«Ак Барс» выиграл 10-й матч подряд, СКА приобрёл защитника «Спартака». Итоги дня в КХЛ

Тем временем Шелдон Ремпал официально вернулся в «Салават Юлаев».

27 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных трансферных новостях лиги этого дня.

«Металлург» одержал уверенную победу над «Авангардом»

На 10-й минуте нападающий Роман Канцеров забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 25-й минуте форвард Никита Коротков удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сократил отставание. На 29-й минуте защитник Робин Пресс забросил третью шайбу в ворота омичей. На 39-й минуте нападающий Владимир Ткачёв забил четвёртый гол «Металлурга».

«Нефтехимик» одолел «Барыс» в домашнем матче

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин, Матвей Надворный и Кирилл Капустин. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Ансар Шайхмедденов и Райли Уолш.

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме и одержал 10-ю победу подряд

На 10-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Адмирала» Кайл Олсон сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Павел Шэн вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард казанцев Александр Хмелевски восстановил равенство и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Илья Сафонов.

Таким образом, «Ак Барс» одержал 10-ю победу подряд.

«Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА

«Спартак» и СКА произвели обмен, сообщает пресс-служба красно-белых. За права на защитника Егора Савикова в СКА «Спартак» получает денежную компенсацию, права на центрфорварда Марата Хуснутдинова и нападающего Максима Сельдемирова.

23-летний Хуснутдинов с 2024 года выступает в НХЛ, где провёл 96 матчей и набрал 17 (6+11) очков за «Миннесоту Уайлд» и «Бостон Брюинз». В КХЛ на счету нападающего 86 (24+62) очков в 194 играх за СКА и «Сочи». 17-летний Сельдемиров выступает в МХЛ, где сыграл 55 встреч, в которых набрал 29 (13+16) очков. 22-летний Савиков записал на свой счёт 198 матчей в КХЛ за «Спартак» и 49 (10+39) очков.

Обладатель Кубка Гагарина Егор Рыков подписал пробный контракт с «Трактором»

28-летний защитник Егор Рыков подписал пробное соглашение с «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Рыков начал нынешний сезон в «Ладе», но договор с ним был расторгнут в середине сентября. За тольяттинскую команду хоккеист провёл четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «0».

Всего Егор записал на свой счёт 354 игры в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 66 (6+60) очков. Помимо «Лады», Рыков выступал за СКА, «Сочи», ЦСКА, «Адмирал», «Северсталь», «Авангард», «Витязь» и «Ладу». В составе СКА в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом до конца сезона

«Салават Юлаев» официально объявил о подписании контракта с нападающим Шелдоном Ремпалом. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.

Матчи 28 октября

