Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги

Похоже, нам надо свыкнуться с новой реальностью, которая всех неожиданно настигла на старте сезона – «Питтсбург» очень хорош. Команда Дэна Мьюза в первых девяти встречах уступила в основное время лишь дважды, одержав параллельно шесть побед.

Зажигают в стане «пингвинов» всё те же – Евгений Малкин и Сидни Кросби. И сегодня они вновь заставили говорить о себе в положительном ключе.

«Пингвинз» начали матч настолько ударно, что к концу первой минуты уже вели 2:0 – опоздавшие болельщики имели весомый повод поругать себя за отсутствие пунктуальности. Счёт открыл Брайан Раст, а уже через 16 секунд восхитил всех Малкин, который выдержал невероятную паузу и вложил шайбу в крюк стоявшему одиноко на пятаке Манте. Для Джино эта передача стала 13-й в сезоне – таким образом, он увеличил отрыв в гонке ассистентов от Нюландера, Стоуна, Сузуки и Макдэвида, у которых по 11 голевых пасов.

Однако на перерыв, ведя в счёте, уйти не удалось – «Сент-Луис» забросил две похожие шайбы, каждый раз находя последнюю передачу на правую штангу.

Второй период был относительно равным, но точный бросок Паркер Уозерспуна с передачи Кросби перевесил чашу весов.

В заключительном же отрезке случилось великое – Сидни Кросби поучаствовал в шайбе Брайана Раста и набрал 1700-е очко в НХЛ. Быстрее него достигали этой отметки только три человека – Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Марсель Дионн.

Чуть позже Кросби разменял и 18-ю сотню, реализовав выход «один в ноль» — с первой попыткой Хофер справился, но со вторым броском уже сделать ничего не смог.

Малкин, который ещё на первой минуте продлил результативную серию, решил тоже не отставать от своего друга и забросил в пустые ворота. Эта шайба помогла Евгению выйти на первое место в списке бомбардиров НХЛ – он делит эту позицию с Айкелом и Шмальцем.

6:3 «Питтсбург» одержал уверенную победу и уже дышит в спину лидерам, а легенды всё никак не стареют – один сносит все мыслимые и немыслимые рекорды, а второй в 39 лет возглавил список бомбардиров лиги. Сидни, Евгений, продолжайте!