счёт 198 матчей в КХЛ за «Спартак» и 49 (10+39) очков.

Что ждать от трансфера:
«Спартак» и СКА готовят яркий обмен. Кто от него выиграет?
«Спартак» и СКА готовят яркий обмен. Кто от него выиграет?

Обладатель Кубка Гагарина Егор Рыков подписал пробный контракт с «Трактором»

28-летний защитник Егор Рыков подписал пробное соглашение с «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Рыков начал нынешний сезон в «Ладе», но договор с ним был расторгнут в середине сентября. За тольяттинскую команду хоккеист провёл четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «0».

Всего Егор записал на свой счёт 354 игры в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 66 (6+60) очков. Помимо «Лады», Рыков выступал за СКА, «Сочи», ЦСКА, «Адмирал», «Северсталь», «Авангард», «Витязь» и «Ладу». В составе СКА в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом до конца сезона

«Салават Юлаев» официально объявил о подписании контракта с нападающим Шелдоном Ремпалом. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.

Матчи 28 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Лада
Тольятти
